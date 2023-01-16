«Смыкаются клещи». Украинский генерал предупредил о возможном окружении ВСУ

Украинский генерал Сергей Кривонос предупредил, что потеря Артемовска, находящегося в 10 километрах от уже взятого под контроль РФ Соледара, может означать для Киева поражение и привести к окружению украинских подразделений. По данным проекта WarGonzo, российские военные уже выбили ВСУ из соседней Клещеевки. В Минобороны эту информацию пока не подтверждают. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Экс-замкомандующего сил специальных операций украинских войск генерал Сергей Кривонос считает, что потеря Бахмута может привести к окружению подразделений ВСУ в Донбассе.

«Если мы потеряем Бахмут, то это возможный плацдарм для дальнейшего развития наступления русских на Славянском и Запорожском направлениях. Это может создавать определенные предусловия», — написал генерал в своем Telegram-канале.

Кривонос предупредил, что ВСУ могут попасть в окружение на востоке Украины, если российские войска начнут наступление на Харьковском участке в направлении Павлограда и со стороны Донбасса в направлении Павлограда.

Артемовск (Бахмут) расположен к северу от Горловки, в настоящее время его контролирует украинская армия. Город пока остается важнейшим транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе. В десяти километрах от Артемовска находится Соледар, о взятии которого Минобороны РФ сообщило вечером 12 января.

Взятие Клещеевки

Как сообщил Telegram-канал проекта WarGonzo, отряды ЧВК «Вагнер» выбили ВСУ из Клещеевки — села, расположенного в южных пригородах Артемовска.

«По информации от источников, вагнеровцы с боями выбили ВСУ из Клещеевки. Таким образом, не только с севера, со стороны Соледара, но и с юга смыкаются клещи вокруг Бахмута», — отмечается в посте.

Официального подтверждения со стороны Минобороны России пока нет.

Наемники и непрофессионалы

Британская газета Times пишет, что власти Украины решили поберечь свои лучшие военные силы для весеннего наступления, а на оборону Артемовска направили иностранных наемников и мобилизованных непрофессионалов. «Результатом является зачастую отчаянная, регулярно смертельная оборона со стороны добровольцев», — указывает издание.

Большинство добровольцев — это граждане Украины, но есть среди участников военных действий и наемники из Европы и Северной Америки. Многие не имеют боевого опыта. Так, Times связалась с одним из участников боев возле Соледара и Артемовска: до военной операции он занимался оборудованием саун.

«Тренировки — это одно, а реальность ночного ближнего боя — совсем другое», — говорит он.

Взятие Соледара

До начала военного конфликта в Соледаре проживали 10,5 тыс. человек. К январю 2023 года там остались только 550 жителей. После окончания тяжелой фазы боев город практически разрушен, многие объекты и территории заминированы.

Как заявили в Минобороны РФ, в ходе боев за населенный пункт истребительная авиация ВКС уничтожила три украинских самолета и вертолет, которые выполняли «задачи по огневой поддержке с воздуха». Российская ПВО в районе Соледара сбила девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS», «Ольха» и «Ураган», выпущенных по занятым российскими войсками опорным пунктам. «Подразделения ВДВ совершили скрытый маневр с другого направления, успешно атаковали с ходу позиции ВСУ, заняв господствующие высоты, и блокировали город с северной и южной сторон», — пояснили в военном ведомстве.

Как утверждает российская сторона, только за последние трое суток боев в районе Соледара были уничтожены «более семисот украинских военнослужащих и свыше трехсот единиц вооружения ВСУ».