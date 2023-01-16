Санкции в отношении российской энергетики напрямую подпитывают очень серьезный кризис стоимости жизни, утверждает обозреватель Карлос Мартинес в статье для китайского издания Global Times. По его мнению, странам Европы следовало бы проявлять независимость во внешней политике и принимать решения, исходя из потребностей своего населения, взывающего к миру, процветанию и устойчивому будущему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Соединенные Штаты значительно усилили свою «агрессивность» против России. В течение месяцев, предшествовавших началу российской специальной военной операции против Украины в феврале прошлого года, США и НАТО упорно отказывались обсуждать законные опасения России в области безопасности. Об этом пишет британский писатель и независимый политический обозреватель Карлос Мартинес в статье для китайского издания Global Times.

«Действительно, в декабре 2021 года Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского, что заявка Киева на вступление в военный альянс НАТО находится в его собственных руках», — утверждает он.

По его оценкам, в течение последнего года США последовательно «стояли на пути к миру, предоставляя Украине огромное количество тяжелого вооружения и препятствуя ее участию в содержательном диалоге с Россией».

Беспрецедентные санкции против России

Мартинес констатирует, что в отношении РФ введены беспрецедентные санкции. «Страны «большой семерки» установили потолок цен на российскую нефть в размере $60 за баррель, что более или менее равно себестоимости добычи. Германию уговорили приостановить ввод газопровода «Северный поток — 2».

Антироссийские и антикитайские позиции наносят вред народам Европы.

Санкции в отношении российской энергетики напрямую подпитывают очень серьезный кризис стоимости жизни. Цены на энергию и продукты питания взлетели до небес. Инфляция в Великобритании превышает 10%, а это означает, что заработная плата быстро снижается в реальном выражении», — говорится в публикации.

Странам Европы следовало бы проявлять независимость во внешней политике и принимать решения, исходя из потребностей своего населения, взывающего к миру, процветанию и устойчивому будущему, указал автор.

«Антикитайские настроения»

В своем материале он также затронул отношения США и Китая, которые всегда были «сложными и трудными». «Дональд Трамп пришел к власти с обещанием остановить Китай, «насилующий» экономику США. Обвинение Китая вскоре стало новой волшебной палочкой для объяснения проблем американского капитализма без необходимости разбираться с какими-либо реальными глубинными причинами упадка Америки.

Команда Трампа инициировала торговую войну, наложила запрет на Huawei и стремилась запретить TikTok и WeChat. Они стремились вызвать массовые антикитайские настроения, участвуя в вопиющем расизме, наиболее печально известным образом возлагая вину за пандемию коронавируса на Китай. Они вводили санкции и распространяли позорную клевету.

Так что предполагалось, что наверняка при Байдене дела пойдут только лучше», — напоминает Мартинес.

По мнению обозревателя, спустя два года после его инаугурации любые надежды миролюбивого человечества на Байдена «давно рухнули».

«Администрация Байдена продолжила торговую войну, повторяя тезисы Трампа о предполагаемой «принудительной и несправедливой» торговой практике Китая и его «злоупотреблениях международной системой». Байден ужесточил санкции, подорвал принцип одного Китая и удвоил необоснованную клевету в отношении ситуации с правами человека в Китае.

Палата представителей США приняла законопроект об обороне, предусматривающий ежегодную миллиардную военную финансовую помощь острову Тайвань.

Администрация Байдена заключила пакт AUKUS с Австралией и Великобританией и поощряет перевооружение Японии. Одним из главных приоритетов нынешней администрации США было подорвать историческую инвестиционную сделку, согласованную Китаем и Европейским союзом в декабре 2020 года. В настоящее время сделка находится в подвешенном состоянии и не может быть ратифицирована Европейским парламентом», — отмечается в статье.

Сколько денег тратят россияне

На этом фоне средние недельные расходы россиян в начале января сократились на 21,3%. Индекс составил 5421 рубль. В годовой динамике он вырос на 3%, подсчитал «Ромир».

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей сократился на 9,7% и составил 725 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель оказался выше на 3,7%, говорится в исследовании.