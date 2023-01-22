«США надо проявить инициативу». В Конгрессе назвали условие для передачи танков Украине

Республиканец Майкл Маккол считает, что США должны передать Украине хотя бы один танк Abrams, и тогда Германия даст согласие на поставки танков Leopard для нужд ВСУ. По словам конгрессмена, Берлин «затаился в ожидании», чтобы первым инициативу проявил Вашингтон. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в свою очередь предложил создать коалицию по поставкам танков Киеву без участия ФРГ. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Председатель комитета по международным отношениям палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол заявил, что отправки даже одного танка Abrams на Украину достаточно, чтобы Германия начала поставки Киеву танков Leopard.

«Если бы мы объявили, что собираемся передать танки Abrams, хотя бы один, <...> Я слышал, что Германия ждет, пока мы возьмем на себя инициативу. Тогда они поставили бы танки Leopard [на Украину]», — сказал он в интервью телеканалу ABC.

Ранее в Вашингтоне отмечали, что танки Abrams не подходят для ведения боевых действий на Украине, поскольку им требуется сложное техническое обслуживание и топливо для дозаправки.

«Русские предпримут наступление зимой. Им (Вооруженным силам Украины — «Газета.Ru») нужны эти танки на восточном фланге в Донбассе. Им также нужны ракеты ATACMS, артиллерия дальнего действия для ударов по Крыму, где базируются иранские беспилотники», — резюмировал Маккол.

Коалиция без ФРГ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил создать «меньшую коалицию» по поставкам танков Украине без участия Германии, сообщает Polska Agencja Prasowa (РАР). В нее войдут страны, которые уже сейчас готовы поделиться вооружением.

«Мы не будем пассивно наблюдать, как Украина истекает кровью. Украинский народ воюет за нашу свободу», — заявил политик.



Берлин «должен понимать», что решение о поставках тяжелого вооружения имеет под собой не только политическое, но и «моральное оправдание», отметил Моравецкий. «Немцы хотят держать танки на складах до тех пор, когда Россия победит Украину и дойдет до Берлина?» — удивился польский премьер.

По его мнению, немецкие власти попали в ловушку, которую сами себе и расставили, годами проводя политику по сближению с РФ и расширению экономического сотрудничества. «Русского медведя надеялись умилостивить щедрыми контрактами. Эта политика провалилась, и немцам до сих пор трудно это признать», — подчеркнул политик.

Комментируя недавнее заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса о том, что «Германия не блокирует поставки», он указал, что хотел бы услышать от немецких властей «четкое заявление» об отправке танков.

Моравецкий добавил, что «постоянно призывает» канцлера ФРГ Олафа Шольца к решительным действиям, но не получает отклика. «Я стараюсь взвешивать свои слова, но скажу прямо. Украина и Европа выиграют эту войну — с Германией или без нее», — заключил он.

Позиция Берлина

Ранее верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что политическое решение о поставке Украине танков до сих не было принято в основном из-за позиции Германии. Согласно личному убеждению Борреля, предоставить танки Украине и принять риск по снабжению Украины вооружением «в сложившейся ситуации необходимо».

Министр обороны Германии Борис Писториус 22 января заявил, что намерен проверить, какие танки Leopard бундесвер может передать Украине.

«Мы на самом деле не сомневаемся. Мы просто очень тщательно взвешиваем все за и против. Мы не говорим о том, чтобы что-то кому-то передавать. Это новая мера, которую мы бы выбрали, поэтому мы должны быть осторожны. Мы обязаны внимательно смотреть на то, каковы могут быть последствия для кого-либо в этом конфликте», — отметил он также.

По информации издания Der Spiegel, Министерство обороны ФРГ уже располагает подробным списком различных моделей, которые можно будет поставить Украине. Всего могут быть отправлены 19 танков Leopard. Как пишет журнал, в общей сложности бундесвер располагает 312 танками Leopard 2 различных серий, при этом 12 моделей Leopard находятся в запасе.

В течение следующих четырех недель Писториус намерен посетить Украину. По его словам, куда он отправится в первую очередь, «еще окончательно не определено».

19 января в бундестаге прошло голосование по вопросу передачи Киеву танков Leopard 2: на котором решение в итоге так и не было принято. Ранее о нежелании отправлять танки на Украину из-за опасений эскалации конфликта между Россией и НАТО неоднократно говорил канцлер Шольц.