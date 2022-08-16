«Плохая новость для Украины и НАТО». Потерю черноморского побережья назвали катастрофой для Киева

Российский военнослужащий со служебной собакой на корабле «Корец» Военно-морских сил Украины, оставленном в порту Бердянска, 2022 год

Лишившись доступа к Черному морю, Украина получит катастрофический удар и превратится в государство-обрубок, полагает колумнист The National Interest. По его мнению, НАТО следует усилить свое присутствие в регионе и заодно укрепить безопасность Молдавии. Он утверждает, что стремление России занять все черноморское побережье Украины якобы представляет собой большую угрозу. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия хочет «подмять под себя» не только Украину, но и все Черное море, утверждает научный сотрудник разведывательного проекта Белферовского центра Илья Тимченко в своей колонке для The National Interest. Колумнист отмечает, что западные издания сосредоточились на том, как «Украина успешно отогнала российскую армию от ворот Киева и Харькова».

«Но битва за Донбасс еще не окончена, а на горизонте маячит еще одно важное сражение — украинская администрация анонсировала крупное контрнаступление на юге.

Падение Мариуполя и стремление России занять все черноморское побережье Украины представляют собой большую угрозу», — пишет Тимченко.

По его словам, Россия якобы считает Черное море «русским озером» и исторически стремилась взять эти воды под свой контроль.

«Желанный трофей»

По мнению автора материала, «желанный трофей для России — это береговая линия Украины, простирающаяся от так называемого «Приднестровья» до Мариуполя и Крыма». «Не имея возможности взять Киев или Харьков, но установив сухопутный коридор в Крым, Россия попытается нанести наибольший ущерб.

А Украина, лишившись доступа к Черному морю, получит катастрофический удар и превратится в государство-обрубок», — отмечается в статье.

«Ворота к экономическим артериям»

Через порты Черного моря Украина снабжает страны Африки и Ближнего Востока продовольствием, а ЕС – железом и сталью. Экономика Украины зависит от экспорта товаров, а он — от доступа к Черному морю, констатирует Тимченко.

«Россия наносит удары и по железнодорожной и транспортной инфраструктуре Украины. Лишив Украину доступа к Черному морю, Россия приставит нож к одному из самых уязвимых мест украинской экономики и возьмет в заложники массу голодающих по всему миру», — пишет он.

На юге Украины также расположены две крупные АЭС — Южно-Украинская и Запорожская. «Последняя оказалась на грани международной экологической и гуманитарной катастрофы — предположительно из-за российских бомбардировок. Ситуация все еще под угрозой, так как русские хранят оружие в машинном отделении первого реактора», — утверждается в публикации.

Кроме того, черноморское побережье Украины богато месторождениями, которые в настоящий момент практически не разрабатываются, но значительно превосходят разведанные запасы на суше — приводит Тимченко оценки экспертов. «Российский газопровод проходит через юг Украины чуть выше Николаева и Одессы, касается Молдавии и выходит в Румынию через Орловку. Если Россия поглотит и эту ветку газопровода, Кремль одержит еще одну стратегическую победу», — предполагает колумнист NI.

«Ловушка» для Киева и его союзников

По оценкам Тимченко, Киев и его партнеры не должны допустить соглашения о прекращении огня, если оно позволит России укрепить связи между занятыми территориями, установить «марионеточные» администрации и «отрезать» Украину от моря.

«Украина и Запад не должны угодить в ловушку, раздавая земли ради сомнительных российских гарантий. Из-за неубедительных действий российской армии, упорного сопротивления Украины и оружейных поставок с Запада возможности России для оккупации всего побережья Черного моря значительно сократились. Однако недавние комментарии Кремля напоминают нам, что Россия по-прежнему нацелена на большую победу.

К счастью, Россия завязла в Донбассе и на новое наступление, похоже, не способна, но радоваться рано. Если Россия выберется из донбасской трясины и проведет успешное наступление на юге, под угрозой останется само существование Украины», — допускает Тимченко.

Он полагает, что НАТО следует усилить свое присутствие в Черном море в Румынии и Болгарии и «укрепить безопасность Молдавии от российского вторжения». «Кроме того, США и их партнеры должны ужесточить санкции против России, чтобы не дать ей развивать флот. Наконец, надо надавить на такие страны, как Индия, которые торгуют с государством-агрессором в обход санкций», — заключил автор.

В свою очередь, политолог Раджан Менон в своей колонке для издания Politico написал, что президент РФ Владимир Путин может быть правым в прогнозе касательно ослабления помощи Украине со стороны Запада.

«К снижению уровня поддержки Киева приведет ухудшение экономической ситуации на Западе.

Путин считает, что западная помощь Украине в конечном итоге ослабнет по мере усиления экономических последствий от боевых действий — и в этом он может быть прав», — полагает Менон.

По его оценкам, санкции против РФ лишь причиняют ущерб Европе, а новые ограничения только усугубят ситуацию. «Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители», — подчеркнул колумнист.