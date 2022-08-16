«Такое решение было бы вполне разумным». Финляндия ограничит количество виз для граждан РФ

Финляндия планирует значительно снизить количество выдаваемых россиянам виз. В Хельсинки планируют принимать не более 100-200 заявлений в день вместо нынешних 1 тыс. Глава МИД республики Пекка Хаависто рассказал, что ведомство готовит специальную модель. В ней приоритет будет отдаваться заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Ожидается, что кабмин страны обсудит возможность ограничения туристических виз для россиян уже сегодня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Финляндия существенно сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам. Приоритет будет отдаваться заявителям, желающим посетить страну по семейным обстоятельствам, учебе или работе. Об этом во вторник, 16 августа, рассказал министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

«Подготовлен механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе. Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным», — сказал он в эфире телеканала Yle.

По его словам, на финскую визу от россиян ежедневно поступает около 1 тыс. заявлений. В дальнейшем это число можно сократить до 100–200 в день.

Глава МИД Финляндии подчеркнул, что самым важным было бы выработать общую позицию ЕС по вопросу виз для граждан России. Если крупные эмитенты шенгенов не введут ограничения, то граждане РФ смогут спокойно путешествовать по европейским странам через Финляндию. Хаависто намерен поднять этот вопрос на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге, которая должна состояться в конце августа. Решение европейских лидеров ожидается в конце сентября, но Хельсинки может принять его раньше.

«Решения на уровне Финляндии обязательно появятся в августе», — заверил глава внешнеполитического ведомства. Ожидается, что во вторник кабмин страны обсудит возможность ограничения туристических виз для россиян.

Какие ограничения вводят другие страны

Напомним, уже с 18 августа гражданам РФ, которым ранее выдали Эстонией шенгенские визы, будет закрыт въезд на территорию этой прибалтийской республики.

В свою очередь, Латвия пересмотрит ранее выданные Ригой виды на жительство. ВНЖ также перестанут выдавать тем постоянным жителям страны, которые в будущем примут российское гражданство, сообщил президент Латвии Эгил Левитс.

По его мнению, выдачу туристических виз гражданам РФ нужно «прервать на уровне Европы» — такая мера стала бы дополнительной санкцией против России.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи россиянам шенгенских виз.

Возможность сократить число выдаваемых россиянам туристических виз рассматривают и в правительстве Дании — в качестве причины для такого решения указывается спецоперация ВС РФ на Украине, пишет Politiken со ссылкой на министра по делам интеграции Коре Дюбвада.

На этом фоне остро стоит вопрос, не закроют ли вообще границы ЕС для россиян: сами туристы предполагают, что ограничения будут введены лишь на уровне отдельных стран. В поддержку этой позиции приводится аргумент, что контролировать перемещение внутри Евросоюза практически невозможно, поэтому слова о тотальном запрете на въезд носят популистский характер, пишет TourDom.ru.

Сами путешественники стараются оформить шенгенские визы «впрок», передает Profi.Travel. Как рассказали изданию в компании BSI Group, быстрее всего выдают шенген в консульских службах Венгрии — запись есть на ближайшие дни, оформление также не занимает много времени. Однако загвоздка в том, что венгерские визы оформляются только на срок поездки.

«Туристы по возможности указывают относительно длительные сроки путешествия и вылетают из Будапешта в другие страны Европы», — пояснила директор департамента продвижения и рекламы компании Иветта Вердиян.

По данным туроператоров, наиболее интенсивно подаются заявки на оформление виз в Италию, Францию, Германию, Испанию и Грецию. До последнего времени в списке лидеров значилась и Финляндия. «Быстрее всего работают в итальянских консульских службах — процесс занимает от двух до трех недель. В остальных странах период выдачи — не менее трех недель», — говорится в публикации.