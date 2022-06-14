Военная операция на Украине. День 111-й

Производство стекла в России упало на 30% из-за санкций. Об этом этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минпромторга.
Речь идет непосредственно о листовом стекле, которое преимущественно используют в строительстве. В мае 2022 года загрузка стекольных производств в России составила около 70%, в 2021 году — на уровне почти 100% из-за повышенного спроса.
В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня утверждают, что ВСУ обстреляли поселок Красный Партизан из реактивной системы залпового огня «Град», выпустив в общей сложности 10 ракет — ТАСС.
Белый дом не стал подтверждать информацию о том, что США разослали 14 странам, в основном африканским, предупреждения о необходимости отказаться от поставок российского зерна — ТАСС.
Обеспечение суверенности России никоим образом не означает изоляцию страны от остального мира, утверждает Дмитрий Песков — ТАСС.
Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что глобализация в прежнем виде закончилась, и мир будет снова поделен на «своих» и «чужих». Такое мнение он выразил в своей колонке, опубликованной на сайте РБК.
Россия сейчас находится в нелегкой ситуации, но это подталкивает ее к поиску новых путей взаимодействия с дружественными странами, заявил Дмитрий Песков в интервью ТАСС.
Источник сообщил, что из СИЗО Луганска в Суходольскую ИК этапировали 88 сдавшихся ранее бойцов из «Азовстали» — ТАСС.
Запросы Украины касательно западных вооружений не являются «реалистичными или целесообразными», утверждает газета The New York Times.
Сообщения СМИ об обстреле роддома в Донецке вызывают обеспокоенность и являются нарушением международного права. Об этом заявил ТАСС официальный представитель генсека всемирной организации Стефан Дюжаррик.
«Это вызывает чрезвычайную обеспокоенность. Любые удары по гражданской инфраструктуре, особенно по медицинским учреждениям, являются явным нарушением международного права», — сказал представитель организации.
Первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Дерек Хоган заявил на конференции в вашингтонском Центре имени Вудро Вильсона, что власти США в ближайшее время готовы направлять $1,5 млрд ежемесячно на поддержание работы правительства Украины.
Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин на совместной пресс-конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Госдепартаменте заявил, что власти Соединенных Штатов и Республики Корея выступают за скорейшее урегулирование ситуации на Украине, восстановление мира на ее территории — ТАСС.
Запорожская АЭС функционирует не в полную мощность, работает один из шести энергоблоков, сообщил Рогов.
Он отметил, что «на полную мощность она может работать только в масштабах единой энергосистемы в составе энергосистемы России и на экономику России» — ТАСС.
Рогов также сообщил, что продукцию, произведенную в Запорожской области, начали сертифицировать как выпущенную в ДНР и РФ.
Член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал ТАСС, что власти выстроили систему перезапуска предприятий региона. К нему готовы или уже работают более половины организаций, утверждает он.
Источник в силовых структурах сообщил ТАСС, что вооруженные силы ДНР и РФ в ходе разминирования и зачистки катакомб на территории металлургического завода «Азовсталь» регулярно находят по одному-два бойца батальона «Азов», не сдавшихся в плен 20 мая. С ними работают правоохранительные органы.
Газета Politico, ссылаясь на источники, сообщила, что Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставить Украине официальный статус кандидата в члены Евросоюза.
В представительстве ЛНР, в свою очередь, сообщили, что подразделения ВСУ за прошедшие сутки три раза обстреляли территорию в зоне ответственности республики, в том числе с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» и реактивных систем залпового огня «Град» — ТАСС.
В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня утверждают, что подразделения ВСУ снова обстреляли из реактивных систем залпового огня «Град» населенный пункт Пантелеймоновка, выпустив 10 ракет — ТАСС.
Также было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм по Гольмовскому направлению.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, комментируя на регулярном брифинге для журналистов призывы Киева к быстрому расширению объемов поставляемой ему Западом военной помощи, заявила, что страны Европы должны сами решать, в каких объемах поставлять вооружения Украине — ТАСС.
В ДНР сообщили об увеличении числа раненных при обстрелах в понедельник до 33, погибли пять человек — ТАСС.
Источник в посольстве Марокко в Киеве сообщил информационному агентству Maghreb Arabe Presse, что у Брагима Саадуна, ранее приговоренного в ДНР к смертной казни, есть украинское гражданство — ТАСС.