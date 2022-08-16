«Отсутствие конкурентов расслабляет». Lindt уходит с российского рынка

Швейцарский производитель премиального шоколада Lindt все-таки решил уйти из России. Компания приостановила поставки своей продукции в РФ и закрыла все магазины еще в марте, но никаких официальных заявлений до этого момента не делала. Участники рынка полагают, что уход игрока, который задавал высокую планку, может существенно сказаться на качестве шоколадок и конфет в российских магазинах.

Швейцарская компания Lindt & Sprüngli AG заявила о скором уходе с российского рынка. «Мы будем поддерживать наших сотрудников в России и действовать в соответствии с местным законодательством», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте производителя шоколада и конфет.

9 марта Lindt приостановила поставки своей продукции на российский рынок, одновременно с этим закрыв все свои точки офлайн-продаж и онлайн-магазин. Нашла ли компания покупателя на свои активы в РФ, пока не сообщается.

Первый магазин Lindt был открыт 175 лет назад в Цюрихе. К настоящему моменту у компании Lindt & Sprüngli AG 12 фабрик в Европе и США, около 500 собственных магазинов, а также сеть из более чем 100 независимых дистрибьюторов более чем в 120 странах.

В России магазины Lindt появились в 2016 году. По состоянию на март 2022 года работало девять точек.

В прошлом году выручка ООО «Линдт унд Шпрюнгли (Раша)» выросла на 16% по сравнению с показателем за 2020 год, 3,1 млрд рублей (данные «СПАРК-Интерфакс»). Чистая прибыль составила 99,6 млн рублей (в 2020-м был зафиксирован чистый убыток в размере 61 млн рублей).

«Отсутствие высокой планки — это нехорошо»

Председатель совета директоров группы компаний «Конфаэль» Ирина Эльдарханова полагает, что отсутствие такого сильного конкурента как Lindt может значительно сказаться на качестве шоколада в России.

«Эта компания — одна из эталонов по качеству. Они являются производителями самой шоколадной массы, которую используют для своего производства и продают другим производителям. Качество хорошее. Вы помните прецедент, когда антимонопольной службой компании была предъявлена претензия, что качество Lindt в России и в Европе отличается. Они смогли доказать, что их качество соответствует стандартам. В отличие от других компаний, в составе их шоколада не содержится никаких заменителей», — отметила она в беседе с «Газетой.Ru».

«Я бы сказала, что с точки зрения конкуренции отсутствие такой высокой планки в России — это нехорошо. Все-таки иметь в конкурентах компании, которые борются за качество и соответствуют своим заявленным позициям, — это хорошо. Отсутствие таких конкурентов, мне кажется, расслабляет компании, которые работают в России, в том числе и зарубежные. Ведь другие компании не уходят. Nestle не уходит, Alpen Gold на месте остается. Для них Lindt был хоть какой-то планкой, а сейчас такой планки не будет», — добавила Эльдарханова.

По ее словам, у бренда много поклонников в России, и во многих торговых точках, например в ТЦ «Ереван Плаза», объемы продаж были довольно высокими.

При этом, как считает эксперт, в продукции Lindt нет ничего эксклюзивного. «Абсолютно стандартные конфеты, нет никакой проблемы их изготавливать. Многие просто этого не делают, чтобы не повторять. Но с точки зрения технологий, вида, качества конфет ничего особенного нет», — заключила она.

Новая продуктовая корзина

Согласно подсчетам Йельской школы менеджмента, с момента начала спецоперации на Украине свою деятельность в России существенно сократили или вовсе прекратили поставки более тысячи компаний. Среди них — PepsiCo (выпускает напитки Pepsi, 7Up, Mirinda, Adrenaline Rush, «Русский дар» и др., чипсы и снеки Lay's, Cheetos, «Хрусteam», соки и нектары «Я», «Фруктовый Сад», J7, «Любимый» и др., молочную продукцию «Домик в деревне», «Веселый молочник», «Чудо», BioMax, «Имунеле» и др., детское питание «Агуша» и «Чудо детки»), а также Coca-Cola (Coca-Cola Fanta, Sprite) и Mars (Snickers, Twix, Bounty, Milky Way, жевательная резинка Orbit).

9 марта о намерении свернуть все свои капитальные вложения в РФ и сократить расходы на рекламу объявила американская компания Mondelez International (бренды Oreo, Alpen Gold, Cadbury, Milka, Toblerone, Barny, Hall). В России компания работает более 20 лет. У нее есть три завода во Владимирской и Новгородской областях. Об уходе с рынка РФ Mondelez International не заявляла.