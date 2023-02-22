«Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ». Москва ответила на соообщения о неудачном запуске «Сармата»

Запуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат» с космодрома Плесецк в Архангельской области, 2022 год

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что не стоит верить публикациям в СМИ о неудачном пуске межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». 21 февраля телеканал CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что Россия провела испытание ракеты перед визитом Джо Байдена в Киев. Запуск, по словам источников CNN, оказался неудачным. В Кремле переадресовали вопрос о пуске в Минобороны.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков призвал не доверять сообщению американского телеканала CNN о якобы неудачном испытании ракеты «Сармат». По его словам, в последнее время появляется много информации «провокационного характера», которая «правдоподобна внешне», но не имеет «ничего общего с действительностью».

По мнению замглавы МИД РФ, это делается для того, «чтобы проверить, как официальные круги той или иной страны, в данном случае России, на это отреагируют».

«Нельзя доверять всему, что появляется в СМИ, тем более если источником выступает CNN, полностью себя дискредитировавший за последние годы и полностью поставленный на обслуживание интересов определенных групп и определенной части политических элит США», — заявил Рябков.

Замминистра не стал комментировать сами ракетные испытания. «Вся информация, которая достойна публичного освещения, предоставляется по каналам Минобороны», — сказал он.

О чем сообщила CNN

21 февраля телеканал CNN, ссылаясь на двух неназванных американских чиновников, сообщил, что Россия провела испытание баллистической ракеты «Сармат» 20 февраля, приблизительно в одно время с визитом президента США Джо Байдена в Киев. По словам одного из источников CNN, Москва заранее уведомила Вашингтон о пуске. Как отметил другой собеседник, испытание не представляло опасности для США и в Вашингтоне не рассматривают его как эскалацию.

Информация о времени запуска разнится. Часть источников CNN утверждает, что запуск провели до приезда Байдена в Киев, по информации других, он состоялся во время визита президента США в украинскую столицу.

При этом, по словам чиновников, пуск оказался неудачным. Они полагают, что в случае успешного запуска Владимир Путин упомянул бы его в ходе послания Федеральному собранию 21 февраля. Однако, подчеркивают источники, он этого не сделал, а объявил о приостановке участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

На самом деле, обращаясь с посланием к Федеральному собранию, президент РФ сообщил, что неделю назад подписал указ о постановке на боевое дежурство новых стратегических комплексов наземного базирования.

Позднее агентство Bloomberg со ссылкой на американского чиновника заявило, что «Россия не проводила испытаний межконтинентальной баллистической ракеты, пока Байден находился в Киеве», однако не опровергло сообщений о пуске.

По словам источника, Россия заблаговременно предупредила США о планах испытать ракету до того, как стало известно о визите Байдена в Киев.

«США не сочли это испытание угрозой для себя или своих союзников», — заявил неназванный чиновник.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос о «неудавшемся испытании» в Минобороны.

«Не могу ответить на этот вопрос. Это прерогатива Министерства обороны», — ответил он на вопрос журналистов о том, действительно ли был такой пуск.

Минобороны России о пуске ракеты не сообщало. В последний раз ведомство отчиталось об успешных испытаниях ракеты «Сармат» 18 ноября 2022 года.

В декабре 2022 года министр обороны Сергей Шойгу предложил поставить на боевое дежурство 22 пусковые установки с межконтинентальными баллистическими ракетами «Сармат», «Ярс» и «Авангард».