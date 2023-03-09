«Тяжелая ночь»: Киев, Харьков, Одесса и другие города подверглись ракетному удару

Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве, Днепре, Кривом Роге, Одессе, Луцке и других городах, с ночи по всей стране была объявлена воздушная тревога. В результате ракетных ударов повреждены три теплоэлектростанции, в нескольких городах нет электричества и воды. Из-за обесточивания путей задержаны 15 поездов Украинской железной дороги. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, всего над Украиной пролетела 81 ракета. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

В Киеве и Киевской области, Одессе и Одесской области, в Харькове и Харьковской области, а также в Винницкой, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Кировоградской, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской и Волынской областях прогремели взрывы.

Reuters со ссылкой на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного пишет, что на территории Украины взорвалась 81 ракета и беспилотники, в том числе, 20 крылатых «Калибров» и шесть гиперзвуковых «Кинжалов».

В Киеве сообщалось о двух сериях взрывов: первые произошли в Голосеевском районе, вторые — в Святошинском и Шевченковском, в городе работала ПВО. В результате удара загорелась ТЭЦ-5 — удар пришелся по турбинному залу, это вызвало большой пожар.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в украинской столице экстренно отключили электричество. По его словам, город обесточен на 15%. Без отопления остались 40% жителей.

«Энергетики применили технологические экстренные отключения энергоснабжения. В данный момент без света около 15% потребителей», — написал он.

Также он сообщил, что в результате последнего взрыва пострадали двое человек. Он подчеркнул, что воздушная тревога продолжается и призвал оставаться жителей в укрытиях.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко сообщил, что ракета «Кинжал» поразила объект инфраструктуры.

В Харькове прозвучало 15 взрывов, повреждены объекты инфраструктуры, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов. Город обесточен полностью, в области частично нет света. По другим данным, взрывов было 10, и город обесточен только частично. В Харькове не работает электротранспорт, на маршруты вывели автобусы. В местных Telegram-каналах писали, что остановлено метро.

Стоит отметить, что ночь на 9 марта была первой, когда в Харькове включили иллюминацию и уличное освещение. С 24 февраля в Харькове на улицах не горел свет, это было частью светомаскировки города.

Власти Одессы сообщали о серии взрывов и поражении объекта инфраструктуры. Сообщалось, что город остался без света. Местные Telegram-каналы не подтверждают слова администрации города и сообщают, что объекты энергетической инфраструктуры не поражены, уничтожена только радиолокационная станция.

Также украинские СМИ сообщали об отключениях электричества в Львове и Львовской области, а также в Днепре.

Глава Ивано-Франковской администрации Светлана Онищук также подтвердила попадание по энергообъекту.

Из-за перебоев с электричеством несколько поездов Украинской железной дороги задерживались более чем на час, сообщила компания.

«Имеем ряд обесточенных участков по стране, задействованы резервные тепловозы. Из 98 рейсов «Укрзализныци» 5 задерживаются более чем на 1 час, еще 10 — более чем на 30 минут», — говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Повреждение инфраструктуры

В украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что в результате взрывов повреждения получили три теплоэлектростанции.

«Пострадали три теплоэлектростанции ДТЭК. В результате обстрела было серьезно повреждено оборудование ТЭС», — говорится в Telegram-канале компании.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко позже писал, что под ракетными ударами оказалась инфраструктура в семи регионах страны.

«Зафиксированы обстрелы энергетических объектов в Киевской, Николаевской, Харьковской, Запорожской, Одесской, Днепропетровской и Житомирской областях», — сообщил Галущенко.

Президент Украины Владимир Зеленский позже сообщил, что отключения электричества вводились по всей стране. Сейчас, по его словам, возобновляется подача электричества. Также он подтвердил, что в ряде регионов были повреждены объекты критической инфраструктуры.

«Тяжелая ночь», — резюмировал он.

Международная служба мониторинга интернета Netblocks («Нетблокс») сообщила о снижении подключений к интернету на Украине. По данным сервиса, серьезные проблемы с доступом к сети наблюдались в Житомире, Николаеве, Одессе и Харькове.

«Метрики показывают значительное снижение подключения к интернету в нескольких регионах Украины <…> сегодня утром — в основном из-за аварийного отключения электроэнергии, за которым последовало быстрое восстановление», — рассказали в Netblocks.

Ответный энергоудар

В свою очередь Украина полностью прекратила подачу электричества на Запорожскую АЭС, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Однако он уточнил, что это не связано с обстрелами. По словам Рогова, Украина отключила Днепровскую линию через Днепр. Сейчас ЗАЭС переведена на работу на дизель-генераторах. Рогов также добавил, что из-за прекращения электроснабжения могут возникнуть сложности с теплоснабжением Энергодара.

В пресс-службе ЗАЭС сообщили, что угрозы нарушения пределов безопасности после обесточивания станции нет, дизель-генераторы справляются с работой. Там отметили, что радиофон не превышает естественных значений.

Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщил «Интерфаксу», что питание станции прекратилось из-за короткого замыкания, которое произошло на подконтрольной Киеву территории. Карчаа отметил, что Украина может искусственно создавать сложности для работы ЗАЭС.

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков. По последним данным, работали два из них, только на подачу тепла. Станция находится под контролем России с марта 2022 года, не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года.