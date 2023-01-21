«Посмотрите на Иран и Северную Корею»: профессор Гарварда предрек нищету в России

Международные санкции оказывают значительное влияние на российскую экономику, грозя в будущем «невероятной нищетой» и превращением России в «гигантский Иран», утверждает бывший главный экономист МВФ Кеннет Рогофф. По его мнению, санкции необходимо сохранить, даже если боевые действия закончатся «решающей победой Украины». В России не согласны с такой оценкой эффективности санкций. Кремль настаивает, что планы Запада не оправдались, а инициаторы ограничений сами понесли ущерб.

Профессор Гарвардского института и бывший главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Кеннет Рогофф заявил, что Россия рискует превратиться в новую Кубу, Венесуэлу или «гигантский Иран» из-за последствий западных санкций.

«Посмотрите на Иран, посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Кубу, вот куда движется Россия», — сказал экономист во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

По его словам, международные санкции в будущем грозят «невероятной нищетой по сравнению с тем, к чему привыкли русские».

Профессор не согласился с позицией российских властей относительно эффективности санкций и с официальной экономической статистикой РФ. По его словам, санкции работают, а для форума в Давосе и всей глобальной экономики сейчас нет более важной темы, чем боевые действия на Украине.

С ним согласился еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис, который сказал, что «санкции работают». «Российская экономика переживала рецессию в прошлом году и в этом будет в еще более глубокой рецессии», — считает Домбровскис.

Рогофф призвал западных политиков подумать и о так называемых вторичных санкциях.

«Если ситуация обострится, что нам делать? Мы должны быть готовы. И Россия должна знать, что ее ждет», — сказал бывший экономист МВФ.

Не снимать санкции после окончания конфликта

Он также предложил рассмотреть сценарий, при котором боевые действия «заканчиваются решающей победой Украины, но без изменения режима в России».

«Я считаю, здесь мы должны думать о продлении санкций, а не об их отмене. Было мало случаев, когда санкции меняли режим, но такие примеры были. <...> Я считаю, мы должны думать об этом так: скорая военная победа, длительные санкции», — утверждает Рогофф.

Он признал, что санкциями «сменить режим очень сложно», приведя в подтверждение своих слов пример Ирана, Кубы и Венесуэлы. При этом Рогофф надеется на другой сценарий для России: «Будет ли смена режима? Я надеюсь, что да».

В Еврокомиссии ранее заявили, что последствия международных санкций в отношении России будут более заметны на долгосрочной перспективе и приведут российскую экономику к многолетней рецессии. Главный экономист Госдепартамента США Эмили Бланшард высказывала мнение, что экономику России до 2030-х ожидает спад по меньшей мере до 20%.

Позиция России

В Кремле неоднократно подвергали критике западные санкции, называя их нелегитимными. Президент Владимир Путин заявлял, что инициаторы санкций столкнутся с большим ущербом, чем Россия.

«Ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло», — подчеркивал Путин в декабре 2022 года.

Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что из-за санкций против России иностранные компании потеряли около $240 млрд.

«Санкции, введенные в обход ООН, нелегитимны. Давайте будем объективны: это большое зло, которое вредит как тем, на кого направлено это оружие, так и тем, кто пытается его применить. Почти во всех странах, участвующих в санкциях, динамика экономического роста замедляется», — заявил дипломат.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что санкции никогда не приводили к изменению политики стран, против которых их вводили.

«С завидным упорством Евросоюз пытается генерировать новые и новые санкции, хотя, очевидно, что никакие санкции, даже самые жесткие, никогда ни в одной части света не приводили к тому, чтобы те страны, против кого они вводятся, как-то меняли свою позицию», — говорил представитель Кремля.

В среднем, по данным Росстата, за 2022 год к 2021 году инфляция в России составила 13,75%, за декабрь этот показатель составил 11,94%. Среди примерно 560 товаров и услуг, отслеживаемых Росстатом, сильнее всего выросли цены на туристические услуги, легковые иномарки, моющие и чистящие средства, электротовары и другие бытовые товары. Издание РБК указывает, что аналитики заметили в российской экономике признаки развития сектора теневых расчетов — наличными или прямыми переводами от покупателя продавцу, которые могут выступать антиинфляционным фактором.