ВЦИОМ: 65% россиян называют День Победы самым важным праздником пятый год подряд

ВЦИОМ провел соцопрос об отношении россиян ко Дню Победы – большинство считает 9 мая самым главным российским праздником. Воевавшие родственники и предки есть в семьях у 89% опрошенных. При этом три четверти россиян, утверждают социологи, считают, что без американского ленд-лиза СССР все равно победил бы гитлеровскую Германию.

Наиболее популярная ассоциация с Днем Победы у россиян – военный парад. Об этом со ссылкой на данные исследования ВЦИОМ сообщает ТАСС.

Военный парад назвали ключевым явлением, связанным с 9 мая, 63% опрошенных. Чуть меньше, 58% россиян, имеют ассоциацию георгиевской ленты с Днем Победы, а еще 54% — с акцией «Бессмертный полк». Еще у 45% с Днем Победы связаны Вечный огонь, у 43% — песни о войне, а у 38% опрошенных — салют вечером 9 мая.

«Треть наших сограждан указали на знамя Победы (33%), ордена, медали и красные гвоздики (по 31%). Реже назывались такие варианты, как фронтовая каша (22%) и «наркомовские сто грамм» (15%)», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

При этом уже в пятый раз День Победы большинство россиян – 65% респондентов – назвало самым важным отечественным праздником.

«Но так было не всегда: 9 Мая возглавляет рейтинг праздников последние пять лет — начиная с 2018 года, до этого, со старта наблюдений в 2006 году, первенство отводилось Новому году. Важность Дня Победы усиливается с возрастом и достигает 70% в группе россиян старше 60 лет», — говорится в сообщении ВЦИОМ.

Результаты опроса гласят, что у девяти из десяти опрошенных россиян есть родственники, принимавшие участие в Великой Отечественной войне. При этом молодежь меньше знает об участии своих родных в войне, чем граждане старшего возраста.

Наконец, 66% россиян считают, что СССР смог бы без помощи западных союзников – США и Великобритании – победить гитлеровский Третий Рейх. Еще 25% граждан полагают, что без ленд-лиза и другой помощи союзников Советский Союз проиграл бы нацистской Германии.

Треть россиян убеждена, что причина огромных потерь СССР (по данным МО РФ — 26,6 млн. чел погибли с советской стороны в ходе Великой Отечественной войны) – внезапность нападения Третьего рейха. Еще 18% опрошенных заявили, что причиной катастрофы стало военно-техническое превосходство Германии, а 12% указали на жестокость советского государства, действовавшего, не считаясь с потерями.

На слабость и неумелость советского командования указали лишь 4% опрошенных.

Опрос ВЦИОМ был проведен 23 апреля 2023 года по всей России по телефону. В нем приняли участие 1 600 респондентов старше 18 лет. Социологи отмечают, что погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранеепресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга заявил, что парад в Москве в День Победы пройдет в обычном режиме.

По словам Пескова, на параде выступит президент РФ Владимир Путин. На вопрос журналиста, будут ли какие-то ограничения, Песков ответил отрицательно.

«Готовится обычный парад... Будет выступать президент, как это обычно бывает», — пояснил пресс-секретарь президента.

В День Победы в Москве ожидается малооблачная погода без осадков, сообщил ранее агентству «Интерфакс» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Во вторник, 9 мая, в Москве будет антициклональная погода, малооблачная. Ночью будет холодно, около нуля, а днем максимальные температуры будут в диапазоне 10–14 градусов», – отметил синоптик, уточнив, что подобные значения будут на 3–4 градуса ниже нормы.

В течение майских выходных в столице ожидается прохладная погода. 6 мая днем ожидается до 7 градусов, 7 мая – до 10 градусов, 8 мая – до 11 градусов. Скорость порывов ветра местами может достигать 15 метров в секунду.