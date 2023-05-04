Производитель клея «Момент» продал бизнес и ушел из России

Немецкая компания Henkel, выпускавшая продукцию брендов «Ласка», Persil, Losk, клей «Момент», закрыла сделку по продаже российских активов, ее сумма составила 54 млрд рублей. Об этом компания сообщила в отчетности за первый квартал 2023 года. Покупателем выступил консорциумом инвесторов, которые не находятся под западными санкциями. В стране у Henkel было 11 заводов и 12 офисов.

Сделка по продаже российских активов немецкой компании Henkel закрыта, они были проданы за 54 млрд руб. (около €616,6 млн), сообщила компания в отчетности за первый квартал 2023 года.

«20 апреля 2023 года Henkel объявила о заключении соглашения о продаже своей коммерческой деятельности в России консорциуму местных финансовых инвесторов. На данный момент сделка завершена, цена продажи составляет 54 млрд руб.»,

— заявила компания.

Немецкая компания производила в России чистящие и моющие средства брендов «Ласка», Persil, Losk, «Пемос», «Пемолюкс», Vernel, а также клеи «Момент», «Метилан», шампуни Syoss, Schwarzkopf и другую продукцию.

В России у Henkel было 11 заводов: в Перми и Энгельсе, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Саратовской, Ульяновской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае. В стране действовало 12 офисов. В 2021 году выручка «Хенкель рус» составила 95,14 млрд руб., чистая прибыль — 7,48 млрд руб. Количество российских сотрудников тогда оценивалось в 2,5 тыс. человек.

Покупателем активов выступил консорциум инвесторов, куда входят структуры Виктора Харитонина (Augment Investments), Ивана Таврина (Kismet Capital Group) и Дмитрия Крюкова (Elbrus Services). Henkel еще 20 апреля объявила о подписании сделки с ними. В компании отмечали, что новые владельцы активов не находятся по санкциями и имеют налаженные связи с западными странами.

Henkel сможет выкупить обратно свои активы в течение нескольких лет, об этом сообщало агентство Reuters со ссылкой на финдиректора немецкой компании Марка Свободу. Точные сроки, когда можно будет выкупить активы, не называются.

В конце марта «Ведомости» со ссылкой на источник писали, то возможность приобретения активов Henkel также рассматривали структуры миллиардера Романа Абрамовича и девелопер ФСК, но они не смогли договориться по условиям сделки.

Augment Investments — это структура производителя лекарств «Фармстандарт» Виктора Харитонина (28-е место в списке российского Forbes, состояние оценивается в $5 млрд). Kismet Capital — инвесткомпания Ивана Таврина (экс-гендиректор «Мегафона»). Elbrus Services — компания основателя инвестфонда «Эльбрус капитал» Дмитрия Крюкова.

В апреле 2022 года, после начала спецоперации ВС РФ на Украине, в Henkel сначала сообщили, что прекращают инвестиции в России и размещение рекламы в государственных СМИ, а позже объявили о решении покинуть российский рынок. Уход в немецкой компании обещали провести «упорядоченно». Тогда компания оценивала будущие убытки от ухода с рынка в €184 млн.

В декабре 2022 года глава набсовета Henkel Симона Багель-Тра в интервью газете Neue Zuercher Zeitung признала, что Россия была важным рынком для Henkel с годовой выручкой в €1,06 млрд.

В 2022 году ООО «Хенкель Рус» заняло 33-е место в рейтинге Forbes 50 крупнейших иностранных компаний в РФ. Financial Times оценила долю доходов компании в России в 4,5%.