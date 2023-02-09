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Политика

Военная операция на Украине. День 351-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 351-й день

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Андрей Рубцов/ТАСС
В Брюсселе пройдет встреча глав государств и правительств Евросоюза. Ее главной темой станет конфликт на Украине. Ожидается, в саммите впервые после начала специальной военной операции РФ примет очное участие украинский президент Владимир Зеленский. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине. При этом он выступил против сценария, при котором Россия одержала бы победу. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:41

Украинские силовики утром обстреляли из артиллерии Донецк, сообщили в ДНР — ТАСС.

09:39

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий считает, что решение о поставках боевых самолетов на Украину будет приниматься НАТО, но пока соглашения на этот счет нет — ТАСС.

09:18

Первая партия новых разведывательно-ударных дронов-камикадзе РУД-250 направлена на испытания в зоне проведения спецоперации — ТАСС.

09:17

09:10

08:43

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ночью украинские беспилотники атаковали Стародубский округ.

08:24

08:23

08:22

В ЛНР утверждают, что ВСУ активно минируют свои позиции под Кременной, готовясь к отступлению — ТАСС.

08:21

08:20

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия в дальнейшем будет привлекать внимание мирового сообщества к теме предполагаемого использования украинскими войсками химического оружия — ТАСС.

08:19

ВСУ за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию ЛНР, в результате обстрела погиб мирный житель, еще один получил ранения, сообщили в республике — ТАСС.

08:18

Министр обороны США Ллойд Остин и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудили на встрече в Вашингтоне помощь Украине и противодействие России. Они выразили поддержку вступлению Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс до саммита блока в июле — ТАСС.

08:17

Компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink — ТАСС.

08:16

Минобороны России показало кадры, на которых можно наблюдать пуск снарядов реактивных систем залпового огня «Торнадо-С» по установке HIMARS производства США.

08:15

Байден утверждает, что летом прошлого года предупредил председателя КНР Си Цзиньпина о возможности прекращения поступления западных инвестиций в страну в случае оказания Пекином поддержки Москве в проведении специальной военной операции на Украине — ТАСС.

08:14

Администрация Соединенных Штатов берет на себя не ограниченные по времени обязательства перед Украиной, заявил президент США Джо Байден — ТАСС.

08:13

ВВС Великобритании из-за нехватки инструкторов вряд ли смогут в сжатые сроки подготовить украинских летчиков для полетов на западных истребителях, сообщил телеканал Sky News со ссылкой на источники.

08:12

Сопредседатель входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль выступил за дипломатическое решение конфликта на Украине. Он отметил, что все меньше жителей ФРГ одобряют оказание военной помощи Украине — ТАСС.

08:11

Бывший командующий Вооруженными силами Великобритании Ричард Бэрронс предположил, что передача Украине британских истребителей не сможет изменить ход конфликта в краткосрочной перспективе — ТАСС.

08:10

Воздушную тревогу, объявленную в четырех областях на востоке Украины, отменили, следует из данных официального ресурса для оповещения граждан. Сирены звучали в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области — ТАСС.

08:09

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости проведения мирной конференции для урегулирования на Украине, чтобы добиться справедливого мира, однако выступил против сценария, при котором Россия одержала бы победу — ТАСС.

08:08

Власти Германии предложили европейским партнерам по НАТО назвать конкретные обязательства в области поставок Украине танков Leopard-2 во избежание отказа от передачи военной техники Киеву — ТАСС.

08:07

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем — ТАСС.

08:05

08:04

Госдума на пленарном заседании 9 февраля рассмотрит законопроекты о максимальных мерах социальной поддержки для супругов военнослужащих, погибших в ходе СВО — ТАСС.

08:03

В четырех областях на востоке Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официального сервиса для оповещения граждан. Тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях, а также на подконтрольной Украине части Запорожской области — ТАСС.

Украинское издание «Страна» сообщает о взрыве в городе Днепр.

08:02

Главной темой двухдневной встречи глав государств и правительств Евросоюза, которая откроется в Брюсселе, станет конфликт на Украине. Ожидается, в саммите впервые после начала специальной военной операции РФ примет очное участие украинский президент Владимир Зеленский — ТАСС.

08:01

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 351-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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