Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
В Минкульте Польши заявили, что Украина будет вынуждена признать Волынскую резню 13:46
Китайский военный корабль пришвартовался в порту Шри-Ланки 13:40
Заместитель Эрдогана допустил прямой диалог с властями Сирии 13:40
Умер вокалист метал-группы Grim Reaper Стив Гримметт 13:38
Аксенов заявил, что массового складирования боеприпасов на месте ЧП в Крыму нет 13:38
Завершились съемки сериала «Азазель» по роману Бориса Акунина о Фандорине 13:38
Иран призвал США «заплатить» народам России и Украины за нанесенный им... 13:36
Волочкова похвалила Боню за шоу «Злые языки» 13:36
Стилист Алеко Надирян назвал самую актуальную модель женской обуви 13:35
Флагман бывшей кофейни Starbucks откроется в Москве 18 августа 13:33
Сделать Газету.Ru своим источником в Яндекс.Новостях?
Нет, не хочу
Да, давайте
Общество

«Такое решение было бы вполне разумным». Финляндия ограничит количество виз для граждан РФ

МИД Финляндии заявил о планах снизить число выдаваемых россиянам виз

close
100%
Петр Ковалев/ТАСС
Финляндия планирует значительно снизить количество выдаваемых россиянам виз. В Хельсинки планируют принимать не более 100-200 заявлений в день вместо нынешних 1 тыс. Глава МИД республики Пекка Хаависто рассказал, что ведомство готовит специальную модель. В ней приоритет будет отдаваться заявителям, которые обращаются за визой по семейным обстоятельствам, работе или учебе. Ожидается, что кабмин страны обсудит возможность ограничения туристических виз для россиян уже сегодня. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Финляндия существенно сократит количество туристических виз, выдаваемых россиянам. Приоритет будет отдаваться заявителям, желающим посетить страну по семейным обстоятельствам, учебе или работе. Об этом во вторник, 16 августа, рассказал министр иностранных дел республики Пекка Хаависто.

«Подготовлен механизм по ограничению выдачи виз россиянам, согласно которому будет сокращено количество обычных туристических виз, а приоритет будет отдаваться путешествующим по семейным обстоятельствам, учебе или работе. Я считаю, что такое решение было бы вполне разумным», — сказал он в эфире телеканала Yle.

По его словам, на финскую визу от россиян ежедневно поступает около 1 тыс. заявлений. В дальнейшем это число можно сократить до 100–200 в день.

Глава МИД Финляндии подчеркнул, что самым важным было бы выработать общую позицию ЕС по вопросу виз для граждан России. Если крупные эмитенты шенгенов не введут ограничения, то граждане РФ смогут спокойно путешествовать по европейским странам через Финляндию. Хаависто намерен поднять этот вопрос на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС в Праге, которая должна состояться в конце августа. Решение европейских лидеров ожидается в конце сентября, но Хельсинки может принять его раньше.

«Решения на уровне Финляндии обязательно появятся в августе», — заверил глава внешнеполитического ведомства. Ожидается, что во вторник кабмин страны обсудит возможность ограничения туристических виз для россиян.

Какие ограничения вводят другие страны

Напомним, уже с 18 августа гражданам РФ, которым ранее выдали Эстонией шенгенские визы, будет закрыт въезд на территорию этой прибалтийской республики.

В свою очередь, Латвия пересмотрит ранее выданные Ригой виды на жительство. ВНЖ также перестанут выдавать тем постоянным жителям страны, которые в будущем примут российское гражданство, сообщил президент Латвии Эгил Левитс.

По его мнению, выдачу туристических виз гражданам РФ нужно «прервать на уровне Европы» — такая мера стала бы дополнительной санкцией против России.

В то же время канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом может себе представить прекращение выдачи россиянам шенгенских виз.

Возможность сократить число выдаваемых россиянам туристических виз рассматривают и в правительстве Дании — в качестве причины для такого решения указывается спецоперация ВС РФ на Украине, пишет Politiken со ссылкой на министра по делам интеграции Коре Дюбвада.

На этом фоне остро стоит вопрос, не закроют ли вообще границы ЕС для россиян: сами туристы предполагают, что ограничения будут введены лишь на уровне отдельных стран. В поддержку этой позиции приводится аргумент, что контролировать перемещение внутри Евросоюза практически невозможно, поэтому слова о тотальном запрете на въезд носят популистский характер, пишет TourDom.ru.

Сами путешественники стараются оформить шенгенские визы «впрок», передает Profi.Travel. Как рассказали изданию в компании BSI Group, быстрее всего выдают шенген в консульских службах Венгрии — запись есть на ближайшие дни, оформление также не занимает много времени. Однако загвоздка в том, что венгерские визы оформляются только на срок поездки.

«Туристы по возможности указывают относительно длительные сроки путешествия и вылетают из Будапешта в другие страны Европы», — пояснила директор департамента продвижения и рекламы компании Иветта Вердиян.

По данным туроператоров, наиболее интенсивно подаются заявки на оформление виз в Италию, Францию, Германию, Испанию и Грецию. До последнего времени в списке лидеров значилась и Финляндия. «Быстрее всего работают в итальянских консульских службах — процесс занимает от двух до трех недель. В остальных странах период выдачи — не менее трех недель», — говорится в публикации.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть