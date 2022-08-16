«Везде слышно русскую и украинскую речь». Истории четверых россиян, сумевших доехать до Европы

По данным АТОР, турпоток из России в Европу снизился на 90-95% по сравнению с 2019 годом. К концу этого лета россияне снова пошли за визами — на фоне попыток Финляндии и стран Прибалтики ограничить их выдачу. «Газета.Ru» поговорила с четырьмя россиянами, которым это удалось. О билетах в Милан за 180 тысяч рублей, украинских флагах на столах в Турции и дороге в Лондон через Гродно — в нашем материале.

Русская и украинская речь в Чехии и инфляция

Уже несколько лет подряд Виктория Котловская из Санкт-Петербурга ездит на отдых в Чехию. И в этом году она не стала изменять традиции. Зато заметила изменения в самой стране.

«Сейчас официально заявляемый уровень инфляции 17,2% относительно прошлого года, и мы прочувствовали это на себе. Повысились цены на продукты питания, теперь на еду приходится раскошеливаться. Дороже стало стоить молоко, масло, кофе, мясо и мучные изделия. Знакомые, которые здесь на ПМЖ, тоже жалуются, что сильно возросла плата за «коммуналку» и аренду. Хотя мы сняли квартиру на отпуск по той же цене, что и всегда, у постоянного арендодателя», – поделилась россиянка.

По ее словам, цены на транспорт и лечение не изменились. Зато выросли на абонементы в тренажерные залы — в частности, на индивидуальные занятия с тренером. Также, отмечает Котловская, вдвое выросли цены и на перелеты из России в Европу.

«Если перелеты по Европе стоят так же, например, в Италию из Чехии можно улететь за те же 20 евро, то добраться из России за границу – настоящий квест. Приходится искать обходные пути и лететь с пересадками. И если до февраля улететь в Россию вдвоем можно было за 18 тыс. руб., сейчас цены возросли до 30-50 тыс. руб. И это вдобавок к тому, что время перелета значительно выросло», – отметила Виктория.

При этом туристов в Чехии так же много, как и раньше, сколько из них россиян — понять на месте сложно. Впрочем, отношение самих чехов к приезжим никак не изменилось. По словам Котловской, местные всегда относились к туристам хорошо, а сейчас оказывают много поддержи для беженцев из Украины, но при этом не выказывают никакого негатива по отношению к русским.

«Единственное существенное изменение, которое я наблюдаю: чехи стали переводить все объявления на русский и украинский. В больницах, магазинах, у сотовых операторов и даже в рекламках можно услышать русскую и украинскую речь. Переводят даже меню в кафе и ресторанах», – заключила Виктория.

Скидки россиянам, лишь бы они остались

Максиму Игнатову из Нижнего Новгорода, чтобы посетить брата, который проживает в Милане, пришлось лететь через Стамбул с 13-часовой пересадкой. Билеты обошлись примерно в 180 тыс. рублей туда-обратно.

«Самым сложным во всем этом было найти билеты до Милана. В основном турки летают до Рима, но оттуда пришлось бы еще ехать на поезде, что меня не устраивало. Поэтому пришлось покупать такие дорогие билеты», – поделился мужчина.

В самой Италии, по его словам, цены поднялись (в основном на продукты питания) – в среднем на пару евро. Для местных жителей, как Михаилу объяснил брат, это довольно внушительно.

Тем временем гостиницы пытаются удержать ценник в надежде на туристов из России.

«Итальянцы очень любят российских туристов. И сейчас стараются стараются угодить тем, кто все-таки добрался туда. Делают презенты от отеля или скидку, лишь бы они остались. Стараются общаться, всегда спросят о том, как дела и что нового», — рассказал Михаил.

В самой сложной ситуации, по словам Игнатова, сейчас находятся рестораторы, отельеры и маленькие сувенирные лавки. Как отметил россиянин, в связи со снижением потока российских туристов и прибытием большого количества беженцев, их бизнес на грани закрытия.

Никаких российских флагов и низкие цены

В этом году москвичка Евгения Сурикова поехала на отдых в Турцию в третий раз. И первым изменением, которое она заметила, было отсутствие российских флагов.

«Многие отели сняли российские триколоры со своих фасадов, хотя раньше они там были. Но больше всего меня удивило одно кафе около моего отеля. Там на столиках стояли флаги разных стран, чтобы туристы могли сближаться. Так вот, столика с российским флагом не было. Зато появился с украинским. Российские туристы же кушали за столиками без флагов», – рассказала Евгения.

В остальном, по ее словам, ничего не изменилось. Кроме цен на одежду и продукты — они ниже российских, а из-за сокрушительного падении лиры россияне могут позволить себе больше, чем раньше.

«Одна и та же пачка чипсов в России стоит значительно дороже, чем в Турции. У нас цена – от 100 рублей и выше, а у них около 70-80 рублей. А еще некоторые позиции в турецком Duty Free куда дешевле, чем в российском», – поделилась россиянка.

Турки все также хорошо и дружелюбно относятся к русским и радостно встречают их в развлекательных заведениях и на аттракционах. Туристы же из других стран, с которыми общалась девушка и ее подруга, ни разу не выказывали негатива или пренебрежения на национальной почве.

Дорога в Лондон через Гродно

Студентка Ольга Троянова из Санкт-Петербурга приехала в Лондон в начале августа. Для того, чтобы попасть в Англию, когда воздушное пространство закрыто, девушке пришлось потратить на дорогу несколько дней.

«Спасло то, что у меня были открыты визы в Великобританию и Испанию, куда я летала в прошлом году. Сейчас, насколько я знаю, визы в Соединенное Королевство получить крайне сложно. Мне пришлось доехать на машине до Белоруссии, там на поезде до Гродно, затем на маршрутке до границы с Латвией, которую я пересекала пешком, а дальше снова на поезде через еще несколько стран», – рассказала Ольга.

Только добравшись до Франции, девушке удалось сесть на поезд в Лондон. Первое, что изменилось в стране и сразу бросилось в глаза с момента прошлогоднего визита Трояновой – цены на питание и транспорт, которые значительно выросли. Теперь, по словам Ольги, даже прокат велосипеда стоит на 1,5 фунта дороже.

«Цены на продукты и проезд увеличились примерно на 10-15%. Выросла и стоимость жилья. Тот отель, в котором я останавливалась, еще год назад стоил 150 фунтов за ночь, теперь – 220 фунтов. Вероятно, это связано с ростом цен на коммунальные услуги. Не изменилось, кажется, только обслуживание: как было не очень, так и осталось.

Кстати, заметила, что в этот раз номера выглядели хуже. Какие-то обшарпанные и грязные. Проходя по старым любимым местам, я также обратила внимание на то, что все стало каким-то неухоженным», – отметила она.

По словам девушки, туристов из России в Британии стало в разы меньше — она связывает это с трудностями получения виз. Британцы, как отмечает Ольга, не особо обращают внимание на русских. Некоторые относятся с высокомерием, другие, наоборот, с сочувствием. В целом, по ее словам, так было всегда — особой агрессии девушка не встречала.

«Британцы сами по себе не слишком эмоциональны. Сейчас местных жителей больше волнуют собственные проблемы, которые нужно решать. Видно по ним, что устали от кризиса», – заключила россиянка.