«Местных жителей в радиусе 5 км эвакуировали». Что известно о новых взрывах в Крыму

Утром во вторник взорвались боеприпасы одной из воинских частей на севере Крыма, сообщили в Минобороны РФ. Из расположенных рядом населенных пунктов эвакуируют население, двое гражданских пострадали, но их жизни ничего не угрожает — об этом рассказал глава региона Сергей Аксенов. Начавшийся пожар на трансформаторной подстанции локализован. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Рано утром во вторник, 16 августа, на севере Крыма произошла детонация боеприпасов, передает ТАСС со ссылкой на администрацию Майского сельского поселения, расположенного недалеко от места ЧП.

Боеприпасы взорвались около 6:00 (совпадает с мск), из села Майское Джанкойского района уже эвакуированы порядка 2 тыс. жителей, сообщили местные власти.

РИА «Новости» информирует, что эвакуация населения продолжается. По данным агентства, пожар вспыхнул на трансформаторной подстанции.

В министерстве обороны РФ заявили, что в результате инцидента «серьезно пострадавших нет».

«В районе Майского в Крыму произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей.

В результате возгорания на площадке хранения боеприпасов в Джанкое серьезно пострадавших нет, принимаются меры по тушению пожара», — указали в МО.

В свою очередь, выехавший на место происшествия глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о двух пострадавших мирных жителях:

«Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает.

Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы. Прошу доверять только официальной информации», — подчеркнул он, пообещав предоставлять актуальные данные в своем Telegram-канале.

Сообщается также, что часть жителей села покинули свои дома на машинах. Для тех, кто не смог уехать самостоятельно, власти предоставят автобусы.

Позднее в Минэнерго РФ рассказали, что пожар на трансформаторной подстанции на севере Крыма был локализован.

Аксенов также сообщил, что руководство Крымской железной дороги решило останавливать пассажирские поезда на станции Владиславовка из-за повреждения железнодорожных путей. Пассажиров пересадят на автобусы и отвезут на ближайшие автостанции.

Взрывы в Новофедоровке

Напомним, ровно неделю назад, 9 августа в районе российской военной авиабазы около поселка Новофедоровка в Крыму произошла серия взрывов. В Минобороны РФ сообщили, что на территории аэродрома Саки сдетонировали боеприпасы. Местные власти тогда также провели эвакуацию граждан.

По словам очевидцев, первый взрыв раздался примерно в 15:00 по местному времени, а последующие продолжались почти час. Местные жители также рассказывали, что видели черный дым, поднимающийся со стороны российской военной авиабазы.

По последним данным, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Один человек погиб.

Были повреждены несколько десятков многоквартирных и частных жилых домов, около 20 коммерческих объектов. В регионе объявили чрезвычайную ситуацию муниципального масштаба и возбудили уголовное дело. В Новофедоровке работает комиссия по оценке ущерба.

По оценкам военных экспертов, происшествие могло быть диверсией, следствием факторов самопроизвольного возгорания либо преступной халатностью.

На этом фоне Росавиация продлила до 23 августа ограничение рейсов в 11 аэропортов России. Перевозчики по-прежнему не могут ставить полетные программы в воздушные гавани Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

В Крыму ситуация осложняется не только отсутствием авиаперевозки, но и высоким уровнем террористической угрозы. При этом глава региона Сергей Аксенов заявляет, что «никакого массового оттока туристов с полуострова нет».