«Что знает этот синьор обо мне? Ничего он не знает!» Берлускони ответил Зеленскому

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони напомнил, что, будучи ребенком, пережил бомбардировки Милана, где его семья жила до 1943 года. Так 86-летний политик отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что дом Берлускони «никогда не бомбили» и «никто не убивал его родственников». Ранее экс-глава итальянского правительства раскритиковал действия украинского лидера, который «поверг свою страну в войну, хотя было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони раздражен и оскорблен утверждениями президента Украины Владимира Зеленского о том, что дом итальянского политика якобы «никогда не бомбили», пишет в среду, 22 февраля, газета La Repubblica.

По данным издания, 86-летний Берлускони хотел ответить на эти слова украинского лидера публично, однако официальное заявление пока не последовало.

Что сказал Зеленский

Зеленский допустил достаточно жесткие высказывания в отношении Берлускони во время совместной пресс-конференции с действующим премьером Италии Джорджей Мелони, посетившей Киев накануне. Поводом для критики в адрес бывшего главы итальянского правительства стали его заявления о том, что именно нынешний президент Украины якобы виноват в эскалации военного конфликта.

«Я думаю, что дом Берлускони ни разу не бомбили ракетами, никто не убивал его родственников», — сказал Зеленский.

Как отмечает газета, этот эпизод был «крайне стеснительным и неприятным» для Мелони, отбросившим тень на весь ее визит в столицу Украины. Премьер-министру Италии пришлось «оправдываться», что правящая коалиция в республике «единодушна в поддержке Киева».

Что ответил Берлускони

Берлускони родился 29 сентября 1936 года в Милане. После вступления фашистской Италии во Вторую мировую войну на стороне гитлеровской коалиции британская авиация начала бомбардировки страны. Пик атак пришелся на август 1943 года. В Милане погибли до 2 тыс. местных жителей, были разрушены 14 тыс. зданий.

«Что знает этот синьор [Зеленский] обо мне? Ничего он не знает! Я ребенком пережил бомбардировки», — сказал Берлускони.

По его словам, однажды бомба упала на его улице и после этого семья приняла решение покинуть город. Будущему политику было тогда шесть лет.

Берлускони ранее говорил, что «негативно оценивает действия» Зеленского, который «поверг свою страну в войну, хотя было достаточно прекратить атаки на две автономные республики Донбасса».

В окружении итальянского политика отметили, что он обеспокоен эскалацией конфликта на Украине и стремится к миру.

«Остановите Бербок»

На этом фоне премьер-министр германской земли Бавария, лидер оппозиционной партии ХСС Маркус Зёдер подверг жесткой критике министра иностранных дел ФРГ Анналену Бербок, заявившую ранее о «войне с Россией».

«Министр иностранных дел должна следить за тем, что она говорит», — сказал Зёдер в среду в эфире телеканала Die Welt. По его оценкам, «словесная эскалация может повлечь за собой эскалацию насилия».

«Мы помогаем Украине, но Германия не находится в состоянии войны с Россией. Господин Шольц, остановите Бербок с ее неаккуратными высказываниями», — обратился политик к канцлеру Германии.

Зёдер также назвал партию «Зеленых», которую представляет Бербок, «угрозой безопасности Германии» и раскритиковал различные аспекты ее политики.

24 января на заседании ПАСЕ Бербок утверждала, что страны Европы якобы «ведут войну против России, а не друг против друга». 11 февраля она признала, что сделала ошибку, напоминает ТАСС.