Анкаре пришлось бы признать помощь Москве: Турция остановила параллельный импорт в Россию

Турция остановила параллельный импорт в Россию товаров, которые ранее попали под санкции западных стран. Эксперты связывают это с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена, который угрожал турецким компаниям вторичными санкциями за нарушение режима ограничительных мер в отношении России.

Остановка транзита

Таможенная система внезапно начала блокировать оформление товаров, предназначенных для транзита в Россию, сообщает «Коммерсант FM». Уточняется, что все эти грузы попали под западные санкции после начала военной спецоперации РФ на Украине.

Опрошенные изданием участники рынка назвали действия Турции «полной неожиданностью». Теперь они ищут альтернативные маршруты для параллельного импорта.

«Еще вчера мы начали получать уведомления от агентов о том, что отменяются ранее согласованные букинги вылетов. Сказали, что причина в том, что транзитные для Турции грузы больше не отправляют в Россию. Вчера же вечером стали получать письма о том, что таможенная система Турции блокирует транзитное оформление грузов нетурецкого происхождения. Сегодня утром попытались еще раз оформить, но система действительно все блокирует», — сказал «Коммерсанту» гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло.

В свою очередь коммерческий директор компании Transasia Logistics Валерия Савенкова рассказала, что не ждет официальных приказов или постановлений от турецкой стороны, так как тогда Анкаре пришлось бы признать, что она помогала России обходить санкции и отправляла в РФ товары, попавшие под ограничения.

«Информация будет появляться только через неофициальные каналы и, грубо говоря, на практике. На сегодняшний день система оформления транзиток и экспортных на Россию в Турции не работает», — заключила эксперт.

Журналисты отметили, что опрошенные ими участники рынка связывают остановку транзита санкционных товаров в Россию с недавним визитом в Турцию госсекретаря США Энтони Блинкена.

По информации Financial Times, под давлением западных стран, которые ввели против России ограничения, оказались и Объединенные Арабские Эмираты, ставшие главным поставщиком электроники в Россию.

Визит Блинкена

20 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Турцию на переговоры с министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу и президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как отмечали тогда «Известия», стороны не достигли взаимопонимания. Для госсекретаря США одним из приоритетных вопросов было вступление в НАТО Швеции и Финляндии, которому Анкара препятствует. Однако тут переговорщики не достигли соглашения.

Кроме того, согласно пресс-релизу госдепартамента Соединенных Штатов, Блинкен и Эрдоган на встрече обсудили поддержку Украины, а также «необходимость более тесного сотрудничества по двусторонним вопросам, в том числе в сферах обороны, энергетики, торговли и коллективной безопасности».

А Чавушоглу на совместной пресс-конференции с Блинкеном подчеркнул, что Турция останется нейтральной по отношению к России.

«Турция не присоединяется к санкциям. Следуем решениям, принятым ООН», — сказал он, пообещав, что при этом Турция не будет помогать Москве обходить ограничения.

Рост товарооборота

21 октября прошлого года замглавы Минэкономразвития Владимир Ильичев сообщил, что в январе-сентябре 2022 года товарооборот России и Турции составил $47 млрд — в два раза больше, чем в первые девять месяцев 2021 года. Тогда он спрогнозировал, что за весь 2022 год товарооборот с Турцией составит уже $60 млрд или больше.

По словам Ильичева, основной рост показателей экспорта в Турцию приходится на товары энергетической сферы, но наблюдалось увеличение также несырьевого неэнергетического экспорта — на 19% — до $10,5 млрд.

«Мы видим, что поставки в Турцию растут, и в древесине, целлюлозе, в продукции лесопереработки достаточно значимый рост в 1,6 раза, до $1,5 млрд, в продукции химической промышленности — пластмасса, каучук и так далее», — отметил представитель Минэкономразвития.

Он добавил, что Россия увеличила поставки отдельной металлопродукции в Турцию. При этом Ильичев заметил, что санкции, которые вводит Европа, «существенно сокращают те оценки поставок металлопродукции в Турции, которые у нас были чуть раньше».

«В общем, несмотря на те сложности с логистикой <…> у нас с Турцией заметный рост поставок по экспорту, заметный рост поставок и импортных товаров тоже по понятным причинам», — заключил он.

В конце февраля по итогам переговоров с Блинкеном Чавушолгу заявил, что рост объема торгового оборота между Турцией и Россией обусловлен ростом стоимости природного газа, который Анкара закупает у Москвы.

«Действительно, наш торговый оборот с Россией вырос, но 60% его заключается в покупке энергоресурсов. К сожалению, из-за войны цена на газ выросла в три раза. И поэтому вырос объем торгового оборота», — пояснил он.