Военная операция на Украине. День 333-й

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Спустя всего несколько дней после решения о начале работы СБЕРа в Крыму в Ялте заработал первый мобильный офис банка. Это специально оборудованный микроавтобус, который стоит на Советской площади.

«Для жителей и гостей региона это давно ожидаемое и радостное событие. Ведь клиентам Сбера раньше приходилось сталкиваться со множеством неудобств даже при снятии наличных, не говоря уже про другие банковские сервисы», — передает TourDom.ru.