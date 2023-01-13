«Не быть пушечным мясом». Депутаты обсуждают, кого отправлять на военные сборы

Депутат от КПРФ Виктор Соболев утверждает, что россиян старше 30 лет, которые не служили в армии, ожидают военные сборы. По его словам, они будут проводиться после принятия закона об изменении возраста призыва. Этот документ, однако, пока не рассматривался. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев назвал идею Соболева его личной инициативой, поскольку соответствующего законопроекта на данный момент еще нет. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Неслуживших россиян старше 30 лет и находящихся в запасе ждет привлечение к военным сборам после принятия закона об изменении возраста для призыва в армию — с таким утверждением в пятницу, 13 января, выступил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев.

«Те, кто выше 30 лет, будут привлекаться на сборы, чтобы получить военно-учетную специальность и не быть пушечным мясом.

Для этого нужно очень многое сделать, в том числе у нас должен быть обученный мобилизационный резерв», — рассказал депутат порталу Ura.ru.

«Не готовы ни к мобилизации, ни к войне»

По его мнению, для запасников и резервистов также необходимо проводить сборы. «Для тех, кто в запасе или резерве, но не имеет никакой военной специальности, будут проводить военные сборы», — утверждает Соболев.

После принятия закона об изменении возраста для призыва в армию «откосивших» от нее ждет прохождение службы вне зависимости от наличия военного билета, добавил он.

«СВО привела к пониманию и политическое, и военное руководство, что мы совершенно не готовы ни к чему: ни к мобилизации, ни к войне. Нам нужны военнообученные люди, имеющие военную специальность. Если примут закон об изменении возраста для призыва, то их будут обучать в армии.

Люди, которые косили, конечно, должны положенные сроки отслужить и получить специальность», — полагает Соболев.

«Спецоперация быстро не закончится»

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» назвал эти предложения депутата его личной инициативой, поскольку соответствующего законопроекта пока нет — но поддержал их.

«Я считаю, что это абсолютно правильное решение. Соболев здесь абсолютно прав. Бывая на передовой, не просто бывая, а проходя там конкретные боевые действия, я вам скажу, что это поможет нашим ребятам старше 30 лет четко освоить военную специальность, это абсолютно точно. Потому что когда они прибывают иной раз туда, их приходится этому обучать.

А бывали случаи, что и без обучения им приходится принимать участие в боевых действиях.

Соответственно, проходя такие сборы, они получают определенные боевые навыки, что абсолютно правильно, и это поможет им в дальнейшей жизни в случае привлечения их в ряды Вооруженных сил. И если сказать мое личное мнение, то ситуация заключается в том, что война эта быстро не закончится, точнее спецоперация, и нужно это будет или не нужно — сейчас никто сказать точно не может. Но если они будут к этому готовы, это очень и очень хорошо. Поэтому здесь я всецело поддерживаю депутата Соболева», — заключил Журавлев.

Как проходят военные сборы...

Сборы граждан РФ, находящихся в запасе ВС, являются плановым мероприятием по совершенствованию боевой выучки резервистов и проводятся ежегодно. Указ о призыве военнослужащих запаса подписывает президент.

В соответствии с ФЗ «Об обороне» от 31 мая 1996 года и «О воинской обязанности и военной службе» от 28 марта 1998 года, резервисты призываются на сборы в ВС России, войска Росгвардии, органы госохраны и подразделения ФСБ России. На основании указа главы государства мобилизационное управление Минобороны готовит соответствующую директиву, которая поступает в военкоматы регионов. Только после этого начинается рассылка повесток гражданам, находящимся в запасе.

Не подлежат призыву на военные сборы сотрудники и гражданские служащие правоохранительных органов, противопожарной службы, таможни и граждане, «забронированные за органами государственной власти». Также освобождены от призыва служащие авиационного и железнодорожного транспорта, плавающий состав судов морского и речного флота.

Сборы резервистов подразделяются на учебные и проверочные. Срок сборов — не более двух месяцев.

Конкретные даты проведения учебных сборов устанавливаются по согласованию с органами исполнительной власти регионов. Даты проверочных сборов определяет Минобороны РФ. Как правило, запасники проходят службу в своем регионе, за исключением обладателей редких воинских специальностей, которых могут отправить и в другие области.

По закону лица, состоящие в запасе, могут быть отправлены на военные сборы не чаще одного раза в течение трех лет.

При этом общая продолжительность военных сборов, к которым привлекается гражданин за все время пребывания в запасе, не должна превышать 12 месяцев.

...и как их предлагают организовать

Накануне в думском комитете по обороне разгорелась дискуссия о том, нужно ли проводить военные сборы для «всей российской молодежи» и в каком формате их можно организовать.

Соболев выступил с инициативой «прогнать» через военные сборы 100% молодых людей в России. Но руководитель комитета Андрей Картаполов эту идею отверг. Он указал, что действующая в РФ система мобилизационного резерва отвечает всем стоящим перед страной угрозам и вызовам, поэтому устраивать всеобщие военные сборы для всей молодежи не нужно.

В свою очередь, депутат Александр Толмачев назвал разовый полугодовой курс «крайней мерой» и указал, что целесообразнее было бы проводить обязательные ежегодные сборы длительностью ориентировочно в 21 день.

О смешанном призыве

Напомним, в конце декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу предложил поэтапно увеличить возраст призыва граждан с 18 лет до 21 года, а предельный возраст повысить до 30 лет.

Увеличение возраста призыва граждан может быть реализовано только через изменения в законодательстве, это может произойти в 2023 году, уточнил глава комитета Госдумы по обороне.

Однако закона об изменении возраста призыва в армию пока нет.

По словам Картаполова, переход к новым возрастным рамкам призыва может состояться уже предстоящей весной (весенний призыв обычно проходит с 1 апреля по 15 июля).

Он пояснил, что смешанный призыв, когда на срочную службу будут забирать молодых людей от 18 до 30 лет, является «одним из возможных вариантов» для переходного периода, но окончательное решение будет принимать Минобороны.

О частичной мобилизации

Тем временем депутаты Законодательного собрания Карелии от партии «Яблоко» Эмилия Слабунова и Инна Болучевская получили ответ на запрос президенту РФ о необходимости издания указа о завершении частичной мобилизации.

«Помощник президента – начальник Государственно-правового управления президента Л.Брычева сообщает, что призыв осуществлялся до достижения установленной численности, численность достигнута и в связи с этим призыв по мобилизации завершен», — говорится в пресс-релизе партии.

Правовые основания для издания какого-либо акта отсутствуют, следует из документа, опубликованного 10 января на сайте «Яблока».