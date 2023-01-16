«Преследуют за активную пророссийскую позицию». В МВД РФ пообещали помочь Адриану Боке

МВД готово урегулировать правовое положение в РФ французского журналиста Адриана Боке, сообщили в российском ведомстве 16 января. Там уточнили, что для этого ему необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции по месту пребывания. Освещающий конфликт в Донбассе Боке сообщил 11 января, что попросил гражданство РФ и политическое убежище. В Донецке он является привлеченным военным экспертом по натовскому вооружению представительства ДНР. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Министерстве внутренних дел РФ готовы рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории России французского журналиста Адриана Боке. Об этом в понедельник, 16 января, рассказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«МВД России готово рассмотреть вопрос об урегулировании правового положения на территории РФ французского журналиста Адриана Боке в случае получения от него соответствующего заявления.

Он должен обратиться в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания. Решение будет принято на основе федерального законодательства с учетом имеющейся информации о преследованиях журналиста за активную пророссийскую позицию», — отметила она.

Разъяснения о порядке обращения с ходатайством о предоставлении Россией политического убежища, а также с ходатайством о признании беженцем и заявлением о предоставлении временного убежища в РФ были направлены Адриану Боке в декабре прошлого года, говорится в релизе на сайте МВД России.

Освещающий конфликт в Донбассе французский эксперт и журналист Адриан Боке сообщил 11 января, что попросил гражданство РФ и политическое убежище.

«Я попросил политическое убежище и гражданство [России]», — рассказал он агентству ТАСС.

Кто такой Боке

Боке — бывший военный, служивший в стрелковых частях французской армии. В Донецке он является привлеченным военным экспертом по натовскому вооружению представительства ДНР. Кроме того, он занимается волонтерскими вопросами.

Боке стал первым из западных волонтеров, который публично утверждал, что события в Буче якобы стали «откровенной провокацией ВСУ». Ранее он подвергся уголовному преследованию во Франции и чуть не погиб при покушении со стороны украинских националистов в Стамбуле.

В мае 2022 года Боке рассказал в эфире радиостанции SudRadio об ужасах, которые он наблюдал во время гуманитарной поездки на Украину.

По словам ведущего программы, Боке доставлял на Украину медицинскую технику и лекарства, он провел несколько недель бок о бок с украинскими солдатами из полка «Азов» (признан в России экстремистской организацией и запрещен).

«Там на месте я был свидетелем военных преступлений, я видел много военных преступлений, совершенных украинскими военными. Когда я вернулся во Францию, я был просто шокирован, что говорят люди по телевизору.

Между тем, что говорят по ТВ, и тем, что я видел сам, есть огромная разница», — утверждал Боке.

По его словам, западные СМИ не освещают «зверства украинских военных: пытки и убийства мирных жителей». Также Боке был шокирован тем, что бойцы из «Азова» носят знаки отличия на форме, якобы повторяющие эмблемы на форме немецких нацистов, пишет РИА Новости.

«И никого на Украине это не беспокоит, а мы их вооружаем европейским оружием, и потом они творят военные преступления, я это сам видел», — рассказал он.