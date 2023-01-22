«Они слабо верят в наличие интеллекта у других наций». Почему российские блогеры уехали в Японию

Российский блогер Илья «Maddyson» Давыдов заявил, что планирует уехать жить в Японию. Между тем, многие блогеры из России уже несколько лет живут в этой азиатской стране. Алина Рин известна в Токио не как стримерша, а как модель, а Сергей Куваев был женат на японке еще до того, как стал популярным. Блогерша Марьяна Ро жила на Хоккайдо в детстве вместе с семьей и недавно окончательно покинула Москву ради Токио. Как живут и чем занимаются блогеры, уехавшие из России в Японию, — в материале «Газеты.Ru».

Алина Рин

close 100% alinarin/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

27-летняя стримерша Алина Рин жила в Москве, но регулярно и подолгу бывала в Японии в детстве с родителями. Однако позже уже самостоятельно уехала в Японию для изучения японского в языковой школе. Там она начала работать моделью и вести канал на YouTube, выпуская ролики по играм. Популярность ей принесли видео по хоррору Resident Evil 7, и с тех пор россиянка регулярно делает видео по играм этого жанра.

За время жизни в Японии девушка осознала, что отличий от России у страны на островах предостаточно. И Рин, в отличие от многих, не стеснялась прямо говорить о минусах жизни в стране восходящего солнца.

«В Японии слабо верят в наличие интеллекта у представителей других национальностей, не говоря уже о возможности соблюдения приличий в японском обществе. Знание японского языка повергает в шок и вызывает некоторое чувство опасения», — отмечала она.

Со временем Рин начала развивать и стримы на Twitch. На канале она проходит как новые, так и давно вышедшие игры. На последних стримах девушка играла в слэшер God of War: Ragnarok, который вышел в ноябре 2022 года, и номерные части культового хоррора Silent Hill.

При этом Алина Рин периодически публикует и влоги из Японии. В роликах девушка показывает принципы работы метро, походы в кафе, рестораны, рассказывает о культурных и бытовых особенностях жизни в азиатской стране. Это классические и давно известные туристические форматы, которые все еще крайне интересны зрителям.

Также она проводит прямые эфиры с камерой вне дома. Во время одного из недавних таких стримов Рин погуляла по китайскому кварталу в городе Йокогама, расположенному рядом с Токио. На трансляции она рассказала, что попала в Японию практически по воле случая.

«Не была в Корее, но должна была туда поехать работать, как модель. Объявился у меня другой агент, сказал забить на Корею и поехать работать в Японию. Я получила корейскую визу и перестала выходить на связь со всеми, кто предлагал Корею. В итоге поехала в Японию. И ни о чем не жалею», — рассказала стримерша.

Сергей Куваев

close 100% Сергей Куваев/VK

38-летний Сергей Куваев из Жуковского уехал в Японию в 2007 году в стремлении покорить страну, которой заинтересовался еще в подростковом возрасте. Россиянин долгое время перебивался от одного места до другого, в том числе преподавал русский язык и работал в компании по привлечению студентов на языковые курсы.

Европейская внешность ценится в Японии в первую очередь у женщин, которым предлагают работу моделей. Однако Сергей тоже привлек местных агентов, правда уже в киноиндустрии. Внешность Куваева посчитали идеальной для ролей бандитов и членов мафии.

В итоге россиянин снялся в более чем 20 японских фильмов и сериалов как актер второго плана, а со временем стал регулярно работать и моделью. Куваев начал вести YouTube-канал скорее как хобби и дополнительное увлечение. В роликах он отвечал на вопросы о жизни в азиатской стране и показывал местные достопримечательности.

«В японской культуре людям действительно сложно выходить за рамки. Поэтому если вы хотите нарушать правила, то вам в Японии будет тяжело жить, потому что это давит психологически», — отмечал он.

К тому времени россиянин начал встречаться с японкой Марико. Пара сыграла свадьбу и некоторое время были вместе, однако со временем развелись. Периодически в комментариях Куваева обвиняют в том, что брак россиянина был фиктивным с целью получить гражданство и возможность жить в Японии без необходимости продлевать визу.

Сейчас Сергей частично изменил формат своего YouTube-канала. Теперь помимо влогов о ситуации в стране он регулярно публикует ролики о встречах с японками и общении с ними.

Например, в конце 2022 года россиянин показал зрителям «неловкий флирт с японкой в лифте» и рассказал, что «две японки угрожают ему отношениями». Но, судя по контенту, пока Куваев не планирует искать новую жену в Японии.

Марьяна Ро

close 100% maryanaro/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

23-летняя Марьяна Рожкова, известная в сети как Марьяна Ро, родилась в Южно-Сахалинске, который находится ближе к Хоккайдо, чем к Москве или даже Новосибирску.

Блогерша первые девять лет жизни провела в родном городе, а затем семья временно переехала в Саппоро, один из главных северных японских городов. По рассказам Рожковой, в Японии она сначала была на домашнем обучении. Одной из причин было то, что в российской школе над девушкой регулярно издевались одноклассники.

Однако примерно через год жизни в Саппоро отец блогерши предложил переехать в Японию насовсем. Долгое время россиянка проживала в городе Отару, к северо-западу от Саппоро. Там она начала ходить в японскую школу.

С 2015 года Марьяна Ро переехала в Москву, но продолжала жить на две страны, поскольку часто летала в Японию к родственникам.

Благодаря обучению в Японии россиянка хорошо знает японский язык, и увлечение культурой азиатской страны заметно отразилось и на контенте ее канала. Персонажи в ее роликах похожи на героев аниме, которые поют песенки на японском языке и разговаривают детскими голосами.

Она также развивала такие форматы, как влоги и бьюти-контент, в которых рассказывала о косметике и средствах по уходу. Позже Рожкова сконцентрировалась на выпуске музыкальных композиций и клипов к ним. Однако в последние пару лет блогерша не публиковала новые ролики на YouTube, лишь недавно выпустив короткий клип с младшей сестрой, больше напоминающий «сторис» из Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Также несколько раз Рожкова попадала в поле зрения российских СМИ, когда делала неоднозначные заявления по поводу отношений Японии и России. Например, в 2021 году в интервью она посчитала, что Сахалин развивался бы активнее, если бы остров остался территорией Японии после Второй мировой войны.

«Там круто, но никому нет дела до Сахалина. Все в Москву, всякие парки строят в Москве. Всем все равно на Сахалин, а остров наикрутейший», — констатировала россиянка, размышляя о родном регионе.

По неофициальной информации, с января 2022 года Рожкова уехала в Токио и живет в столице Японии на постоянной основе. Сама блогерша минимизировала свою публичную активность, лишь делая короткие посты в Telegram-канале.