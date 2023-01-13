Какие танки Запад поставит Украине

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню пообещал украинскому коллеге Алексею Резникову, что Париж поставит Киеву танки AMX 10-RC в течение двух месяцев. На днях Польша и Великобритания также объявили о намерении передать Украине свои бронемашины. На что способны западные танки, которые получит Украина, – в материале «Газеты.Ru».

Французские AMX 10-RC

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню поговорил по телефону с главой Минобороны Украины Алексеем Резниковым, сообщается на сайте французского ведомства.

«Министры договорились, что поставка легких боевых танков французского производства AMX 10-RC, принцип которой был определен в ходе встречи президента Макрона и президента Зеленского 4 января, состоится в течение двух месяцев», — говорится в сообщении.

Министры также обсудили «организацию обучения украинских военнослужащих обращению с этими танками». Главы оборонных ведомств поговорили и об «использовании специального фонда в размере 200 млн евро, созданного Францией для обеспечения Украины оборонной техникой».

Кроме того, Лекорню «подтвердил непоколебимую поддержку Францией Украины перед лицом российской агрессии» и «осудил российские бомбардировки гражданской инфраструктуры Украины».

В сообщении французского министерства отмечается, что Резников «высоко оценил качество недавно поставленных Францией систем ПВО Crotale, которые использовались для защиты Киева во время недавних российских бомбардировок».

AMX-10RC — французский тяжелый бронеавтомобиль, который также называют колесным танком. Машину создала фирма Satory Military Vehicles вместе с GIAT и Renault по заказу Вооруженных сил Франции. Бронеавтомобиль предназначался на роль разведывательной машины, которая также способна бороться с бронетехникой противника.

Серийное производство AMX-10RC осуществлялось с 1976 по 1994 год. За этот период было выпущено 457 колесных танков. 337 из них поступили на вооружение французской армии, которая использовала их в войне в Персидском заливе и нескольких миротворческих операциях. Еще 120 бронемашин Франция поставила Марокко и Катару.

Аббревиатура RC расшифровывается как Roues-Canon — «пушка на колесах». Длина AMX-10RC составляет более шести метров, с пушкой – более девяти, ширина колесного танка – около трех метров. 17-тонная боевая машина оснащается 105-миллиметровой пушкой и двумя спаренными пулеметами калибра 7,62 мм. Экипаж состоит из четырех человек. По ровной дороге бронеавтомобиль может развивать скорость до 85 км в час.

4 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Twitter, что французский коллега Эммануэль Макрон пообещал передать Киеву французские легкие танки.

«Поблагодарил его за решение о передаче Украине легких танков и БТР «Бастион», а также за активизацию работы с партнерами в том же направлении», — написал украинский лидер.

Редакция France 24 уточнила со ссылкой на Елисейский дворец, что речь идет о поставке танков AMX-10 RC.

Немецкие Leopard 2

11 января президент Польши Анджей Дуда после встречи с Зеленским заявил, что Варшава передаст Киеву новые танки Leopard 2.

«Будет передана рота танков в рамках международной коалиции», — уточнил он.

13 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на канцелярию президента, что Польша хочет отправить свои танки Leopard 2 Украине в том случае, если это сделает более крупная коалиция стран.

Поясняется, что танки будут переданы, если изменится позиция партнеров в отношении боевых танков и будет сформировано совместное европейское сотрудничество.

Кроме того, президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что его страна также готова выделить Киеву немного немецких танков Leopard 2. Канцлер Германии Олаф Шольц пока отказывается поставить Украине «Леопарды».

Leopard 2 — немецкий основной танк. Разработка машины началась в 1970 году, а первый прототип создали в 1972-м. А первый серийный Leopard 2 был передан немецкой армии 25 октября 1979 года. К 2015 году было произведено более 3200 танков этого типа. К 2017 году «Леопарды» в разных модификациях стояли в том числе на вооружении армий Германии, Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Сингапура, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции и Финляндии.

Экипаж танка состоит из четырех человек: командира, наводчика, заряжающего и механика-водителя. «Леопарды» имеют комбинированную многослойную броню, стабилизированное в двух плоскостях орудие и приборы ночного видения. Практически все Leopard 2 оснащены 120-мм гладкоствольной пушкой компании Rheinmetall длиной ствола 44 калибра, двух 7,62-мм пулеметов — спаренного с пушкой и зенитного, расположенного на крыше башни.

Британские Challenger 2

Правительство Великобритании подтвердило, что королевство намерено поставить Украине танки, сообщила 11 января газета Financial Times со ссылкой на представителя канцелярии премьер-министра Великобритании Риши Сунака.

«Мы ускоряем нашу поддержку Украины путем (предоставления) военных технологий следующего поколения, которые помогут выиграть эту войну... Очевидно, что боевые танки могут предоставить украинцам возможность изменить ход войны», — процитировало издание слова чиновника.

По его словам, Сунак призвал министра обороны Великобритании Бена Уоллеса в ближайшие недели «работать с партнерами», чтобы быстрее продвигаться в поддержке Украины, в том числе за счет предоставления танков.

Согласно информации издания, Великобритания рассматривает вопрос о передаче Украине своих танков Challenger 2.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании, он производился с 1994 по 2009 год.

Экипаж танка состоит из четырех человек — командира, наводчика, заряжающего и водителя. Длина машины составляет более восьми метров, с пушкой – 11,5 м, а ширина – 3,5 м. В высоту танк всего два с половиной метра. Его масса составляет более 62 000 кг. Основное оружие — пушка 120 мм L30, кроме того, танк снаряжен пулеметом калибра 7,62мм GPMG и зенитным пулеметом 7,62 мм модели L37A2. По дороге он может развивать скорость до 59 км в час, а по пересеченной местности – до 40 км в час.