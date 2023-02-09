«С волками жить — по-волчьи выть»: Путин рассказал о санкциях, войне и лучшей в мире стране

9 февраля президент России Владимир Путин провел несколько совещаний. Одно из них касалось стратегических инициатив, другое — авиационной отрасли страны. На совещаниях президент рассказал о противостоянии санкциям Запада, боевых действиях на Украине и спорах с министром транспорта Виталием Савельевым. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) заявил, что Россия – это «лучшая страна в мире».

Во время встречи он обратил внимание на слова одного из докладчиков гендиректора «Ворлдскиллс Россия» Робертам Уразова: «Вы, когда сейчас говорили, сказали вот какую фразу. Вы сказали «в других странах, лучших в мире» и дальше пошли по тексту».

«Лучшая в мире страна – это Россия! Надеюсь, что вы оговорились просто. Но правда, нам есть над чем работать», – констатировал Путин, подчеркнув, что для эффективной работы нужны высококвалифицированные кадры.

После совещания Уразов объяснил «Газете.Ru», что оговорился.

100 лет гражданской авиации

9 февраля президент России также принял участие в совещании с представителями авиаотрасли и церемонии вручения госнаград по случаю векового юбилея отечественной гражданской авиации.

Путин назвал решение оставить иностранные самолеты в России правильным: »[Министр транспорта] Виталий Геннадьевич [Савельев] принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить – по-волчьи выть».

По его словам, эта мера позволила сохранить отрасль, парк самолетов и объемы перевозок, которые «даже подрастать начали». «Причем мы никому не хамим, мы же готовы рассчитываться, и все, но просто мы не можем позволить обвалить отрасль», – сказал Путин.

Он призвал делать ставку на отечественные воздушные суда и создавать их безусловно качественными по всем показателям, чтобы в дальнейшем выходить на международные рынки, обеспечивать конкуренцию.

«Мы можем это сделать и сделаем обязательно. И поддерживать [отрасль] будем, разумеется. По-другому сейчас просто невозможно», – подытожил президент России.

Владимир Путин затронул тему антироссийских санкций. По его словам, России «сейчас завидуют». «Иначе бы не лезли к нам. В этом все дело. Пусть потренируются, а мы будем только укреплять себя изнутри и вовне», – сказал политик.

По его мнению, эффективность российского противостояния западным ограничения стала неожиданной для противников.

«То, что у нас отдельные отрасли столкнулись с трудностями – да, это было неизбежно. Но думаю, что для многих из тех, кто пытался и пытается создать для нас проблемы, было неожиданным то, как эффективно мы противостоим создаваемым для нас угрозам в области экономики», – сказал он.

Президент России подчеркнул, что страна не только справилась со всеми шоками, но и ожидает, что в этом году экономика государства вырастет по всем показателям.

В частности, с санкционным давлением справилась авиационная отрасль страны: «В сложном, непростом 2022 году российские авиакомпании в целом перевезли более 95 млн пассажиров. В условиях беспрецедентных санкций против нашей страны именно гражданская авиация одной из первых оказалась под ударом и эффективно ответила на этот вызов. Системно и последовательно решила все возникающие проблемы».

Путин – о боевых действиях на Украине

Во время встречи с представителями российской авиации президент страны заявил также, что Россия не начинала боевые действия на Украине, а «пытается их закончить».

«Эти боевые действия были начаты националистами на Украине и теми, кто поддерживал их в 2014 году, когда был совершен государственный переворот, с этого все началось, после этого последовали события в Крыму и в Донбассе», – сказал Путин.

Он указал, что войну против Донбасса начал Киев девять лет назад, начав бить по нему «тяжелой военной техникой, неоднократно проводя крупные военные операции».

«Вот они тогда начали войну. Она продолжалась восемь лет на истребление людей, которые там живут и чувствуют себя кровно связанными с Россией, русской культурой, русским языком. Сколько можно было уже терпеть?» – задал риторический вопрос глава государства.

Ранее 9 февраля на заседании наблюдательного совета АСИ Путин отметил, что недавно присоединенные к России ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области только «условно» называются новыми. «Потому что мы знаем это хорошо из истории, это российские регионы», – пояснил он.

Президент России утверждает, что эти регионы исторически были российскими, и сейчас «нужно вывести на общероссийские показатели все эти территории, сделать это уже в горизонте текущего десятилетия, чем быстрее, тем лучше». Развитие, указал Путин, должно проходить ритмично и поэтапно, не растягиваясь на десятилетия.

«Лучшие решения нужно, безусловно, использовать при разработке программ социально-экономического развития Луганской и Донецкой Народных республик, Херсонской и Запорожской областей», – особо подчеркнул он.