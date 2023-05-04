«Мощная военная сила»: нацразведка США оценила боевой потенциал России

Россия, несмотря на истощение своих сухопутных войск из-за спецоперации на Украине, остается «мощной военной силой», констатировал генерал-лейтенант США Скотт Берриер. В то же время Москва не станет применять ядерное оружие, считают в нацразведке. А Украина без помощи Запада противостоять России не сможет. Эти и другие тезисы прозвучали на заседании в комитете по делам Вооруженных сил Сената. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Директор нацразведки США Эврил Хейнс и директор разведывательного управления министерства обороны (РУМО) США генерал-лейтенант сухопутных войск Скотт Берриер считают, что Россия продолжает оставаться «мощной военной силой» и представлять «ядерную угрозу» их стране.

Трансляция заседания представителей американской нацразведки велась в Youtube.

«Несмотря на то, что их сухопутные войска в настоящее время истощены [из-за спецоперации на Украине], они быстро их отстроят», – сказал Берриер. Он оценил сроки восстановления в 5-10 лет.

По словам генерал-лейтенанта, в ходе проведения спецоперации практически не используются Воздушно-космические силы (ВКС), Военно-морской флот (ВМФ), а также стратегические силы и силы проведения операций в киберпространстве.

Эврил Хейнс отметила, что, согласно мнению «разведывательного сообщества», «крайне маловероятно», что Россия применит ядерное оружие: «Такова наша текущая оценка».

Глава нацразведки США подчеркнула, что даже в периоды эскалации напряженности каналы коммуникации по военной линии Вашингтона и Москвы остаются открытыми.

27 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не намерена идти по пути ядерной эскалации.

«В плену иллюзий американские стратеги находятся и в отношении гипотетической, как называют эксперты, лестницы ядерной эскалации. <…> И мы сделаем все, чтобы не допустить развития событий по наихудшему сценарию, о чем неоднократно говорило российское руководство», – сказала она.

Сотрудница ведомства порекомендовала не сомневаться в решительности Москвы. При этом она подчеркнула, что проверять это «на деле» не стоит.

Атака на Кремль

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин выразил мнение, что «о применении ядерного оружия в ответ на беспилотник, конечно, никакой речи быть не может». «Нужно прежде всего на дыбу того, кто отвечает за борьбу с беспилотниками», – считает он.

«А так мы выглядим как клоуны, которые грозятся «ядреной бомбой» на детский беспилотник», – уверен глава ЧВК «Вагнер».

Россия обвинила в происшествии Киев, который, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, действовал по указаниям Вашингтона. Украинские и американские власти заявляют, что не причастны к инциденту.

Директор национальной разведки США Эврил Хейнс в очередной раз заявила, что у Белого дома пока нет информации, которая позволила бы оценить ситуацию с беспилотниками.

«Очевидно, вы видели, что украинское правительство отрицает свою причастность к этому, и на данном этапе у нас нет информации, которая позволила бы нам дать независимую оценку этому», – сказала Хейнс.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби объявил, что Соединенные Штаты не причастны к атакам беспилотников на Кремль в ночь на 3 мая.

Контрнаступление Украины

В ходе выступления в комитете по делам Вооруженных сил Сената Хейнс заявила, что Киев работает над определением приоритетов контрнаступления в спецоперации и продумывает его сроки и масштабы. Она предположила, что власти Украины могут начать действовать уже этой весной или летом.

«Западная поддержка будет иметь решающее значение при подготовке как планов, так и сил», – констатировала она.

Она также выразила мнение, что скорее всего Украина не сможет противостоять России, если помощь Запада прекратится:

«Украина... по-прежнему в чрезвычайной степени зависит от внешней военной помощи и, скорее всего, не сможет противостоять естественным преимуществам России в соотношении живой силы и ресурсов, если большую часть западной военной помощи прекратят оказывать».

Россия и Китай

На заседании директор американской нацразведки также затронула тему отношений России и Китая. По ее мнению, развитие партнерства этих стран с началом спецоперации значительно ускорилось.

«Маловероятно, что нам удастся увести (РФ и КНР. — «Газета.Ru») с курса дальнейшего сближения», — указала она.

В то же время Хейнс полагает, что у союзничества Москвы и Пекина «есть пределы, которые не позволят им добиться сближения на уровне НАТО».