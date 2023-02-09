«Для Польши, как и для Европы, победа над Россией — это смысл существования»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что для его страны, «как и для Европы, победа над Путиным — это смысл существования». Он также упрекнул Германию в том, что она поставляет Украине меньше вооружений, чем обещает. Кроме того, польский лидер отверг возможность переговоров с президентом России и потребовал, чтобы ФРГ выплатила Варшаве репарации.

«Капля в океане необходимости»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете Corriere della Sera заявил, что, если бы все страны мира отреагировали на начало военной спецоперации России «также быстро и решительно», как Польша, то «сегодня» Украина была бы «намного ближе к победе».

Журналисты итальянской газеты спросили его, почему Варшава, по его словам, все больше не доверяет Германии из-за ее политики в отношении Украины, хотя Берлин недавно «дал зеленый свет» поставкам своих танков Leopard 2 Киеву.

«Лучше поздно, чем никогда. Я ценю помощь Германии Украине, но мы также должны поддерживать надлежащие пропорции. Берлин заявляет о большей помощи, чем дает по факту. Мы не будем защищать Украину только заявлениями. Даже если Германия предоставит Украине столько, сколько обещает, это все равно будет каплей в океане необходимости. От одной из сильнейших европейских стран нужно требовать большего», — пояснил Моравецкий.

Он напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Берлин не хочет действовать в одиночку, но в то же время ФРГ становится «одиноким островом среди стран, все более приверженных помощи Украине». По мнению польского премьера, задержка поставок оружия Германией «идет вразрез с интересами Европы и заставляет Кремль чувствовать себя более уверенно».

«Но не настолько, чтобы атаковать страны НАТО. Россия прекрасно знает, что в таком противостоянии у нее не будет шансов», — полагает польский лидер.

Он также считает, что спустя почти год после начала военной спецоперации России «всем должно быть ясно, что вернуться к довоенному состоянию невозможно».

«В Германии были убеждены, что можно отвлечь Москву от ее имперских устремлений посредством торгового обмена, и в то же время не нужно «раздражать медведя». Оба предположения оказались неудачными. Для России энергетические ресурсы выполняют ту же функцию, что и танки: они являются инструментами для завоевания и создания зависимых. Я хотел бы верить, что отправка «Леопардов» на Украину правительством Германии является свидетельством прорыва в восприятии России, и что Германия продолжит сотрудничество с Польшей для обеспечения безопасности и стабильности Европы», — добавил Моравецкий.

По его словам, Польша «уже поставила Киеву огромное количество военной техники», а решение о передаче Украине истребителей «зависит от НАТО». Премьер уточнил, что на данный момент «договоренностей по этому поводу нет», но союзники «не должны ничего исключать, иначе только укрепят Москву».

Победа над Россией — смысл существования

Моравецкий заявил, что в Варшаве рассматривают военную спецоперацию России как «экзистенциальную угрозу для Польши и всей Европы».

«Если Россия победит, весь геополитический анализ можно выбросить. Польша не выбрала место, где она находится на карте, но прекрасно понимает ответственность, которую несет эта позиция. Победа над Россией — это как польский, так и европейский смысл существования», — подчеркнул он.

Польский премьер также отверг идею переговоров с Кремлем, заявив, что о диалоге «с террористами речи не идет». По его мнению, обстрелы объектов на территории Украины – военное преступление.

«Условием возвращения России в группу цивилизованных государств является депутинизация. Но сами россияне должны демонтировать эту почти тоталитарную систему, созданную президентом Путиным. Тогда будет надежда на другое будущее для отношений Россия-ЕС», — считает он.

По мнению Моравецкого, «Россия может выйти из войны уже сегодня», а российские элиты «должны, наконец, осознать», что спецоперация – «самоубийственная миссия для России».

«В мире есть место для России, но она не может быть имперской Россией, путинской Россией. Германия вернулась в группу цивилизованных стран после Гитлера. Этот процесс был нелегким, но он был успешным. Этот путь не закрыт и для России», — подчеркнул польский лидер.

Требования к Германии о репарациях

Моравецкий отметил, что требования Польши к Германии о выплате репараций «столь же серьезны, как и ущерб, нанесенный немцами Польше».

«Поляки были лишены своего будущего. Более пяти миллионов польских граждан погибли от рук Германии <…> Оплата репараций — это возможность для Германии, наконец, закрыть самую темную главу в своей истории. Это как юридический, так и исторический вопрос. В юридическом смысле Польша никогда не отказывалась от своих претензий. Многие страны уже получили компенсацию от Германии. Другие, такие, как Польша и, например, Греция, все еще ждут справедливости. Вопрос не в том, «если», а в том, «когда» это произойдет», — пояснил он.