«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк». Как проходит саммит ПАЧЭС в Турции

Член делегации Украины Александр Марковский напал на российского делегата Валерия Ставицкого на саммите ПАЧЭС в турецкой Анкаре. На кадрах видно, что перед этим мужчина вырвал из рук украинского делегата флаг Украины. Тот перед этим развернул флаг в кадре интервью с главой делегации РФ Ольгой Тимофеевой. Ранее члены делегации Украины попытались сорвать выступление представителя РФ, развернув «жовто-блакитный» флаг и начав скандировать антироссийские лозунги.

Секретарь делегации Российской Федерации на саммите Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Валерий Ставицкий вырвал украинский флаг из рук члена делегации Украины Александра Мариковского, когда тот влез с желто-голубым знаменем в кадр передачи «60 секунд» во время интервью с главой российской делегации, депутатом Госдумы Ольгой Тимофеевой. После этого украинец начал драться с россиянином. Об инциденте сообщает посольство РФ в Турции.

Атаковал Ставицкого, по заявлению дипмиссии, член украинской делегации, нардеп Верховной рады Александр Мариковский. Потасовка случилась в кулуарах саммита, в коридоре гостиницы, где проходит мероприятие.

«Мы находимся в гостинице, разбираемся, принимаем необходимые меры. Прибыл консул и врач, оказываем необходимую помощь», — сообщили в российском посольстве.

На видео с места событий видно, что Ставицкий подходит к Мариковскому, вырывает у него из рук желто-голубой флаг с украинским трезубцем, после чего уходит. Мариковский догоняет его и начинает бить, но его быстро оттаскивают свидетели произошедшего.

Ранее в ходе юбилейного саммита спикеров парламентов стран-участников Организации черноморского экономического сотрудничества и 61-й Генассамблеи ПАЧЭС делегация Украины попыталась сорвать выступление российских представителей.

«То, что устроили украинцы, было похоже на цирк. Попытка срыва на заседании спикеров не удалась», — заявила возглавляющая делегацию РФ депутат Госдумы Ольга Тимофеева.

В ходе выступления Тимофеевой украинская делегация развернула за ее спиной желто-голубой украинский флаг и начала скандировать антироссийские лозунги, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Участники делегации РФ попытались отогнать украинцев от кресла Тимофеевой, «произошла перепалка».

При этом спикер парламента Турции Мустафа Шентоп попытался остановить украинских делегатов и «призвал их к спокойствию», отметили в агентстве.

Глава делегации Украины Анна Пуртова в этот момент отсутствовала. В итоге члены ПАЧЭС не смогли утвердить полномочия делегации Российской Федерации в организации, что происходит уже второй год подряд.

Депутат Тимофеева также заявила, что делегация РФ рассматривает вопрос о прекращении взносов в ПАЧЭС. В этом случае россияне смогут принимать участие в работе организации, но не будут иметь права голоса.

«Поведение украинской делегации <…> неприемлемо. Такой стиль, к сожалению, больше подходит для вольера в зоопарке, чем для серьезной международной организации», — заявил председатель Комитета по международным делам, руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он также поблагодарил турецкого спикера Мустафу Шентопа за попытку установить порядок на саммите.

«А Украина, если будет продолжать вести себя подобным образом, рискует остаться в изоляции во всех странах, где не поддерживают идеологию однополярного мира и исключительности «золотого миллиарда», — подытожил Слуцкий.

Саммит ПАЧЭС проходит в Анкаре 4-5 мая.