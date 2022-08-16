«Если посеем хаос, русские нас сожрут». Зеленский признался, что знал о спецоперации

Украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что получал предупреждения от западных разведок о готовящейся спецоперации РФ, но не стал предупреждать о ней украинцев. По словам политика, он опасался хаоса, который непременно возник бы из-за паники и сделал бы страну еще более слабой. Большинство граждан, в том числе и вся его семья, остались на родине и никуда не уехали, подчеркнул Зеленский. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не реагировал на предупреждения США о начале российской спецоперации из-за страха спровоцировать панику у населения и тем самым «погубить страну».

«Если бы мы об этом сообщили, тогда я бы терял $7 млрд в месяц начиная с октября прошлого года, и на момент, когда россияне напали, они нас захватили бы за три дня. Если бы это произошло, то в октябре — не дай Бог, в отопительный сезон, — ничего бы не осталось. Мы бы не смогли выйти из этой ситуации, и в стране был бы хаос», — объяснил он в интервью The Washington Post.

«В целом, наше внутреннее ощущение было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны», — добавил он.

По словам украинского лидера, к 24 февраля Украина была «настолько сильна, насколько могла». Часть жителей покинула страну, но «большинство осталось здесь, они сражались за свои дома».

«И как бы цинично это не звучало, это люди, которые все остановили», — подчеркнул Зеленский.

Несмотря на предупреждения спецслужб, вся его семья тоже осталась на Украине и не стала эвакуироваться, заверил политик.

На вопрос журналиста WP о том, верил ли он лично, что «грядет полномасштабная война», президент ответил: «Слушайте, как можно в это поверить? Что они будут мучить людей и что это их цель? Никто не верил, что это будет так. И никто этого не знал. А теперь все говорят, что мы вас предупреждали. Вы предупреждали общими фразами. Когда мы сказали, дайте нам конкретику — откуда они возьмутся, сколько людей и так далее — у всех было столько же информации, сколько и у нас».

Политик добавил, что до 24 февраля по Украине был нанесен ряд ударов, в том числе энергетический, политический и финансовый. «Они это сделали для того, чтобы мы перестали быть страной, а к моменту их вторжения уже были бы тряпкой, а не страной. Вот на что они делали ставку», — заявил он.

Зеленский рассказал, что весь декабрь, январь и февраль граждане Украины активно выводили деньги из экономики государства. «Мы могли бы быть строгими в этом отношении, но мы не позволяли ни Национальному банку, ни кому-либо еще ограничивать возможность людей забирать свои деньги. Хотя мы прекрасно понимали, что это отразится на экономике страны», — отметил он.

Оружие, а не сигналы

Зеленский в беседе с WP напомнил, что сразу после начала спецоперации просил страны Запада закрыть воздушное пространство, однако этого так и не было сделано.

«Итак, как вы, наверное, помните, с тех пор, как началось полномасштабное вторжение, и до сих пор все, о чем я просил, это закрыть небо, потому что если бы небо было закрыто, у нас не было бы всех этих смертей», — сказал он.

Политик также указал, что страны Запада стали присылать Украине оружие уже после начала спецоперации, хотя и знали, что она готовится. «Тот минимум, который у нас был с 2014 года, на мой взгляд, недостаточен. Серьезное оружие, которое нам было нужно, вроде HIMARS или, скажем, 155-миллиметровая артиллерия — я уже не говорю о танках и авиации — ничего этого у нас не было и не было возможности купить это. Единственное, о чем мы договорились, это военные дроны, «Байрактары» и так далее. Но при всем уважении, с дронами воевать нельзя», — подчеркнул он.

Украинский лидер посетовал, что западные коллеги часто говорят ему: «Но ведь мы посылали вам сигналы». «Но когда кто-то утверждает, что они посылали нам какие-то сигналы, я говорю им: «Пришлите нам оружие»», — парировал президент.

«Все боялись войны. Никто не хочет воевать с Россией. Послушайте, никто не хочет воевать с Россией. Все хотят победы Украины, но никто не хочет воевать с Россией. Вот и все. <...> Но война пойдет дальше, вглубь Европы, так что, пожалуйста, пришлите нам оружие, ведь мы тоже вас защищаем. И начали посылать», — подытожил Зеленский.

«Пришлось бы танками давить»

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович еще в апреле заявил, что Зеленский заранее знал о готовящейся атаке и не предупреждал население, чтобы не спровоцировать массовую эвакуацию.

«Начался бы исход беженцев. Они могли забить все дороги и помешать переброске наших войск. Пришлось бы танками давить и расстреливать украинцев. Был бы такой хаос, который не позволил бы перебросить войска. Поэтому Зеленский говорил, что Россия не нападет», — отмечал тогда Арестович.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число покинувших Украину после 24 февраля уже превысило 10,88 млн человек. Почти 2 млн украинцев находятся в России, 6,38 млн — в европейских странах (большинство в Польше — 1,2 млн). Выезд лиц мужского пола призывного возраста от 18 до 60 лет ограничен, поэтому 90% беженцев — это женщины и дети.