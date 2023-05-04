Беспилотники ночью атаковали два российских нефтеперерабатывающих завода

За прошедшую ночь на юге России произошло два инцидента на нефтеперерабатывающих заводах. В Ростовской области произошло возгорание, которое сразу потушили, а в Краснодарском крае пожар на резервуаре НПЗ ликвидировали несколько часов почти 170 человек. В обоих случаях к пожару привели атаки беспилотников.

Первая атака

В Краснодарском крае на Ильинском НПЗ в ночь на 4 мая загорелись резервуары с нефтепродуктами, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в своем Telegram.

«Подтверждено возгорание резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе», — написал он.

Пожар на НПЗ площадью 400 кв. м тушили почти 170 сотрудников экстренных служб, на объект прибыл глава Северского района Андрей Дорошевский. Возгорание удалось ликвидировать.

РИА Новости со ссылкой на представитель экстренных служб сообщило, что причиной пожара на НПЗ могла быть атака беспилотника. В горящем резервуаре было 4,5 тысячи кубометров дизельного топлива, отметил источник.

Позже источник в правоохранительных органах сообщил агентству , что НПЗ атаковали четыре беспилотника, один из них не взорвался.

Telegram-канал Baza также утверждает, что всего в атаке на НПЗ участвовало четыре беспилотника. По данным канала, атака длилась почти час — с двух до трех часов ночи. За это время на территории НПЗ произошло три взрыва. В результате налета был разрушен один резервуар и загорелся второй, на 85% заполненный дизельным топливом. Объем пострадавших резервуаров — 5000 куб. метров.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Вторая атака

Тем временем на территории Новошахтинского НПЗ в Ростовской области упал беспилотник, сообщил губернатор Василий Голубев. В своем Telegram он сообщил, то пострадавших нет, а ущерб, причиненный НПЗ, незначительный. Завод работает штатно.

Новошахтинский НПЗ находится в Красносулинском районе, в непосредственной близости от города Новошахтинск.

Дрон, уточнил Голубев, врезался сегодня ночью в строящиеся конструкции межцеховой эстакады завода, после чего взорвался.

«Огонь, возникший в результате взрыва, был сразу погашен. Пожарные к тушению возгорания не привлекались, горение было ликвидировано силами служб предприятия. Жертв и пострадавших нет, ущерб сооружениям нанесен незначительный», — написал Голубев.

Сейчас завод работает штатно.

В 2022 году БПЛА уже атаковали этот Новошахтинский НПЗ, утром 22 июня в результате удара двух беспилотников на заводе возник пожар. Экстренные службы сообщали, что площадь возгорания составила 50 кв. м, никто не пострадал.

Атака накануне

Накануне БПЛА ударил по резервуару с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района Краснодарского края, близ Крыма. Всего, судя по видеокадрам, в атаке участвовали несколько беспилотников. Площадь пожара составила 1,2 тыс. кв. м. К ликвидации пожара привлекли пять пожарных поездов, полностью потушить резервуар удалось только к вечеру 3 мая.