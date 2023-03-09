«Угроза Нью-Йорку». Почему в США считают «Сармат» боеспособным оружием

На слушаниях в Палате представителей Конгресса США глава NORAD Ван Хёрк считает российскую ракету «Сармат» в высокой степени боеспособным оружием. Не забыл американский военачальник упомянуть и про гигантскую самоходную торпеду «Посейдон. Почему российские изделия вызывают интерес у американских чиновников, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Российская тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» — в высокой степени боеспособное оружие стратегического назначения. Об этом заявил глава Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) и Северного командования ВС США генерал Глен Ван Хёрк на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

Ван Хёрк также упомянул о испытаниях атомной подводной лодки «Белгород», которая может нести беспилотные подводные аппараты «Посейдон», предназначенные для ударов по прибрежным целям с расстояния 1 тыс. км.

Очевидно, что как «Сармат», так и «Посейдон» всерьез беспокоят Соединенные Штаты. Оба российских изделия представляют собой серьезную угрозу национальной безопасности Америки.

Вспомним их основные тактико-технические характеристики.

«К пуску готов»

Как ранее писала «Газета.Ru», тяжелые многоступенчатые жидкостные межконтинентальные ракеты РС-28 «Сармат» заменят в Ракетных войсках стратегического назначения комплексы стационарного базирования Р-36М/Р-36М2 «Воевода».

Новая российская ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны вероятного противника.

Благодаря практически неограниченной дальности стрельбы МБР «Сармат» сможет поражать цели в любых направлениях. Кроме того, ракета имеет короткий разгонный участок, что затрудняет ее перехват средствами ПРО вероятного противника на активном участке полета МБР.

«Сармат» будет оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО.

Дальность эффективного поражения объектов противника «Сарматом» составляет 18 тыс. км. Стартовая масса ракеты — 208,1 т, масса полезной нагрузки — более 10 т, масса топлива — 178 т, длина ракеты — 35,5 м, диаметр — 3 м, тип боевой части — разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения.

МБР «Сармат» может комплектоваться и гиперзвуковыми планирующими крылатыми боевыми блоками «Авангард». Это позволит боевому снаряжению ракеты приближаться к объектам противника на гиперзвуковых скоростях и совершать непредсказуемые маневры по курсу и высоте. Оружия против подобного вооружения у вероятного противника в исторически обозримы срок не появится.

В 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии имени 60-летия СССР (пункт постоянной дислокации — Солнечный, Красноярский край) уже развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению.

В планах российского Минобороны — обустроить в районе поселка Северо-Енисейский полигон для проведения летных испытаний ракетного комплекса «Сармат».

Сейчас самыми мощными межконтинентальными баллистическими ракетами России остаются Р-36М/Р-36М2 «Воевода» (более 40 пусковых установок), разработанные в советское время конструкторском бюро «Южное» (Днепропетровск) под руководством академика Алексея Уткина и поставленные на боевое дежурство в конце 1980-х годов.

Изделия весом 211 т способны нести 10 ядерных боевых блоков по 0,5 мегатонны на расстояние до 11 тыс. км (с моноблочной головной частью — 16 тыс. км). При этом точность стрельбы составляет плюс-минус 500 метров.

Межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода» предназначена для поражения всех видов целей, защищенных современными средствами ПРО, причем даже в условиях боевого применения, в том числе при многократном ядерном воздействии по позиционному району, обеспечивая гарантированный ответный удар.

В советское время МБР Р-36М2 поступили на вооружение трех ракетных дивизий РВСН: 13-й в поселке Домбаровский Оренбургской области, 38-й в Державинске Тургайской области Казахской ССР и 62-й в городе Ужур Красноярского края.

Сейчас они остаются на боевом дежурстве в двух позиционных районах в Домбаровском и Ужуре (Солнечном) в варианте с разделяющимися головными частями индивидуального наведения, которые планируется сохранить на боевом дежурстве до начала 2020-х годов.

Разработка идущей на смену «Воеводе» перспективной РС-28 была поручена исключительно отечественным предприятиям.

Ее созданием помимо ГРЦ им. В. П. Макеева занимаются НПО Машиностроения из подмосковного Реутова и НПО «Энергомаш», занятое разработкой двигателей. Размещение ракетных комплексов РС-28 «Сармат» планируется в прежних позиционных районах - Ужуре и Домбаровском.

«Удар из пучины»

В январе этого года стало известно, что недавно завершено изготовление первого боекомплекта беспилотных подводных аппаратов «Посейдон» для атомной подводной лодки «Белгород». Также сообщалось, что экипаж подлодки завершил серию бросковых испытаний массогабаритного макета торпеды «Посейдон».

«Посейдон» представляет собой гигантскую самоходную торпеду, также известную как «Статус-6» и имеющую кодовое обозначение НАТО Kanyon. Изделие оснащено ядерной силовой установкой и термоядерным боевым зарядом.

2М39 «Посейдон» представляет собой полностью роботизированную быстроходную (до 200 км/час) глубоководную малозаметную атомную подводную лодку миниатюрных размеров (диаметр 1,8 м, длина 20 м, вес — около 100 т). «Посейдон» является самой большой торпедой в мире, он тяжелее стандартной в 30 раз.

«Посейдон» настолько большой, что его могут перевозить только специально переоборудованные субмарины. К таковым относится атомная подводная лодка К-329 «Белгород» — пока единственный представитель проекта 09852.

«Торпеда Судного дня», как еще называют «Посейдон», имеет фактически неограниченную дальность действия. Разработчики системы - «Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин» (ОАО «ЦКБ МТ «Рубин») и Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит» имени академика Николая Исанина (АО «СПМБМ «Малахит»). В государственных контрактах проект фигурирует под названием «Цефалопод» (от лат. Cephalopoda — «Спрут»).

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» будет представлять серьезную опасность для прибрежных городов США — таких как Нью-Йорк и Лос-Анджелес.

Российское Министерство обороны называет его многоцелевым оружием и утверждает, что этот аппарат можно будет применять против авианосных ударных групп ВМС США.

Атомная подводная лодка «Белгород» — носитель самоходных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон» — послужит для отработки боевого применения данного типа вооружения, а также для получения опыта эксплуатации подобных лодок-носителей в ВМФ России. К серийному производству и развертыванию на флотах планируется уже откорректированный проект субмарины на основе этой АПЛ.

Атомная подводная лодка «Белгород» проекта 09852, спущенная на воду 23 апреля 2019 года, оснащена шестью аппаратами «Посейдон». Творческое развитие «Белгорода» — АПЛ «Хабаровск».

Конструкция субмарины классическая — двухкорпусная. Главная энергетическая установка субмарины ядерная, вероятно, с водо-водяным реактором мощностью до 190 МВт. «Хабаровск» будет оснащен водометным движителем, который устанавливают на все новые подлодки российского флота. Такое решение свидетельствует о желании разработчиков снизить шумность субмарины до минимально возможного уровня.

Предположительно, численность экипажа субмарины составит около 100 чел. Другие характеристики корабля выглядят следующим образом: длина корабля — около 113 м; ширина — более 12 м; диаметр корпуса — около 10 м. Подводное водоизмещение субмарины — около 10 тыс. т. Скорость подводного хода «Хабаровска» — до 32 узлов. Дальность плавания — неограниченная. Рабочая глубина погружения — не более 500 м. Автономность — 90-120 суток.

Что касается вооружения «Хабаровска», то субмарина, как и «Белгород», оснащена шестью пусковыми установками 2П39 самоходных подводных аппаратов 2М39 «Посейдон». Есть основания полагать, что АПЛ в целях самообороны вооружена некоторым количеством обычных торпедных аппаратов калибра 533 мм. Помимо этого, есть данные, что «Хабаровск» получит и ракеты «Калибр-ПЛ», и гиперзвуковые «Цирконы», а также комплекс «Пакет-ПЛ», устанавливаемый на РПК СН «Борей-М». Он позволяет подлодке отразить удар торпед противника и уйти невредимой.

Западу, безусловно, понадобится немалое время для создания своего нового оружия, способного на равных конкурировать с российскими «Сарматами» и «Посейдонами».

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976),

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).