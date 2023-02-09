Евгений Пригожин заявил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что перестал вербовать российских заключенных для участия в боевых действиях на Украине. 5 января он сообщал, что с первой группы заключенных, заключивших контракт с «Вагнером», сняли все судимости. Кроме того, в СМИ появилась информация о возвращении в Россию первой группы заключенных, подписавших контракт с ЧВК.

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ЧВК прекратила набор заключенных в свои ряды. Так он ответил на запрос издания Live24, которое написало об обращениях заключенных, сообщавших, что уже больше месяца не ведется набор в исправительных учреждениях, а сам Пригожин не приезжает в колонии.

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — заявил глава ЧВК.

13 января канал RT сообщил, что более сотни заключенных из ЧВК «Вагнер» вернулись из зоны боевых действий. Канал заявлял, что всех их помиловали. Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева рассказывала РИА Новости, что заключенных помиловали еще до того, как их вывезли из колонии. По ее словам, указы об их освобождении засекретили, поскольку они относятся к сведениям, содержащим гостайну.

5 января сам Пригожин сообщал, что с первой группы заключенных, заключивших контракт с «Вагнером», сняли все судимости. Основатель ЧВК заявлял, что бывшие заключенные «отработали свой контракт с честью и достоинством», поэтому «общество должно относиться к ним с глубочайшим уважением».

Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «вся процедура помилования осуществляется в строгом соответствии с российским законодательством», а указы о помиловании, касающиеся заключенных, присоединившихся к ЧВК, имеют гриф секретности.

Возвращение из зоны боевых действий

Издание РБК в октябре задавало вопрос основателю ЧВК о том, что будет, когда заключенные вернутся.

«Во-первых, многие из нас с этой войны не вернутся, надеюсь, я не исключение. Во-вторых, встав на путь добра, тебе будет трудно с него свернуть, знаю это по себе. В-третьих, если мы будем не нужны на фронте, на защите своей страны, они поедут по всему миру разбираться с террористами, колонизаторами и обидчиками российских интересов», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Бизнесмен также выразил уверенность, что «войдя в наше боевое братство», бывшие заключенные «почувствуют свою ответственность перед нами и прочувствуют нашу ответственность за них».

Некоторые члены частной военной компании получили государственные награды за участие в боевых действиях на Украине. В частности, Владимир Путин наградил медалью «За отвагу» командира штурмовой группы ЧВК Айка Гаспаряна, бывшего заключенного рязанской колонии. В Кремле пояснили, что Гаспарян «проявил геройство в ходе специальной военной операции, что было отмечено государственной наградой».

Вербовка заключенных

О вербовке заключенных российских колоний в ЧВК «Вагнер» стало известно в середине 2022 года. В сентябре Telegram-канал «ВЧК ОГПУ» опубликовал видео, на котором человек, похожий на Пригожина, вербует людей для участия в военной операции. Видео, предположительно, было снято во дворе исправительной колонии в Йошкар-Оле, сообщала журналистка Ксения Собчак.

Мужчина на видеозаписи заявил заключенным, что те, кто согласится участвовать в военных действиях, не имеют права дезертировать или сдаться в плен. Он также сказал, что запрещены «алкоголь-наркотики», а также «мародерка, включая сексуальные контакты с местными женщинами».

«Через полгода уходите домой, получив помилование. Те, кто хочет остаться с нами, остаются с нами. Поэтому вариантов вернуться на зону нет никаких», — подчеркивал мужчина на записи.

Комментируя сообщения в СМИ о вербовке заключенных, Пригожин заявил, что на их месте «мечтал бы влиться в дружный коллектив» ЧВК «Вагнер», «чтобы иметь возможность не только искупить долг перед Родиной, но и отдать его с лихвой».

«Те, кто не хотят, чтобы воевали ЧВК, заключенные, кто рассуждает на эту тему, кто ничего не хочет делать и в принципе кому эта тема не нравится, детей своих на фронт отправьте. Либо ЧВК и зэки, либо ваши дети – решайте сами», — заявил Пригожин журналистам.

В конце декабря 2022 года координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что ЧВК «Вагнер» с лета 2022 года играет «заметную роль» в наступлении на Бахмут (российское название — Артемовск). 11 января Евгений Пригожин раньше Минобороны России сообщил о взятии Соледара, подчеркнув, что в штурме «не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК».

Министерство обороны спустя два дня подтвердило взятие города и впервые в официальном сообщении упомянуло частную военную компанию.

«Что касается непосредственного штурма городских кварталов Соледара, оккупированных ВСУ, — данная боевая задача была успешно решена мужественными и самоотверженными действиями добровольцев штурмовых отрядов «ЧВК «Вагнер», — заявляло ведомство.

Сколько именно заключенных участвуют в боевых действиях в составе ЧВК, неизвестно.