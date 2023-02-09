«Боксеры становятся заложниками политической ситуации»: США бойкотируют чемпионат мира из-за России

Федерация бокса США заявила о бойкоте мужского и женского чемпионатов мира по боксу из-за возможного участия в турнирах российских и белорусских спортсменов. Кроме того, украинский боксер Александр Усик выступил с призывом не допускать россиян до участия в Олимпийских играх — 2024. В комментарии «Газете.Ru» боец смешанного стиля Вячеслав Василевский констатировал, что атлеты становятся заложниками политической ситуации, а ММА-блогер Артем Тарасов отметил, что существуют альтернативы чемпионату мира.

Мужской и женский чемпионаты мира по боксу пройдут без участия сборной США. Американская федерация бокса заявила о бойкоте соревнований в том числе из-за того, что Международная ассоциация бокса (IBA) разрешила российским и белорусским боксерам выступать на турнирах — и более того, делать это под национальными флагами. В США напомнили, что Международный олимпийский комитет (МОК) в 2019 году проголосовал за запрет деятельности IBA.

«Российские спортсмены соревновались под собственным флагом на соревнованиях IBA Golden Belt Series в Марракеше, Марокко, в 2023 году. Ожидается, что российские и белорусские спортсмены будут выступать на чемпионате мира IBA под национальным флагом. <…>

Основываясь на невыполнении IBA требований, изложенных в отчете Ненада Лаловича (член совета директоров Всемирного антидопингового агентства. — «Газета.Ru»), на неспособности обеспечить беспристрастный надзор с третьей стороны, из-за ложных и преувеличенных заявлений руководства IBA, непрозрачной финансовой деятельности, а также из-за разрешения спортсменам выступать под находящимися под запретом флагами сборная США по боксу отказывается от участия в женском и мужском чемпионатах мира», — говорится в заявлении американской федерации.

В сборной России назвали отказ американцев выступать на мировых первенствах глупым решением. Главный тренер отечественной команды Эдуард Кравцов обратил внимание, что ничего удивительного в этом нет.

«Понятно, что отказ сборной США от участия в чемпионате мира по боксу — это глупо, с одной стороны. С другой стороны, я ничем не удивлен.

К сожалению, недружественные страны будут бойкотировать или пытаться бойкотировать все соревнования, независимо от того, бокс это или другой вид спорта, когда российская команда будет выходить под российским флагом и в случае победы будет играть российский гимн. Я думаю, что вслед за Америкой последуют бойкоты других западных стран.

Я считаю, что не нужно идти на поводу у всего этого. Есть правила игры, которые приняло, в частности, руководство IBA. Это личное право американцев — бойкотировать или нет. Не думаю, что отсутствие американских боксеров на что-то сильно повлияет», — приводит слова Кравцова «Чемпионат».

Солидарность с ним выразил промоутер Владимир Хрюнов. Он заметил, что решение американской федерации ударит, в первую очередь, по ее спортсменам.

«Ограничивают и обкрадывают они конкретно своих же спортсменов. Что они могут предложить взамен? Объяснение? А что ты объяснишь, если я занимаюсь спортом для того, чтобы стать чемпионом мира, и вдруг у меня нет такой возможности?

В последнее время бокс, с учетом тех преобразований, которые происходят в Международной федерации бокса, получил подъем. Огромная мотивация, хорошие призовые, конкурентный состав. Прежде всего это удар по своим спортсменам», — считает Хрюнов.

Заявление Федерации бокса США предварило выступление украинского боксера, чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика. На днях он обратился к президенту МОК Томасу Баху с призывом не допускать россиян до участия в Олимпийских играх в связи со спецоперацией России на Украине. МОК и Бах, напомним, не исключили возможность участия россиян в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«Медали, которые собираются завоевать россияне — медали крови, смертей и слез», — заявил Усик.

Ситуацию прокомментировал «Газете.Ru» российский боец смешанного стиля Вячеслав Василевский.

«Очень плохо, что боксеры и спортсмены стали заложниками политической ситуации. Век спорта очень короток, и это очень плохая ситуация.

Если не будут допускать бойцов, боксеров, вообще спортсменов до чемпионатов мира, то мотивация заниматься спортом в нашей стране будет очень сильно падать», — сказал Василевский.

Американцы последовали примеру Федерации бокса Финляндии, которая ранее заявила о бойкоте чемпионатов мира именно из-за участия в нем россиян и белорусов. Блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов допустил, что вслед за этими случаями могут последовать бойкоты и со стороны других стран, и в итоге турниры вообще могут не состояться.

«Конечно, возможно, что все сорвется. В наше время все понимают, что спорт и политика смешиваются.

Безусловно, это неприятно. Но, думаю, что сейчас Федерация бокса России настолько развивается, что если отменится чемпионат мира, будут другие чемпионаты. Сейчас есть много хороших турниров, которые равноценны чемпионату мира», — заявил Тарасов.