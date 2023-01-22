«Если я начну говорить, армия развалится». Как наемница шантажирует Украину

Сотрудница Иностранного легиона Эмеше Файк угрожает «сжечь украинскую армию дотла» и шантажирует генерала ВСУ своей предполагаемой «инсайдерской информацией» о конфликте, выяснило издание Daily Mail. Ранее уроженка Венгрии обманула организаторов реалити-шоу The Block в Австралии и ограбила своего арендодателя в Португалии. Какие именно секреты знает Файк, не уточняется. Однако газета называет их «катастрофическими» для Украины с точки зрения геополитики. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Директор по связям с общественностью Иностранного легиона Вооруженных сил Украины Эмеше Файк заявила о наличии у нее компромата, способного «развалить ВСУ», пишет Daily Mail.

На записи разговора с неназванным собеседником, оказавшейся в распоряжении газеты, Файк похвасталась, что шантажировала генерала украинской армии Андрея Ординовича с позывным Зевс.

По ее словам, приказ о ее увольнении был отдан после того, как она без разрешения отправилась в заграничную поездку. «Как оказалось, меня хотели депортировать за дезертирство и [был дан приказ] о расторжении моего контракта», — рассказала Файк.

«Моя удача в том, что перед этим я пообщалась с Зевсом, и они не смогли меня тронуть. Я сказала Зевсу, что если я не вернусь к этому делу, я опубликую все, что знаю», — отметила она.

Файк уточнила, что не угрожала лично Зевсу, а лишь пыталась отменить свое увольнение. «Это не угроза в ваш адрес, ничего личного против вас, но я сообщу обо всем публично», — цитирует она сказанное в разговоре с Зевсом.

Daily Mail отмечает, что Служба безопасности Украины хочет добиться отстранения Файк, так как подозревает ее в работе на российскую разведку и краже средств легиона, в том числе партии медикаментов на сумму $2,5 млн, а также выкачивании пожертвований, предназначенных для военных нужд. Так, в октябре на киевский склад поступила партия лекарств, но до фронта медикаменты так и не дошли, хотя, по данным одного из сотрудников, Файк лично присутствовала при приемке груза.

При этом издание называет угрозы Файк «катастрофическими» с точки зрения геополитики, указывая, что их обнародование станет «большой победой для России». О чем конкретно идет речь, не раскрывается.

«Ты шутишь что ли?»

В записанном разговоре с другим сотрудником Иностранного легиона Файк спрашивают, почему ее попытки шантажа увенчались успехом. «Он знает, что я все знаю», — отвечает женщина, имея в виду генерала Ординовича.

«И что, если он не будет работать с тобой, ты откроешь рот? Ты шутишь, что ли?» — уточняет собеседник. «Я сказала ему это прямо в лицо», — признается Файк. «Он защищает меня, потому что знает, что я все знаю», — добавляет она.

«Коррупция, обращение с иностранцами... если я начну говорить об этом, армия развалится», — резюмирует сотрудница легиона.

Перевод в четвертый батальон

На еще одной записи Файк рассказывает, что смогла сделать так, что начальство задним числом одобрило ее несанкционированные зарубежные поездки. За границей ее сопровождал ее тогдашний руководитель и предполагаемый сообщник Дэмиен Магру, которого позже вытеснили из легиона по другим причинам.

Файк также поведала собеседнику, что организовала перевод из основного 1-го батальона легиона в 4-й батальон, который существует только на бумаге. Уход из 1-го батальона позволил ей остаться на своей позиции, не подчиняясь своему нынешнему командиру.

«Все, чего я, черт возьми, хочу — и Зевс это знает, <...> это перейти в 4-й батальон», — сказала она.

Кража лекарств

Эмеше Файк 30 лет. Она родилась в Венгрии, некоторое время жила в Австралии и Португалии.

Известно, что в последних двух странах она уже подвергалась уголовному преследованию в связи с предполагаемым мошенничеством.

Файк бежала из Австралии после того, как якобы использовала поддельные банковские квитанции ANZ, чтобы выиграть аукцион реалити-шоу The Block на сумму $4,2 млн в декабре 2020 года.

СМИ сообщали, что после этого в начале 2021 года она якобы ограбила своего арендодателя и бойфренда в Португалии, а уже в июле стала директором по связям с общественностью Украинского иностранного легиона с позывным «Сойка-пересмешница».