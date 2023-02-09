«Оставили неплохое наследство». Путин уверен, что компании РФ выиграли от ухода иностранцев

Президент России Владимир Путин заявил, что зарубежные компании несут огромные убытки из-за ухода с российского рынка. Он отметил, что отечественные производители от этого только выиграли, и призвал их не замыкаться только на внутреннем рынке. Российский лидер также призвал развивать производство дронов в стране. Главные заявления главы государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив – в материале «Газеты.Ru».

«Уходят – всего доброго»

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, заявил, что в России «много хороших, качественных продуктов, одежды, товаров повседневного спроса», которые выпускают отечественные предприятия. Он отметил, что до недавнего времени «им было достаточно сложно пробиться даже на внутренний рынок», а также конкурировать с западными компаниями.

Глава государства считает, что многие зарубежные компании «набирали силу» за счет поддержки со стороны своих государств, «несмотря на все заявки о том, что все должно быть исключительно в рынке».

«Тем не менее без поддержки государства многие компании с мировыми брендами на такие позиции выйти бы не смогли. Но сегодня многие из них, вы знаете, под давлением своих правительств с нашего рынка уходят – всего доброго. Но из-за потери нашего рынка несут огромные убытки – это их выбор, это их решение», — сказал Путин.

По его данным, многие зарубежные компании уходят с российского рынка «без всякого удовольствия», так как не хотят «терять налаженный бизнес, в который вложены силы, средства» и «душа». Президент уверен, что эти организации покинули РФ «под давлением своих правительств», «оставляя за собой, в общем-то, неплохое наследство» — производственную инфраструктуру и «хорошо подготовленный персонал».

Товары «национальной гордости»

По словам Путина, «кто-то думал», что после ухода зарубежных компаний в России все «сразу рухнет и развалится».

«Ничего подобного не происходит: ничего не рухнуло и не разваливается. Наши компании, наши предприниматели подхватывают эти предприятия или даже направления и продолжают эту работу, и весьма успешно. Для нас важно, что наш, отечественный производитель получил уникальные возможности для развития, и, конечно, этим нужно воспользоваться в полной мере», — подчеркнул президент.

Он попросил Агентство стратегических инициатив выстроить систему отбора и продвижения перспективных отечественных брендов, чтобы «компании могли нарастить производство, сбыт своей продукции» и быстрее пройти путь от небольшого предприятия до бизнеса федерального масштаба.

«Я не сомневаюсь: субъекты Российской Федерации также активно подхватят эту инициативу. Вместе мы сможем создать такие условия, чтобы товары, услуги, продукция, сделанные в России, стали предметом нашей национальной гордости. У нас и так достаточно таких продуктов, но на новом этапе мы можем действовать и двигаться быстрее, чтобы эти товары, услуги пользовались успехом не только на внутреннем рынке, но и, конечно, на зарубежных рынках», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил, что «замыкаться на внутреннем рынке – это плохая история», которая дает лишь половину успеха. Поэтому необходимо не останавливаться на полпути и «конкурировать на внешних рынках». По его мнению, это «будет толкать любое предприятие к достижению большего и, в конечном итоге, нужного результата».

«Я нисколько не сомневаюсь: потенциал для развития отечественного бизнеса у нас просто колоссальный. Надо его поддержать по всем направлениям, в том числе в инновационных сферах», — подытожил президент.

Производство дронов

Президент напомнил, что недавно поручил развивать в России отрасль по производству беспилотных авиационных систем. По его словам, в ближайшее время правительство сформирует соответствующий национальный проект, чтобы «обеспечить возможности для широкой эксплуатации дронов» и «высокий уровень локализации их производства».

«Беспилотные системы – настоящий катализатор так называемых сквозных технологий в таких областях, как навигация, связь, системы накопления энергии, новые материалы, искусственный интеллект, двигателестроение, микро- и радиоэлектроника. Прошу агентство оказать необходимую экспертную поддержку субъектам Федерации как в части формирования спроса на беспилотники, так и создания на местах современной инфраструктуры для их широкого использования», — призвал глава государства.

Путин также поручил сформировать систему обучения кадров для развития беспилотной авиации и проработать вопрос создания международных программ подготовки специалистов для высокотехнологичных отраслей «с участием партнеров по ЕврАзЭС и других заинтересованных государств».

«Мы с вами должны ставить большие задачи <…> стремиться к тому, чтобы Россия была источником технологий и компетенций и, безусловно, являлась примером в создании возможностей для самореализации каждого человека», — добавил президент.

Кроме того, он призвал субъекты федерации «распространять, тиражировать и обмениваться» с новыми российскими регионами «передовым опытом» в организации работы школ и больниц, благоустройстве городов и населенных пунктов, формировании среды для жизни и условий для запуска предпринимательских и творческих проектов.

При этом Путин подчеркнул, что «условно» называет ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области «новыми» регионами, потому что «мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы».