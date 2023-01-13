«Этого нельзя допустить». США намерены помешать вербовке иностранцев в ЧВК «Вагнер»

Советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил о недопустимости деятельности ЧВК «Вагнер», которая, согласно его данным, стремится завербовать солдат в Сербии и других странах. По словам дипломата, Соединенные Штаты стремятся «положить конец деятельности» группировки в этих государствах.

«Недопустимые» действия ЧВК «Вагнер»

Во время переговоров в Белграде с президентом Сербии Александром Вучичем советник Госдепартамента США Дерек Шолле заявил о недопустимости деятельности российской группы «Вагнер», пишет ABC News.

По его словам, в Соединенных Штатах «серьезно обеспокоены» деятельностью российской военизированной группировки «Вагнер» и ее попытками вербовать солдат в Сербии и других странах мира.

«Мы видели, что «Группа Вагнера» стремится вербовать солдат из Сербии и других стран, и мы считаем, что этого нельзя допустить», — сказал Шолле журналистам после встречи с Вучичем.

Он отметил, что в США намерены работать вместе с властями в Сербии «в Белграде и в других местах, где «Вагнер» активен, чтобы положить конец их деятельности».

Согласно данным дипломата, ЧВК «ведет активную деятельность в десятках государств, в основном африканских, работая с правительствами над пророссийской пропагандой и другими военными и политическими проектами».

Журналисты ABC сообщили, что группировка «хвасталась своим присутствием в Сербии, единственном европейском государстве, кроме Беларуси, которое не присоединилось к международным санкциям против России за ее войну против Украины». Согласно их данным, ЧВК «Вагнер» объявила об открытии своих офисов в Белграде, однако позже это «было опровергнуто».

«Московский пропагандистский портал RT, который недавно открыл в Сербии свой новостной онлайн-сайт на сербском языке, опубликовал объявление Вагнера о вербовке боевиков на Украине, в котором говорится, что группа предлагает «более чем привлекательные» стимулы», — говорится в статье.

По словам Шолле, группировка «Вагнер» «действует ужасными способами по всему миру, будь то в Ливии, Центральноафриканской Республике или прямо сейчас на Украине».

Сербская газета Danas написала, что законодательство страны запрещает гражданам участвовать в боевых действиях в других государствах. В случае нарушения этой нормы предусмотрено наказание не только для участников боевых действий, но и для вербовщиков.

Разведданные США

9 января журнал Politico сообщил, что высшие должностные лица США «все чаще отслеживают передвижения и усилия» ЧВК «Вагнер» за пределами Украины. «Внутренние документы», с которыми ознакомилась редакция, показывают, что группировка «расширяется в Европе и Африке».

«Официальные лица США также собирают разведданные, связанные с деятельностью группы в таких странах, как Центральноафриканская Республика, Мали и Сербия», — говорится в статье.

Авторы материала напомнили, что глава ЧВК бизнесмен Евгений Пригожин и сама группировка «Вагнер» годами находятся под санкциями США, но недавно соединенные Штаты «предприняли дополнительные шаги, чтобы попытаться контролировать доступ Вагнера к оружию». В частности, в конце декабря администрация Байдена ввела дополнительный экспортный контроль в отношении группировки, что «затруднило ей доступ к любому оборудованию с использованием американских технологий».

«Правительство США обеспокоено тем, в какой степени «Вагнер» вмешивается во внутреннюю политику суверенных стран, нарушает права человека и лишает их полезных ископаемых», — сказал Politico высокопоставленный представитель администрации Байдена, пожелавший остаться анонимным.

По его словам, администрация также «отслеживает передвижения «Вагнера» в Сербии и Беларуси».

«Американские официальные лица планируют дополнительные действия против группировки «Вагнер», чтобы ограничить ее роль на Украине. США уже ввели санкции против [основателя ЧВК Евгения] Пригожина, «Вагнера» и их сети, но, вероятно, последуют дополнительные финансовые меры», — заключили журналисты.

Террористическая организация

22 ноября редакция Politico сообщила, что в Европарламенте призвали внести ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. Депутаты направили соответствующее письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю и премьер-министру Чехии Петру Фиале. По мнению парламентариев, группировка участвует в конфликтах и нарушает международное право.

29 ноября Bloomberg сообщил со ссылкой на источники, что в администрации президента США Джо Байдена также обдумывают возможность признать группу ЧВК «Вагнер» террористической организацией.

«Администрация не приняла окончательного решения. <...> Присвоение «Вагнеру» статуса иностранной террористической организации позволило бы США преследовать группу и ее членов в уголовном порядке, а также преследовать ее активы по всему миру», — отметили авторы статьи.

По их мнению, принятие подобного решения позволит «ослабить давление со стороны некоторых американских законодателей», которые требуют, чтобы Россию признали «государством – спонсором терроризма».