Военная операция на Украине. День 379-й

11:22

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху выразил готовность выступить посредником для урегулирования конфликта на Украине, если российская и украинская стороны решат, что пришло время прибегнуть к посредничеству.

«Но, к сожалению, я не думаю, что время пришло», — отметил политик.