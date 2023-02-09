Премьер Венгрии отказался аплодировать Зеленскому в Брюсселе. У них давние разногласия

Украинский президент Владимир Зеленский выступил в Европарламенте, в очередной раз призвав союзников к дополнительным санкциям и поставкам оружия. В частности, он попросил снабдить ВСУ современными танками, дальнобойными ракетам и авиацией. Перед совместной фотосессией лидеры ЕС аплодировали Зеленскому. Но не премьер Венгрии Виктор Орбан.

Перед совместной фотографией лидеров стран ЕС и президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не стал аплодировать Зеленскому.

Кроме того, руководителей стран расставили так, что Зеленский оказался перед венгерским политиком. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

Высокопоставленные чиновники аплодировали Зеленскому, когда глава Евросовета Шарль Мишель подводил его к ним.

Разногласия Украины и Венгрии

С самого начала спецоперации России на Украине Венгрия объявила, что не будет передавать Киеву оружие и запрещает другим странам поставлять вооружение через свою территорию.

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто не раз пояснял, что Будапешт таким образом стремится обезопасить этнических венгров, которые живут в Закарпатье. Это решение закреплено в Венгрии на законодательном уровне. Глава кабмина Венгрии поддержал министра и заявил, что Будапешт отстаивает национальные интересы.

2 апреля прошлого года Зеленский раскритиковал политику Орбана, назвав его единственным европейским политиком, который продолжает поддерживать президента России Владимира Путина.

Президент Украины заявил, что Киев не просил у Будапешта конкретной помощи для противостояния ВС РФ, но «даже не получил того, что делают все остальные».

Спустя два дня Орбан включил Зеленского в список своих противников. «Нам пришлось иметь дело с проблемами, ведущими международными СМИ и, в конце концов, с украинским президентом. У нас никогда не было столько противников. Если мы будем работать вместе, нас не остановить», – приводит его слова венгерский новостной портал 888.

Зеленский в свою очередь обвинял Орбана в черствости и безразличии к судьбам украинцев, тот отвергал критику Киева.

Осенью прошлого года венгерский премьер, воспользовавшись правом вето, выступил против выделения Украине займа в $19 млн от имени всего Евросоюза. Он настоял на том, что каждая страна, если она хочет помочь Киеву, должна это делать отдельно.

Кроме того, Орбан застопорил эмбарго на российскую нефть, которое собирался вводить ЕС в качестве очередных санкций против России.

Разногласия между Виктором Орбаном и Владимиром Зеленским касаются и Закарпатья, где проживают этнические венгры. Орбан подчеркивал, что ни один венгр не должен оказаться «между украинской наковальней и российской кувалдой».

Кроме того, Будапешт настойчиво требует от Киева соблюдения прав этнических представителей Венгрии. В частности, власти населенных пунктов Закарпатья позволяют себе уничтожать венгерские памятники, нанося ущерб культурному наследию местных жителей, считает Орбан.

Тур Зеленского по Европе

8 февраля президент Украины прибыл в Великобританию, где в том числе провел переговоры с Карлом III, а также выступил в британском парламенте. В своем обращении Зеленский попросил британские власти поставить Украине боевые самолеты.

Говоря о необходимой поддержке, он передал парламентариям шлем украинского пилота с подписями летчиков и фразой: «У нас есть свобода. Дайте нам крылья, чтобы ее защитить».

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак обратился к министру обороны Бену Уоллесу и попросил его выяснить, какие самолеты Лондон потенциально может передать Киеву, сообщал Sky News со ссылкой на представителя Даунинг-стрит.

Выступая перед палатой общин, Сунак заявил, что Лондон рассчитывает на «решительную победу» Украины над Россией в 2023 году.

«Я хочу заверить палату в том, что мы продолжим поддерживать Украину, чтобы обеспечить ей решающую победу на поле боя в этом году», – подчеркнул он.

После посещения парламента и Букингемского дворца Зеленский направился в Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Обсудили возможности поставок Украине необходимого оружия, вопросы продолжения экономической, политической поддержки и усиления санкционной политики в отношении государства-агрессора», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он также рассказал, что поднимался вопрос реализации «формулы мира», «которая способна обеспечить устойчивое прекращение войны на справедливых условиях и с соблюдением норм международного права».

Макрон уточнил, что в ходе переговоров политики не рассматривали поставку Украине истребителей.

Конечной остановкой Зеленского стал Брюссель. В начале недели глава Евросовета Шарль Мишель пригласил президента Украины на саммит ЕС, который проходит 9-10 февраля.

Во время выступления на специальном пленарном заседании Европейского парламента Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за помощь, которую они оказывают в рамках спецоперации России.

«Благодарен всем, кто понимает, насколько сейчас Украине необходимы артиллерийские пушки, снаряды к ним, современные танки, дальнобойные ракеты, современная авиация. Спасибо всем, кто предоставляет такую помощь. Мы должны усиливать динамику нашей совместной работы и быть мощнее, чем агрессор может мобилизовать свой потенциал», – заявил он.

Кроме того, он призвал ввести санкции против ракетной и IT-отраслей России.

В свою очередь глава Евросовета предположил, что «предстоящие недели и месяцы будут, вероятно, решающими» для Украины. Поэтому, считает он, «настало время оказать максимальную поддержку». По его словам, в первую очередь речь идет о военной поддержке: «боеприпасы, ракеты, боевые машины, системы обороны».

Зеленский уже покинул саммит. Его участие в мероприятии, включая торжественную встречу, фотографирование и пресс-конференцию, заняло примерно 3,5 часа.