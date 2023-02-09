«Байден стал террористом»: Володин оценил расследование о теракте США на «Северных потоках»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил после публикаций о причастности ЦРУ ко взрывам на «Северных потоках», что президент США Джо Байден «вписывает себя в историю как террорист». По его мнению, Байден приказал уничтожить энергетическую инфраструктуру своих партнеров – ФРГ, Франции и Нидерландов. В то же время экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден заявил, что правительство Соединенных Штатов неоднократно проводило секретные операции, отрицая свою причастность.

Президент США Джо Байден войдет в историю как террорист, приказавший взорвать энергетическую инфраструктуру своих союзников и стратегических партнеров. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Если (экс-президент США) Трумэн стал преступником, применившим атомное оружие против мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, то Байден — террористом, отдавшим приказ на уничтожение энергетической инфраструктуры своих стратегических партнеров: Германии, Франции, Нидерландов», — заявил спикер ГД.

Он добавил, что взрыв трубопроводов «Северный поток» стал «акцией устрашения вассалов [США], которые решили развивать экономику в интересах собственных граждан». Кроме того, Володин призвал использовать опубликованные сведения о диверсиях на газопроводах для «международного расследования и привлечения Байдена к ответственности».

Пострадавшие же стороны должны получить от США компенсации, добавил председатель нижней палаты парламента РФ.

Похоже на залив Свиней

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден предложил в своем Twitter вспомнить, что Вашингтон неоднократно устраивал секретные операции, отрицая впоследствии свою к ним причастность.

Он напомнил, в частности, о военном десанте в заливе Свиней на юге Кубы. Операцию спланировали ЦРУ и военно-политическое руководство США. Большой отряд кубинских эмигрантов, вооруженный американским оружием, должен был высадиться при поддержке ВВС США и свергнуть коммунистический режим Фиделя Кастро, в свою очередь свергнувшего диктатора Фульхенсио Батисту (который тоже устраивал госперевороты).

close 100% Фульхенсио Батиста AP

Расследование Херша

8 февраля известный американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал материал, в котором подробно изложил версию о том, что газопроводы «Северный поток» и «Северный поток 2» были взорваны спецслужбами США.

Глава пресс-службы Совета нацбезопасности Белого дома Эдриен Уотсон заявил ТАСС, что версия Херша — «совершенная ложь и полная выдумка».

По данным Херша, водолазы ВМС США установили бомбы с дистанционными взрывателями в июне 2022 года – под прикрытием военно-морских учений НАТО на Балтике.

26 сентября разведывательный самолет P8 ВМС Норвегии совершил полет над местом, где летом была заложена взрывчатка, и сбросил гидроакустический буй. Он начал издавать особые сигналы, которые были распознаны «умными» бомбами. Начался обратный отсчет и через пару часов произошли взрывы.

Сеймуру Хершу 85 лет, он считается одним из сильнейших американских журналистов. В первую очередь он известен расследованиями деятельности ЦРУ и Вооруженных сил США. Лауреат Пулитцеровской премии, шестикратный лауреат Премии Полка, двукратный лауреат премии National Magazine Awards, обладатель премии Джорджа Оруэлла.

Международную известность Херш получил во время войны во Вьетнаме, когда раскрыл данные о резне в Сонгми, устроенной американцами, жертвами которой стали 504 мирных вьетнамца. За это Херш был награжден Пулитцеровской премией. После он писал про Уотергейтский скандал, на фоне которого подал в отставку президент Ричард Никсон.

Журналист первым написал об американских пытках над заключенными мусульманами в иракской тюрьме Абу-Грейб, подвергал критике официальную версию США об операции по ликвидации Усамы бен Ладена, оспаривал утверждение, что правительство Башара Асада применяло химическое оружие в Сирии.

Работы Херша неоднократно критиковали. В частности, оппоненты обвиняли его в склонности к конспирологии, ссылках на анонимные источники и неустановленные документы. Кроме того, в его расследованиях находили фактические неточности. Советская пресса регулярно перепечатывала содержание расследований Херша начиная с 1960-х годов.