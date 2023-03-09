«Следили даже за детьми». Как готовился теракт против главы Приднестровья

В Приднестровье предотвратили покушение на президента непризнанной республики Вадима Красносельского. Правоохранители уже задержали двух подозреваемых. По версии следствия, они действовали по оговоренному с СБУ плану. Украинская спецслужба отрицает свою причастность, а в Госдуме считают, что возможный теракт был выгоден, прежде всего, Украине.

В Приднестровье предотвращено покушение на президента непризнанной республики Вадима Красносельского. Об этом сообщает Министерство государственной безопасности ПМР.

«Преступление, по указанию Службы безопасности Украины, готовилось против ряда должностных лиц Приднестровской Молдавской Республики», – говорится на сайте ведомства.

Возбуждены уголовные дела по 29 ч. 1; 203 УК ПМР «Приготовление к террористическому акту» и 29 ч.1; 104 ч.2 УК ПМР «Приготовление к убийству двух и более лиц, лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности, совершенное группой лиц общеопасным способом».

Пресс-служба главы Приднестровья отмечает, что Красносельского предупредили о покушении на его жизнь.

В СБУ опровергли причастность к предотвращенному теракту.

«Любые заявления <…> по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию», — говорится в заявлении в Telegram-канале украинской спецслужбы. В СБУ назвали эти события «российской провокацией».

Прокурор непризнанной республики Анатолий Гурецкий рассказал, что президента хотели взорвать в центре Тирасполя, где обычно скапливается большое количество местных жителей.

«Место, где должен был быть совершен террористический акт, свидетельствует о том, что расчет был на устранение первых лиц государства. Кроме того, не в меньшей мере, расчет был на большое количество жертв», – пояснил он.

По данным Telegram-канала «Первый Приднестровский», в центре Тирасполя обнаружили машину Land Rover, начиненную примерно 8 кг взрывчатого вещества с поражающими элементами (шурупы, гайки и проволока).

Правоохранители задержали двоих подозреваемых, которые, по версии следствия, планировали покушение на Красносельского. Они дают признательные показания.

Telegram-канал «Первый Приднестровский» опубликовал видео допроса одного из задержанных – Вячеслава Кисничана. Он, как пишет издание, должен был совершить теракт по заданию СБУ, а место взрыва было согласовано с его кураторами.

Кисничан родился в Тирасполе в 1979 году, где был несколько раз осужден: за сутенерство, хулиганство и грабеж. Уже 12 лет он живет в Одессе, пишет «Первый Приднестровский». Отмечается, что в феврале прошлого года он сначала пошел в тероборону, а потом попал в СБУ, где его научили минировать и взрывать. Утверждается, что в Приднестровье у него была другая фамилия – Саражинский, которую он потом сменил на девичью фамилию матери.

По данным Telegram-канала «Первый Приднестровский», Кисничан рассказал, что машину со взрывчаткой оставил у конкретного здания и установил в ней камеру, чтобы наблюдать, кто приезжает и уезжает.

Издание сообщает, что таким образом он наблюдал более полугода.

«Проходила слежка не только за этим должностным лицом, но и за членами его семьи. Поэтому мы говорим о том, что морали нет, мы говорим о том, что они руководствуются принципом «все средства хороши» для достижения целей. Следили даже за детьми», – сказал глава СК непризнанной республики Вячеслав Брынзарь.

Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что в ближайшее время ведомство обратится к «украинской стороне за разъяснениями в связи с произошедшей ситуацией, установлением подготовки теракта против высшего руководства республики, должностных лиц».

Он не исключил, что власти непризнанной республики обратятся к международным участникам переговорного процесса в формате «5+2», чтобы те приложили усилия для предотвращения эскалации в регионе. Игнатьев предположил и обращение Приднестровья к постоянным членам Совбеза ООН».

Покушение на лидера Приднестровья Вадима Красносельского и подготовка теракта в Тирасполе выгодна украинским властям, заявил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. Депутат считает, что Украина «заинтересована в том, чтобы раскачать ситуацию в Приднестровье», в то время как Молдавия более осторожна в своих действиях.

«Без формального приглашения со стороны властей Молдавии Украина операцию против Приднестровья начать не может. А вот спровоцировать какое-то развитие событий, которое сделает неизбежным вовлечение Молдавии в Приднестровский конфликт, конечно, Украина хотела бы», – объяснил Затулин.

Он считает, что Киеву недостаточно «нагнетания истерии в отношениях с Россией, демонстративных поездок на Запад, реальной поддержки Украины транзитом через территорию Молдавии».

Затулин полагает, что украинские власти хотят больше. «Они сегодня заинтересованы в том, чтобы демонстративно задушить Приднестровье и реквизировать этот «пророссийский анклав» – так обычно Приднестровье называют на Западе и Украине», — заключил он.

23 февраля Минобороны России предупредило, что против Приднестровья планируется провокация со стороны Украины. Но отмечалось, что это будет «инсценировка якобы наступления российских войск с территории Приднестровья». «Для этого участвующие в постановочном вторжении украинские диверсанты будут переодеты в форму военнослужащих ВС РФ», – говорилось в заявлении.

При этом молдавские власти не подтвердили информацию Минобороны. В Telegram-канале правительства Молдавии призвали граждан сохранять спокойствие.