Песков заявил, что за атакой беспилотников на Кремль стоят США

В Кремле уверены: за атакой двух беспилотников на Кремль стоят США, которые указали Украине, как стоит действовать. В пресс-службе президента России подчеркнули, что Москва оставляет за собой право на принятие ответных мер. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин считает, что в данном случае речь не может идти о применении ядерного оружия.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что не может быть и речи о применении ядерного оружия в ответ на атаку беспилотников на Кремль. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба.

«Как человек радикально настроенный я могу сказать, что о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может. Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками», – считает он.

По мнению Пригожина, сначала нужно разобраться, как такой инцидент мог произойти «в принципе». После этого, продолжил основатель ЧВК, стоит «приложить все усилия», чтобы Россия стала «ведущей державой в области развития технологий БПЛА и точно такими же беспилотниками отвечать».

«А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник», – заключил глава ЧВК «Вагнер».

Накануне в пресс-службе Кремля проинформировали, что в ночь на 3 мая два беспилотника пытались атаковать резиденцию президента России. Это происшествие расценили как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента». Подчеркивалось, что «российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Известно, что БПЛА повредили два медных листа на куполе Сенатского дворца. Больше разрушений не было, как и пострадавших.

Президент России Владимир Путин в это время был в своей резиденции в Ново-Огарево. Его рабочий график из-за инцидента не изменился. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, политик воспринял ситуацию спокойно.

«Вы знаете, что президент всегда в таких сложных, экстремальных ситуациях сохраняет спокойствие, собранность, четкость в оценках, в командах, которые он раздает. Поэтому в этом плане ничего нового не произошло», – сказал он.

Песков заявил, что за атакой дронов «безусловно» стоит Вашингтон. «Такие решения – определение целей, средств – все диктуется Киеву из Вашингтона. Нам это хорошо известно», – указал он.

Пресс-секретарь Путина добавил, что после происшествия системы безопасности будут усилены.

«И так уже все усилено, и в контексте подготовки к параду, ко Дню Победы. В целом, естественно резиденция президента охраняется. А как и каким образом – это тема для глубокого анализа наших специалистов, они сделают свою работу», – констатировал представитель президента России.

Украинские власти сразу после сообщений в СМИ заявили, что не знают подробностей произошедшего и не причастны к атаке. Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что у властей страны «нет информации о так называемых ночных атаках на Кремль».

«Как неоднократно заявлял президент [Украины Владимир] Зеленский, все имеющиеся силы и средства Украина направляет на освобождение собственных территорий, а не на атаку чужих», — сказал Никифоров.

После этого сам Зеленский заверил, что Украина не атакует Москву или президента России: «Мы воюем на нашей территории, защищая наши города и села».

В Белом доме отметили, что США не поощряют украинские власти в нанесении ударов по территории РФ.

«С самого начала этого конфликта Соединенные Штаты, безусловно, не поощряют, не предоставляют возможности и не позволяют Украине наносить удары за пределами своих границ. Мы очень четко заявили об этом», – подчеркнула пресс-секретарь администрации американского лидера Карин Жан-Пьер 3 мая.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что «видел сообщения» об атаке, но не может их подтвердить, так как он «не знает реальных фактов». Что касается защиты территорий Украины после обвинений Киева в организации удара по Кремлю, то Вашингтон «оставляет это на усмотрение Киева».

«Такие попытки от этого откреститься и в Киеве, и в Вашингтоне, они, конечно, смехотворны», – считает пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он подчеркнул 4 мая, что в Вашингтоне «должны четко понимать», что Москва «хорошо знает», кто стоит за такими происшествиями.

В Белом доме отрицают какую-либо причастность к инциденту. Представитель Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC заявил, что американские власти пока не знают, что случилось и поэтому не оценивают ситуацию.

«Я видел утром [4 мая] комментарии Дмитрия Пескова, утверждения, что мы каким-то образом причастны к этому, что Вашингтон причастен. Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали», — утверждает Кирби.

СК России возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт») «в связи с попыткой киевского режима нанести удар беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента России». В Москве, а вслед за ней и во многих других регионах власти запретили использование беспилотников без согласования с правоохранителями и руководством субъектов.