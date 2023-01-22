Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 333-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 333-й день

close
100%
Александр Гальперин/РИА Новости
Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вскоре посетит Украину. В «Росэнергоатоме» заявили об ориентации на максимальное сохранение коллектива Запорожской АЭС. В Киеве рассказали о получении британского вертолета Sea King. ВCУ перебрасывают бронетехнику западного производства под Сватово, рассказали в ЛНР. «Газета.Ru» фиксирует хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
09:13

08:58

Крымский турбизнес готовится провести еще один сезон без авиасообщения: туроператоры и отельеры переориентируют работу на «автомобильных» туристов, пишет Profi.Travel.

08:49

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил об обстреле ВСУ кладбища в Запорожской области.

08:47

Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что для зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС нужно выработать не декларации, а механизм — ТАСС.

08:45

Спустя всего несколько дней после решения о начале работы СБЕРа в Крыму в Ялте заработал первый мобильный офис банка. Это специально оборудованный микроавтобус, который стоит на Советской площади.

«Для жителей и гостей региона это давно ожидаемое и радостное событие. Ведь клиентам Сбера раньше приходилось сталкиваться со множеством неудобств даже при снятии наличных, не говоря уже про другие банковские сервисы», — передает TourDom.ru.

08:42

Треть россиян за минувший год жертвовали деньги на общественно полезные цели, около четверти опрошенных оказывали материальную помощь участникам спецоперации и украинским беженцам. 9% работали волонтерами, выяснили социологи.

08:40

Средние недельные расходы россиян увеличились на 6,2%. Индекс составил 5 759 рублей. В годовой динамике он вырос на 8,5%, подсчитал «Ромир».

Индекс среднего чека сократился на 5,5% и составил 685 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индикатор выше на 5,9%.

08:37

08:35

Показатель одобрения деятельности президента РФ составил 75,2%. На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,1% респондентов ВЦИОМ.

Уровень поддержки партии «Единая Россия» оценивается в 38,8% (по данным ФОМ — 42%).

close
100%

Президент РФ Владимир Путин выступает на XX съезде Всероссийской политической партии «Единая Россия», 24 августа 2021 года

Григорий Сысоев/РИА «Новости»
08:30

Как сообщили в ДНР, ВСУ за минувшие сутки 26 раз обстреляли населенные пункты республики, погиб мирный житель.

Кроме того, около полуночи было выпущено четыре снаряда со стороны населенного пункта Дзержинск. По информации мэра Горловки Ивана Приходько, в жилом массиве «Строитель» (Никитовский район) поврежден дом — ТАСС.

08:28

ВСУ за полдня в субботу 10 раз открыли огонь по территории ДНР, ударив по Горловке, Зайцеву, Макеевке, Пантелеймоновке и Ясиноватой, сообщили в представительстве республики — ТАСС.

08:26

Российский Красный Крест с июня 2022 года оказал прямую материальную помощь более 66 тыс. переселенцам с Украины и из Донбасса, общая сумма выплат составила почти 186 млн рублей, сообщил председатель РКК Павел Савчук — ТАСС.

08:24

Лидер французской партии «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал ситуацию с требованиями со стороны Зеленского к Франции о поставке танков Leclerc «позорным цирком» — ТАСС.

08:22

Артисты, покинувшие Россию из-за проведения специальной военной операции, в том числе Алла Пугачева, вернутся сюда после победы «с поникшими глазами», утверждает заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол — ТАСС.

08:21

08:20

Рабочая группа по взаимодействию властей по вопросам мобилизации получила 20 обращений от студентов, призванных с территорий ДНР и ЛНР и до сих пор не демобилизованных. В настоящее время принимаются меры по их возвращению с передовой, сообщил Шолбан Кара-оол — ТАСС.

08:18

Беженцы, покинувшие свои дома на фоне СВО, начинают возвращаться на территории, ставшие новыми российскими регионами. Поток беженцев спал, рассказал первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин — ТАСС.

08:16

Депутаты Заксобрания Ростовской области разработают дополнительные меры поддержки мобилизованным и их семьям, сообщил первый зампред регионального парламента Сергей Михалев — ТАСС.

08:14

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов утверждает, что действия Киева в Запорожье говорят о намерении уничтожить промышленность — ТАСС.

08:12

В Киеве рассказали о получении британского вертолета Sea King — ТАСС.

08:10

В «Росэнергоатоме» заявили об ориентации на максимальное сохранение коллектива Запорожской АЭС — ТАСС.

08:08

ВСУ перебрасывают бронетехнику западного производства под Сватово, утверждают в ЛНР — ТАСС.

08:06

В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS при обстреле Стаханова — ТАСС.

08:04

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может в середине следующего месяца посетить Украину и провести переговоры в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщила газета Yomiuri.

08:02

Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что вскоре посетит Украину — ТАСС.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 333-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Уже крутится история, которой мы не управляем»: Арестович впервые усомнился в победе ВСУ
Экс-советник главы офиса Зеленского Алексей Арестович впервые признал риск поражения Украины
Лавров сравнил действия Запада с решениями Гитлера. Боррелю это не понравилось
МИД РФ: критика Борреля после слов Лаврова об отношении Запада к России лицемерна
Надо ли любить чужого ребенка и еще пять неловких вопросов психологу про повторные браки
Психолог Демина: в первый год совместной жизни воспитывает ребенка только кровный родитель
Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области
Депутат Госдумы сообщил о массовом возвращении беженцев в Донбасс
Лукашенко назвал главную задачу белорусской дипломатии
Американский политик резко высказалась о голоде на Украине
Новости и материалы
Володин заявил, что поставки наступательного оружия Киеву приведут к глобальной катастрофе
Во Владимирской области отец и сын спасли ребенка, провалившегося под лед
Российский теннисист Хачанов впервые в карьере вышел в четвертьфинал Australian Open
В Китае началась неделя выходных, которая приурочена к Новому году
Посол ЮАР сообщил об интересе около 13 стран к присоединению к БРИКС
Трое детей и один взрослый отравились угарным газом в Воронежской области
Экономист Маурицас сравнил экономическую ситуацию в Литве с «огромным костром инфляции»
«Вашингтон» без Овечкина разгромно проиграл «Вегасу» в матче НХЛ
В США журналисты высмеяли заявления Байдена о секретных документах
Вице-премьер Абрамченко: российский автомобиль Aurus получит электрическую версию
Рогов допустил, что действия Киева в Запорожье указывают на планы уничтожить промышленность
Болельщики бросили на лед свитер с фамилией вратаря «Тампы» Василевского во время матча НХЛ
Саудовская Аравия хочет отказаться от монополии доллара США в торговле впервые за 48 лет
Рабочая группа по СВО изучит жалобу военного на зарплату в 9,5 тыс. рублей
Свыше 4,5 тыс. человек находятся в пунктах временного размещения в Ростовской области
Форвард «Эдмонтона» Макдэвид повторил достижение Могильного и Буре
Жительница Грузии три месяца ходила с ножницами в брюшной полости из-за ошибки хирурга
Основательница Theranos Элизабет Холмс собиралась покинуть США после вынесения приговора
Все новости
«Они слабо верят в наличие интеллекта у других наций». Почему российские блогеры уехали в Японию
Как живут уехавшие в Японию российские блогеры Алина Рин, Сергей Куваев и Марьяна Ро
Владимир Трегубов
Новая платформа многополярного мира
О роли стран БРИКС
Слабым сдачи не дают: что делать, если ребенка обижает больной или пожилой человек
Психолог Токарчук: на агрессию слабого человека можно громко ответить «стоп»
«Стать пушечным мясом в борьбе против России»: почему оппозиция Молдавии против вступления в НАТО
Президент Санду заявила, что Молдавия может отказаться от нейтралитета ради вступления в НАТО
«Неприятный сюрприз от США»: как новые поставки вооружения ВСУ повлияют на боевые действия
Обозреватель Ходаренок рассказал, как Киев может применить новое оружие Запада в боях за Запорожье
«Посмотрите на Иран и Северную Корею»: профессор Гарварда предрек нищету в России
Бывший главный экономист МВФ считает, что Россия станет «гигантским Ираном» из-за санкций
Звезда России и Голливуда: Светлане Ходченковой — 40
«Отвратительные действия против нашего президента». Турция отменила визит шведского министра
Турция отменила визит министра обороны Швеции из-за антитурецких митингов в Стокгольме
«Шерлок» с Камбербэтчем, японский «Идиот» и другие современные адаптации классики
Как режиссеры осовременивали сюжеты классической литературы
Джим Керри в главной роли и Кэмерон вместо Спилберга: чего вы не знали о «Парке Юрского периода»
7 малоизвестных фактов о «Парке Юрского периода»
Поляки научат украинцев управлять немецкими танками
Орджоникидзе: ФРГ отказалась поставлять Украине танки из-за «чувства исторической вины»
Страны Запада договорились ввести два потолка цен на российские нефтепродукты
Предельная стоимость пока не согласована
Военная операция РФ на Украине. День 332-й
Онлайн-трансляция военной спецоперации РФ на Украине — 332-й день
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть