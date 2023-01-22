Военная операция на Украине. День 333-й

Крымский турбизнес готовится провести еще один сезон без авиасообщения: туроператоры и отельеры переориентируют работу на «автомобильных» туристов, пишет Profi.Travel.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области.
Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что для зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно выработать не декларации, а механизм — ТАСС.
Спустя всего несколько дней после решения о начале работы СБЕРа в Крыму в Ялте заработал первый мобильный офис банка. Это специально оборудованный микроавтобус, который стоит на Советской площади.
«Для жителей и гостей региона это давно ожидаемое и радостное событие. Ведь клиентам Сбера раньше приходилось сталкиваться со множеством неудобств даже при снятии наличных, не говоря уже про другие банковские сервисы», — передает TourDom.ru.
Треть россиян за минувший год жертвовали деньги на общественно полезные цели, около четверти опрошенных оказывали материальную помощь участникам спецоперации и украинским беженцам. 9% работали волонтерами, выяснили социологи.
Средние недельные расходы россиян увеличились на 6,2%. Индекс составил 5 759 рублей. В годовой динамике он вырос на 8,5%, подсчитал «Ромир».
Индекс среднего чека сократился на 5,5% и составил 685 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индикатор выше на 5,9%.
Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 75,2%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,1% респондентов ВЦИОМ.
Уровень поддержки партии «Единая Россия» оценивается в 38,8% (по данным ФОМ — 42%).
Президент РФ Владимир Путин выступает на XX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия», 24 августа 2021 годаГригорий Сысоев/РИА «Новости»
Как сообщили в ДНР, ВСУ за минувшие сутки 26 раз обстреляли населенные пункты республики, погиб мирный житель.
Кроме того, около полуночи было выпущено четыре снаряда со стороны населенного пункта Дзержинск. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, в жилом массиве «Строитель» (Никитовский район) поврежден дом — ТАСС.
ВСУ за полдня в субботу 10 раз открыли огонь по территории ДНР, ударив по Горловке, Зайцеву, Макеевке, Пантелеймоновке и Ясиноватой, сообщили в представительстве республики — ТАСС.
Российский Красный Крест с июня 2022 года оказал прямую материальную помощь более 66 тыс. переселенцам с Украины и из Донбасса, общая сумма выплат составила почти 186 млн рублей, сообщил председатель РКК Павел Савчук — ТАСС.
Лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал ситуацию с требованиями со стороны Зеленского к Франции о поставке танков Leclerc «позорным цирком» — ТАСС.
Артисты, покинувшие Россию из-за проведения специальной военной операции, в том числе Алла Пугачева, вернутся сюда после победы «с поникшими глазами», утверждает заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол — ТАСС.
Рабочая группа по взаимодействию властей по вопросам мобилизации получила 20 обращений от студентов, призванных с территорий ДНР и ЛНР и до сих пор не демобилизованных. В настоящее время принимаются меры по их возвращению с передовой, сообщил Шолбан Кара-оол — ТАСС.
Беженцы, покинувшие свои дома на фоне СВО, начинают возвращаться на территории, ставшие новыми российскими регионами. Поток беженцев спал, рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин — ТАСС.
Депутаты Заксобрания Ростовской области разработают дополнительные меры поддержки мобилизованным и их семьям, сообщил первый зампред регионального парламента Сергей Михалев — ТАСС.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что действия Киева в Запорожье говорят о намерении уничтожить промышленность — ТАСС.
В «Росэнергоатоме» заявили об ориентации на максимальное сохранение коллектива Запорожской АЭС — ТАСС.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида может в середине следующего месяца посетить Украину и провести переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщила газета Yomiuri.