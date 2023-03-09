Военная операция на Украине. День 379-й

Средства для совершения теракта в Тирасполе были изготовлены на Украине, утверждает глава МИД непризнанного Приднестровья.
Противостояние России и западных стран в энергетическом секторе переросло в войну на истощение, пишет газета Financial Times.
«Россия надеется на жаркое лето и холодную зиму, когда потребность в газе возрастет, а спрос со стороны Китая резко возрастет. Арсенал Запада ограничен, и большая часть имеющихся в его распоряжении инструментов уже развернута против Ирана и Венесуэлы, а основные новые объемы производства СПГ начнут запускаться только в конце 2024 года», — заключается в материале.
В тюрьме в ДНР остаются около двух тысяч украинских военных с завода «Азовсталь», сообщает CNN со ссылкой на источник.
❗️В Приднестровье предотвращено покушение на лидера ПМР Красносельского, подозреваемые задержаны, заявило министерство госбезопасности республики.
Ведомство утверждает, что покушение готовилось по указанию Службы безопасности Украины.
В Кировоградской области Украины восстановлено энергоснабжение, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович.
Ограничения энергоснабжения в ночь на 9 марта вводились во всех регионах Украины, сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Он добавил, что в ряде регионов были повреждены объекты критической инфраструктуры.
На Украине из-за отключений энергоснабжения произошли перебои с интернетом. Отключения электроэнергии ввели в Житомирской, Одесской и Харьковской областях.
Все учебные заведения Киевской области перевели на дистанционное обучение из-за ракетной атаки, сообщает областная администрация.
Подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко опубликовал в своем Telegram-канале кадры столба дыма после взрывов в Киеве.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» пишет, что в Киеве горит ТЭЦ №5.
⚡️В Запорожской области начали формировать народное ополчение для охраны общественного порядка и важных объектов жизнеобеспечения, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
По его словам, в ополчение добровольно могут вступить все совершеннолетние граждане РФ и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории области.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил готовность выступить посредником для урегулирования конфликта на Украине, если российская и украинская стороны решат, что пришло время прибегнуть к посредничеству.
«Но, к сожалению, я не думаю, что время пришло», — отметил политик.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что нужно «расколдовать» население украинских регионов, и после этого люди «обязательно выберут Россию».
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после публикаций в СМИ на тему взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» заявил, что власти его страны не имеют к этой диверсии.
«Мое правительство не имеет к этому никакого отношения. И я думаю, что статьи без доказательств вредны, потому что они создают впечатление, что во всем виновата Украина. Мы ждем результатов расследования», — сказал он.
Власти ДНР и ЛНР будут передавать угольные шахты в аренду инвесторам, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя Минэнерго России.
Угрозы нарушения безопасности после обесточивания Запорожской АЭС в Энергодаре нет, сообщила пресс-служба станции в своем Telegram-канале.
❗️Система ПВО сбила в районе поселка Навля в Брянской области беспилотник ВСУ самолетного типа, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Никто не пострадал, разрушений нет.
Виноделы Крыма заявили о возможном росте цен до 15% из-за запрета на проезд грузовиков по Крымскому мосту. Крымские виноделы будут искать альтернативные маршруты доставки вина, что увеличит расходы, пишет РБК.
Биржевые цены на газ в Европе опустились ниже $450 за тыс. кубометров впервые с 27 июля 2021 года, следует из данных биржи ICE.
Украинские военные признают, что ситуация в Бахмуте (Артемовске) с каждым днем становится все сложнее, пишет газета Financial Times.
«Враг атакует со всех сторон. Мы получаем поставки. Но ситуация с каждым днем становится все сложнее и сложнее», — поделился один из военных, находящийся в городе.
В 2023 году ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областям потребуется 48 тыс. строителей, объемы работ не уменьшаются, рассказал первый замглавы Минстроя России Александр Ломакин в интервью «РИА Недвижимость».
Глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после попытки отравления командира спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинова.
Учения украинских летчиков на базе ВВС США в Аризоне представляют собой не подготовку к пилотированию F-16, а оценку возможностей использования американских высокоточных ракет на истребителях МиГ, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоров с Россией в Швейцарии нет.
Он напомнил, что Киев «готов к дипломатии в любой момент», если из страны будут выведены российские войска.
Дмитрий Медведев назвал «откровенной низкорейтинговой шнягой категории В» публикации американских СМИ о диверсии на «Северных потоках».
«Оказывается, все дело в какой-то неведомой «проукраинской группировке». Которая (особо подчеркивается) никак, ну совершенно, абсолютно, ни единым проводочком и выключателем не связана ни с бандеровским Киевом, ни с зомбированной гинекологами Европой, ни с погрузившейся в старческий маразм Америкой, ни с прочим заболевшим русофобской истерией западным миром. Просто герои-одиночки, вступившие в схватку с клятыми москалями!» — заявил Медведев.
Дмитрий МедведевЕкатерина Штукина/РИА Новости
За первые восемь недель 2023 года продажи потребительской электроники в российских магазинах в среднем упали на 30-40% в денежном выражении и на 11-12% — в штуках, сообщает «Коммерсантъ».
В Харькове остановили электротранспорт, в том числе метро, заявили городские власти. Метро работает в качестве укрытия.
❗️Глава Запорожской области Балицкий заявил, что в районе Пришиба сконцентрирована 40-тысячная группировка украинских войск.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что во время ночной ракетной атаки были зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях, а также на подконтрольной Украине территории Запорожской области.
40% киевлян после ракетной атаки остались без отопления, рассказал мэр города Виталий Кличко.
⚡️ВСУ обстреляли деревню Раковка Климовского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
По его словам, в результате повреждения получил жилой дом и хозпостройка, но никто не пострадал.
Украинская сторона отключила последнюю ЛЭП, питающую Запорожскую АЭС, атомная станция перешла на дизель-генераторы, сообщил РИА Новости член главного совета администрации региона Рогов.
Украинская компания «Энергоатом» ранее заявила, что в результате ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи станции с украинской энергосистемой.
В сети распространилось видео с рэпером Птахой (настоящее имя Давид Нуриев), попавшим под обстрел в прифронтовой зоне в ДНР. На ролике видно, как кто-то вскидывает автомат, после чего камера падает на землю, слышны звуки перестрелки.
Ранее PR-директор рэпера Птахи сообщила ТАСС, что исполнитель не выходит на связь после того, как он попал под обстрел.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Святошинском районе города произошел еще один взрыв.
В результате загорелись автомобили во дворе одного из жилых домов, двум пострадавшим оказана помощь на месте, сказал он.
❗️Населенный пункт Дубово-Василевка полностью находится под контролем российских сил, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что западные санкции оказались для России «бодрящим душем», который подстегнул импортозамещение в стране.
Офицер ВС России с позывным «Саймон» заявил РИА Новости, что ВС РФ начали занимать окраину города Красногоровка, расположенного на севере от Авдеевки.
Руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что власти США поддерживают усилия генсека ООН Антониу Гутерриша по обеспечению поступления зерна из России и Украины на рынки стран мира.
Правительство Чехии одобрило направление экспертов военной полиции республики на Украину, где они подключатся к расследованию совершенных в этой стране военных преступлений, сообщает Czech News Agency.
По его данным, на территорию Украины могут направить до 15 экспертов военной полиции.
Мэры Харькова и Одессы сообщили о попадании ракет в объекты энергетической инфраструктуры.
В результате ракетного удара в Харькове и области наблюдается перебои с подачей электроэнергии, во многих районах города полностью нет света.
Украинский «Энергоатом» утверждает, что Запорожская АЭС полностью обесточена в результате ночного ракетного удара.
По данным компании, в 3:53 по местному времени в результате ракетных обстрелов отключилась последняя линия связи станции с украинской энергосистемой. Там предупредили, что в случае невозможности возобновления внешнего питания станции «может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира».
Российские силы организовали глубоко эшелонированную линию обороны в Запорожской области, военные готовы к отражению возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий.
«Мы готовимся к этому, у нас достаточно крепкая двойная линия, как минимум глубоко эшелонированная. Военные докладывают, что готовы», — сказал он.
Министры обороны стран ЕС согласились с необходимостью немедленных поставок Украине артиллерийских боеприпасов из оставшихся запасов на европейских складах, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Он также представил план по совместному решению проблемы нехватки снарядов у государств Евросоюза. Детали его реализации предстоит согласовать в конце марта.
Из-за ракетной атаки в Киеве начали экстренные отключения света, сообщил мэр Виталий Кличко.
В настоящее время без электричества примерно 15% потребителей, сообщил он.
ЦРУ в июне-июле 2022 года направило Федеральной разведывательной службе Германии информацию о том, что трое украинских граждан могут готовиться к диверсии на «Северном потоке», сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
По их словам, ведомству стало известно о трех украинских гражданах, которые пытались арендовать суда в странах, граничащих с Балтийским морем, включая Швецию. Газета указывает, что выводы об ответственности проукраинской группировки не являются окончательными, однако возможность причастности к взрывам Украины не исключалась с самого начала.
❗️По всей Украине с утра объявлена воздушная тревога.
Взрывы произошли в Одесской, Харьковской, Львовской, Волынской, Днепропетровской и Ровненской областях. Также сообщалось о взрыве в Киеве.
Украина не будет использовать западное оружие для нанесения ударов по территории России, так как российская земля ее «не интересует», заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.
«У нас нет вооружения, чтобы отвечать на обстрелы с другого берега Днепра. Поэтому я подчеркиваю необходимость дальнобойных вооружений. Если мы сможем оттеснить россиян с помощью этих вооружений еще дальше, они больше не смогут нам угрожать», — сказал он.