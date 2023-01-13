«Из-за потери гражданства». Рада лишила Виктора Медведчука депутатского мандата

Верховная рада в пятницу лишила депутатских мандатов главу политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука и еще четырех нардепов. Медведчука ранее лишили украинского гражданства, против него возбуждены несколько уголовных дел, в том числе — о госизмене. Деятельность его партии сначала приостановили, а затем запретили весной 2022 года, после начала российской спецоперации. В сентябре Медведчук в рамках обмена был передан России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Верховная рада Украины лишила депутатского мандата Виктора Медведчука, главу политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), деятельность которой в стране была запрещена весной прошлого года. Об этом в пятницу, 13 января, написал в своем Telegram-канале депутат Рады Ярослав Железняк.

Парламентарий разместил фотографию с итогами голосования по этому вопросу. Из нее следует, что за лишение мандата Медведчука проголосовали 320 человек, против никто не выступил, воздержались 14 депутатов.

Кроме того, мандатов лишили ранее входивших в ОПЗЖ депутатов Тараса Козака, Рената Кузьмина, Андрея Деркача, а также Андрея Аксенова, который сам попросил о сложении полномочий.

«Рада лишила мандатов из-за потери гражданства: Виктора Медведчука — 320 голосов за, Тараса Козака — 317 голосов за, Андрея Деркача — 314 голосов за, Рената Кузьмина — 319 голосов за», — уточнил Железняк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский лишил Медведчука, Козака, Деркача и Кузьмина украинского гражданства, напоминает РБК. Такое решение было принято на основании материалов СБУ и миграционной службы, пояснил украинский лидер.

На Украине Виктору Медведчуку грозило до 15 лет лишения свободы за госизмену, против него были возбуждены несколько уголовных дел.

В феврале 2022 года, сразу после начала военной спецоперации РФ, в МВД Украины сообщили, что он сбежал из-под домашнего ареста. Позже его задержали. 22 сентября вместе с 55 российскими военнослужащими Медведчука обменяли на 215 украинских военнопленных.

Тарасу Козаку, бывшему народному депутату от ОПЗЖ, сообщили о подозрении в госизмене в 2021 году. Он также является фигурантом в деле о незаконном обогащении.

По версии Минфина США, Козак якобы участвовал в «контролируемой российским правительством деятельности» по дестабилизации ситуации на Украине. В 2021 году его телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание после санкций, введеных Зеленским.

Андрей Деркач, бывший депутат от Партии регионов, в декабре 2022-го был признан в США агентом России. На Украине его обвиняют в госизмене и незаконном обогащении.

Как утверждают в СБУ, Деркач якобы входил в «агентурную сеть Главного управления Генштаба РФ». На Украине он объявлен в розыск, в США ему предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег.

«Ренату Кузьмину, депутату от ОПЗЖ сообщили о подозрении в госизмене в октябре 2022 года. Он был заместителем секретаря СНБО Украины и кандидатом в президенты страны. Украинские спецслужбы обвинили его в распространении пропагандистских материалов во вред Украине», — пишет «Коммерсантъ».

Причины, по которым Андрей Аксенов решил сложить полномочия, не назывались. Украинские СМИ писали, что его обвиняли в поддержке референдума о присоединении Крыма к России и получении российского паспорта. Сам Аксенов отрицал наличие российского гражданства, не нашли доказательств этому и в СБУ.

Напомним, 1 апреля прошлого года Рада приняла закон, который запрещает деятельность «пророссийских» политических партий.

«Популяризация или пропаганда органов страны-агрессора (страны-оккупанта), ее должностных лиц, лиц и организаций, контролируемых страной-агрессором (страной-оккупантом) и оправдание, признание правомерности или публичное отрицание вооруженной агрессии против Украины, аннексии территории Украины страной-агрессором (страной-оккупантом), нарушение территориальной целостности, суверенитета Украины», — перечисляет РИА «Новости» ряд оснований для запрета, принудительного роспуска или ликвидации политических партий в Украине.

На сайте Рады уточняется, что в случае запрета по решению суда деятельности партии ее фракция в парламенте подлежит роспуску, депутаты становятся внефракционными. Также предусматривается изъятие имущества и активов партии в пользу государства.

Перед этим СНБО Украины остановил любую деятельность некоторых политических партий на время военного положения в стране.

Среди них — ОПЗЖ, «Партия Шария», «Наши», «Оппозиционный блок», «Левая оппозиция», «Союз левых сил», «Держава», Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, «Социалисты» и «Блок Владимира Сальдо». Добавим, что из перечисленных политических сил 5%-й барьер для избрания в Раду на последних выборах в 2019 году преодолела только ОПЗЖ — с результатом в 13,05% она стала второй после «Слуги народа» (43,16%).