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«Оставили неплохое наследство». Путин уверен, что компании РФ выиграли от ухода иностранцев

Путин заявил, что зарубежные компании «несут огромные убытки», уходя из России

Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные компании несут огромные убытки из-за ухода с российского рынка. Он отметил, что отечественные производители от этого только выиграли, и призвал их не замыкаться только на внутреннем рынке. Российский лидер также призвал развивать производство дронов в стране. Главные заявления главы государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив – в материале «Газеты.Ru».

«Уходят – всего доброго»

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, заявил, что в России «много хороших, качественных продуктов, одежды, товаров повседневного спроса», которые выпускают отечественные предприятия. Он отметил, что до недавнего времени «им было достаточно сложно пробиться даже на внутренний рынок», а также конкурировать с западными компаниями.

Глава государства считает, что многие зарубежные компании «набирали силу» за счет поддержки со стороны своих государств, «несмотря на все заявки о том, что все должно быть исключительно в рынке».

«Тем не менее без поддержки государства многие компании с мировыми брендами на такие позиции выйти бы не смогли. Но сегодня многие из них, вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят – всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки – это их выбор, это их решение», — сказал Путин.

По его данным, многие зарубежные компании уходят с российского рынка «без всякого удовольствия», так как не хотят «терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства» и «душа». Президент уверен, что эти организации покинули РФ «под давлением своих правительств», «оставляя за собой, в общем-то, неплохое наследство» — производственную инфраструктуру и «хорошо подготовленный персонал».

Товары «национальной гордости»

По словам Путина, «кто-то думал», что после ухода зарубежных компаний в России все «сразу рухнет и развалится».

«Ничего подобного не происходит: ничего не рухнуло и не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно. Для нас важно, что наш, отечественный производитель получил уникальные возможности для развития, и, конечно, этим нужно воспользоваться в полной мере», — подчеркнул президент.

Он попросил Агентство стратегических инициатив выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы «компании могли нарастить производство, сбыт своей продукции» и быстрее пройти путь от небольшого предприятия до бизнеса федерального масштаба.

«Я не сомневаюсь: субъекты Российской Федерации также активно подхватят эту инициативу. Вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости. У нас и так достаточно таких продуктов, но на новом этапе мы можем действовать и двигаться быстрее, чтобы эти товары, услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что «замыкаться на внутреннем рынке – это плохая история», которая дает лишь половину успеха. Поэтому необходимо не останавливаться на полпути и «конкурировать на внешних рынках». По его мнению, это «будет толкать любое предприятие к достижению большего и, в конечном итоге, нужного результата».

«Я нисколько не сомневаюсь: потенциал для развития отечественного бизнеса у нас просто колоссальный. Надо его поддержать по всем направлениям, в том числе в инновационных сферах», — подытожил президент.

Производство дронов

Президент напомнил, что недавно поручил развивать в России отрасль по производству беспилотных авиационных систем. По его словам, в ближайшее время правительство сформирует соответствующий национальный проект, чтобы «обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов» и «высокий уровень локализации их производства».

«Беспилотные системы – настоящий катализатор так называемых сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, системы накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника. Прошу агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам Федерации как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования», — призвал глава государства.

Путин также поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей «с участием партнеров по ЕврАзЭС и других заинтересованных государств».

«Мы с вами должны ставить большие задачи <…> стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций и, безусловно, являлась примером в создании возможностей для самореализации каждого человека», — добавил президент.

Кроме того, он призвал субъекты федерации «распространять, тиражировать и обмениваться» с новыми российскими регионами «передовым опытом» в организации работы школ и больниц, благоустройстве городов и населенных пунктов, формировании среды для жизни и условий для запуска предпринимательских и творческих проектов.

При этом Путин подчеркнул, что «условно» называет ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области «новыми» регионами, потому что «мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы».

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