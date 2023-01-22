«Или поставляйте, или объясняйте». Немецкие депутаты поспорили из-за танков для Киева

Споры вокруг поставок танков Leopard Украине не утихают — новый их виток произошел на этой неделе в бундестаге, пишет Zeit. Глава оборонного комитета Штрак-Циммерман потребовала от канцлера либо поставить танки Киеву, либо четко объяснить, почему это невозможно. Сторонник Шольца в ответ заявил, что именно такие требования символизируют провалы немецкой внешней политики, которую нужно вести со здравым смыслом.

Позиция немецкого канцлера Олафа Шольца по поставкам танков Leopard 2 Украине вызвала разногласия в бундестаге, пишет газета Zeit.

Глава оборонного комитета парламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала от главы Шольца заявлений о военной помощи Киеву. «Если кто-то не хочет поставлять Leopard 2, то нужно объяснить Украине причину», — сказала депутат, добавив, что ситуация «не проливает хороший свет» на Германию.

Штрак-Циммерман напомнила, что ранее Берлин заявил о поставках Киеву БТР Marder, который должен работать в паре с основным боевым танком.

«Мы всегда плетемся в хвосте. Мы всегда чего-то ждем. Федеральный канцлер ждет, пока не вырастет давление на него. И только тогда он начинает действовать», — охарактеризовала положение дел Штрак-Циммерман.

Парламентарий выразила надежду, что новый министр обороны Германии Борис Писториус «снимет оковы» и примет решение о совместных поставках танков Украине.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених в ответ заявил, что подобные призывы втягивают Германию в военное противостояние, а за требованием о поставках танков последуют требования поставить самолеты или ввести войска на Украину.

«В то время как в Европе идет война, мы должны проводить нашу политику не в стиле ритуальных возмущений, не с учащенным дыханием, а со всей ясностью и здравомыслием», — объяснил сторонник Шольца.

Однако Штрак-Циммерман не согласилась с Мютценихом. По ее словам, ввод немецких войск на территорию Украину был бы нарушением международного права, а о поставках самолетов речи не идет.

«Если из-за ошибок управления танк останавливается — то он просто останавливается. Если произойдет ошибка управления самолетом украинскими пилотами, он разобьется. Это совершенно другая категория. У нас есть танки. Мы должны их поставить», — заключила депутат.

Позже представитель правящей партии написал в Twitter, что взгляды Штрак-Циммерман символизируют основные ошибки немецкой внешней политики. «Ее заявления вчера приведут к проблемам завтра. Она больше не в состоянии адаптировать свое мировоззрение к реальности», — написал Мютцених.

19 января бундестаг не смог проголосовать по вопросу передаче Киеву танков Leopard 2. «После жарких дебатов бундестаг передал предложение в комитет по иностранным делам для дальнейшего обсуждения. Союз (правящая коалиция — «Газета.Ru») призвал к немедленному голосованию, но потерпел неудачу из-за голосования коалиционных фракций, АдГ и левой фракции», — сообщала пресс-служба парламента.

К отправке Leopard 2 на Украину призывает не только Киев, но и некоторые европейские страны, у которых этот танк стоит на вооружении. В частности, Польша заявляла, что готова отправить украинским военным роту таких танков. Однако, чтобы это сделать, необходимо разрешение страны-производителя.

Шольц неоднократно заявлял, что не хочет отправлять танки на Украину из-за опасений эскалации конфликта между Россией и НАТО. Как писали западные СМИ на этой неделе, немецкий канцлер дал понять американскому президенту Джо Байдену, что Берлин может поставить Leopard 2 Киеву только в том случае, если США передадут ВСУ свои танки Abrams. Власти Германии опровергали эти сообщения. Вашингтон же мотивирует нежелание поставлять Abrams сложностью этой техники.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Diario подтвердил, что решение о поставках Leopard 2 на Украину не принято из-за позиции Германии.

«Лично я считаю, что в нынешнем состоянии войны нужно поставить танки Украине. Это политическое решение, которое до сих пор не было принято в основном из-за уклончивости Германии», — сказал Боррель.

В свою очередь спикер Государственной думы Вячеслав Володин 22 января заявил, что поставки наступательного вооружения Киеву приведут к глобальной катастрофе.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия», — написал Володин в Telegram.

По его словам, и немецкие, и французские, и американские парламентарии должны осознавать свою ответственность перед человечеством, принимая подобные решения. Потому что наличие западного наступательного оружия у Украины приведет к боевым действия совершенного другого характера.

«Учитывая технологическое превосходство российского оружия, зарубежным политикам, принимающим такие решения, необходимо понять: это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны Аргументы, что ядерные державы ранее не использовали оружие массового поражения в локальных конфликтах, несостоятельны. Потому что эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны», — резюмировал спикер Госдумы.