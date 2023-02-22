«Мнения разделились». Слова Зеленского о Крыме спровоцировали раскол в США

Настойчивое стремление властей Украины вернуть Крым в состав страны вызывает ожесточенные споры среди простых американцев и провоцирует настоящий раскол в Белом доме, пишет Newsweek. В Вашингтоне боятся, что попытки ВСУ атаковать полуостров приведут к эскалации конфликта. В то же время ряд политиков уверены, что Украина не сможет быть в безопасности, пока Крым остается российским. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о стремлении захватить Крым вызывают неоднозначную реакцию в США, пишет журналистка Элли Кук в своей колонке для Newsweek.

«Внутри США мнения по вопросу Крыма разделились», — отмечает она.

По словам Кук, часть американских политиков подчеркивают важность возвращения полуострова в состав Украины, в то же время другие, например представитель штата Джорджия Марджори Тейлор Грин, считают, что пытаться вернуть Крым Киеву «было бы полным безумием».

В Вашингтоне всерьез опасаются эскалации конфликта, если ВСУ предпримут попытки атаковать полуостров, так как «это не соответствует интересам американцев».

Неопределенный ответ

Журнал Newsweek провел опрос, чтобы узнать, сколько американцев хотели бы, чтобы Вашингтон поддерживал Киев в его стремлении вернуть все свои бывшие территории. Оказалось, что 39% жителей Соединенных Штатов полагают, что страна обязана поддержать Украину в попытках захвата Крыма. 18% респондентов надеются, что США выберут более безопасную стратегию и попытаются отговорить украинцев от атаки на полуостров.

Примечательно, что неопределенный ответ дали почти половина опрошенных. Так, 42% ответили, что не знают, как американские власти должны вести себя в существующей геополитической обстановке.

Опрос проводился 19 февраля 2023 года, в нем участвовали 1,5 тысячи американцев.

В предыдущем опросе, проведенном Redfield and Wilton Strategies 25 октября 2022 года, большинство респондентов (52%) заявили, что Украина должна вернуть себе все территории, утраченные с февраля 2022 года. Лишь каждый пятый респондент ответил, что Киев должен стремиться восстановить свою территорию в границах 2014 года. Еще 27% не смогли дать определенный ответ.

«Крым важнее для Москвы»

Профессор Лондонского университета Роб Сингх отмечает, что Крым, безусловно, является скорее «красной линией» для Москвы, чем для Зеленского или США.

«Москва не примет возвращения полуострова в состав Украины», — сказал он Newsweek.

По мнению Сингха, для российских властей «Крым важнее, чем даже Донбасс».

«И это, несомненно, приведет к эскалации со стороны России, если он перейдет к Киеву», — заключает профессор.

Генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес в то же время называет Крым «решающей территорией для этой войны».

«Он должен быть освобожден Украиной, и мы должны сделать все необходимое, чтобы они могли сделать это в этом году», — цитирует Newsweek его слова.

Ходжес выразил уверенность, что Украина не сможет восстановиться и поднять свою экономику, если будет находиться в постоянной опасности, так как Москва будет контролировать полуостров.

Призыв Зеленского

Весь последний год президент Зеленский неоднократно выступал за «освобождение» Крыма от российского контроля. В январе 2023-го он в очередной раз призвал западные страны обеспечить ВСУ оружием, чтобы они стали достаточно сильными для захвата полуострова.

«Крым — это наша земля, наша территория», — подчеркнул тогда украинский лидер. «Это наше море и наши горы. Дайте нам свое оружие — мы вернем то, что принадлежит нам», — отметил он.

Командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев 22 февраля заявил о подготовке украинской армии к наступлению, однако не привел никаких подробностей. «Касаемо подготовки нашего наступления: мы готовим соответствующие силы для этого, но когда оно состоится — это тайна», — сказал он агентству «Укринформ».

Говоря о возможных направлениях наступления, киевские власти неоднократно упоминали Крым. В ноябре 2022 года глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о начале фортификационных работ на полуострове. Они должны завершится в апреле.