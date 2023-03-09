«Украина не выиграет – если НАТО не придет ей на помощь»

Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния, 2023 года

Франция и другие западные страны должны прекратить отправлять Украине оружие и технику, иначе конфликт станет новой «столетней войной», заявила французский оппозиционный политик Марин Ле Пен. По ее словам, Киев не сможет победить, если на его стороне в вооруженное противостояние с Россией не вступит НАТО. Генсек альянса Йенс Столтенберг в прошлом неоднократно заявлял, что НАТО не будет вводить свои войска на Украину.

Если западные страны не прекратят поставки вооружений Украине, то вооруженный конфликт затянется и рискует стать новой «столетней» войной, поскольку Киев не победит без непосредственного вступления НАТО в противостояние с Россией. Об этом заявила лидер французской ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

«Украина не выиграет – только при условии, что НАТО придет ей на помощь. Но если НАТО вступит в войну на стороне Украины, весь мир будет в войне. Китай с большой вероятностью также вступит в конфликт. Если мы продолжим поставлять вооружения – которых у нас, кстати, и нет, – лишая их нашу собственную армию, тогда перед нами «столетняя война», — сказала Ле Пен в эфире радио France Inter.

По мнению политика, «не существует пятидесяти разных решений» текущего кризиса, кроме мирного соглашения между Москвой и Киевом. Любые другие варианты будут значительно хуже, считает она.

Ле Пен подчеркнула, что ее партия не против отправки на Украину оборонительных вооружений, но не приветствует поставки наступательных, поскольку из-за них территориальный конфликт может превратиться в общемировой. Она напомнила, что «Национальное объединение» еще в начале февраля призывало Париж взять на себя инициативу и организовать конференцию по урегулированию конфликта.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает в будущем расширение поставок оружия и техники Украине, в том числе за счет истребителей и основных боевых танков Leclerc. По данным Минобороны страны, первые французские колесные танки AMX-10RC поступят в распоряжение ВСУ уже на этой неделе.

В пользу мирных переговоров между Украиной и Россией на этой неделе высказался и бывший американский президент Дональд Трамп. В последние месяцы он неоднократно говорил, что будучи президентом США мог бы закончить конфликт в течение суток.

«Я мог бы договориться. В худшем случае, я мог бы заключить сделку, чтобы передать им что-либо под контроль, есть определенные области, которые, честно говоря, являются русскоязычными областями, но можно было бы договориться», — заявил Трамп в радиоинтервью своему доверенному лицу и ведущему Шону Хэннити.

Однако в эфире консервативного американского телеканала Fox News из заявления экс-президента вырезали кусок о передаче Москве некоторых украинских регионов — отрывок обрывался на фразе «я мог бы договориться».

В Fox News объяснили отсутствующие реплики «обычным редакционным процессом» и указали, что комментарии Трампа были частью 22-минутного радиоинтервью на другой платформе, которое сократили до двух минут для сюжета.

О готовности помочь заключить мирное соглашение между Россией и Украиной в последний год часто говорил и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. 9 марта его советник по безопасности и внешней политике Чагры Эрхан заявил, что главным условием будущего мира должно стать прекращение огня.

«Турция убеждена, что первым делом необходимо заключить перемирие. Полноценные мирные переговоры начнутся уже после, нам ни к чему сейчас обсуждать их параметры или повестку. Пока еще слишком рано для них. Ранее уже появлялись предпосылки для перемирия, и оно заключалось на совсем непродолжительный период времени. Сейчас же следует начать переговоры о заключении перемирия, которое продлится хотя бы месяц и позволит сторонам провести переговоры на министерском уровне, где уже предметно обсуждалось бы заключение мира», — пояснил турецкий чиновник.

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь в феврале также призывал стороны как можно скорее прекратить огонь и сесть за стол переговоров. Китай и до этого заявлял, что хочет выполнить роль миротворца в этом конфликте, а в годовщину спецоперации даже представил собственный план из 12 пунктов по урегулированию кризиса.

Западные лидеры тоже считают, что в итоге Москва и Киев начнут переговоры, но в США, Германии, Великобритании и других странах на высшем уровне в последние месяцы говорили, что время перемирия пока еще не настало. Они также считают, что поставки Украине оружия являются единственным способом достичь мира.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг говорил, что, несмотря на поставки вооружений, альянс не является участником конфликта и не намерен вводить на Украину свой контингент. В Москве неоднократно указывали, что снабжение ВСУ оружием, обучение украинских солдат, последние решения об отправке танков фактически делают НАТО непосредственной стороной вооруженного противостояния.

Киев законодательно закрепил, что мирные переговоры с Москвой невозможны при нынешнем российском руководстве. Президент Владимир Зеленский говорил, что перемирие возможно только в случае полного вывода войск, и возвращения под контроль Киева нескольких регионов (в том числе и Крыма), которые Украина считает оккупированными.