«Снаряд попал в наш дом». Что известно об обстреле Клинцов в Брянской области

Село Займище, примыкающее к южной окраине города Клинцы Брянской области и расположенное в 45 км от границы с Украиной, было обстреляно. Четыре человека пострадали, повреждены дома, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Очевидцы утверждают, что местной жительнице снарядом оторвало ногу.

«20 дырок в крыше»

Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал на своей странице «ВКонтакте», что утром было обстреляно село Займище городского округа Клинцы. Оно находится в 45 километрах от границы с Черниговской областью Украины.

«Повреждено несколько жилых домов. По предварительной информации, ранены четыре человека. Им оказывается всесторонняя медицинская помощь. На месте работают оперативные службы», — написал губернатор.

Хотя комментарии под постом Богомаз закрыл, местные жители через паблики Клинцов призвали его посетить город и разобраться во всем на месте. Они также возмущаются, что на произошедшее пока не отреагировали власти Клинцов. Один из подписчиков надеется, что администрация выделит «какую-то помощь на восстановление домов».

«Снаряд попал в наш дом. Разбилось три окна, и 20 дырок в крыше», — разместил Telegram-канал «Подслушано Клинцы (region_32)» сообщение одного из жителей села.

Местные жители также достают со своих крыш осколки снарядов и выкладывают их фотографии в интернете.

Два взрыва

Telegram-канал «Подслушано Клинцы (region_32)» выложил видео с камеры на стене городского дома. Около 8 утра раздались два взрыва, на машинах в округе сработала сигнализация. На кадрах также видно мужчину, идущего через сквер, однако звуки его не смутили, и он продолжил свой путь прогулочным шагом.

После взрывов местные жители сфотографировали облако дыма, поднимающееся над домами. Как сообщает информационный канал «Брянская Губерния», почти по всему городу в квартирах пропали свет и вода, во многих домах выбило окна. Горожане также сообщили, что на улицах перестали работать светофоры.

Вскоре после обстрела над Клинцами был замечен российский военный вертолет Ми-28Н «Ночной охотник», местные жители сняли его на видео.

Уроженец Брянской области, специалист метеоцентра «Фобос», подполковник в отставке Евгений Тишковец написал в своем Telegram-канале, что на территории Брянской области также была повреждена воинская часть, ее тушили несколько пожарных расчетов.

«В Клинцах Брянской области прогремел взрыв. Очевидцы сообщают, что вертолет кружил над военной частью, после чего дважды выстрелил и улетел», — добавил Тишковец.

Позже в эфире канала Соловьев Live Евгений Тишковец предложил создать партизанские отряды для защиты Брянщины.

«Брянщина – это край партизанской славы. Может, нам в прифронтовой зоне создать партизанские отряды из добровольцев? Я сам один из них с удовольствием возглавлю, наберу мужиков из местных. Будем проводить зачистку в прифронтовой зоне, что там от бандеровцев не останется и следа. Нужно клич кликнуть и оснастить эти отряды вооружением и военной техникой, раз уж так ситуация складывается», – заявил Тишковец.

Об обстановке в городе после обстрела радиостанции «Говорит Москва» рассказала местная жительница Екатерина.

«Задели часть и жилой комплекс <…> Полиция, пожарные уже на месте. Военнослужащих в городе немного, срочники в основном. Настроение в городе напряженное, я бы даже сказала, очень», — сообщила она.

А сайт «Новости Брянска» разместил видео с предположительного места падения украинского боеприпаса. Согласно информации издания, «обломки указывают на то, что это предположительно была ракета «Точка-У».

Осколочные ранения

Подписчики Telegram-канала «Подслушано Клинцы (region_32)» рассказали, что после взрывов на всех въездах и выездах из города усилили контроль, «все машины останавливают и проверяют», «досматривают багажники».

«Смертей нет. Пострадавшие есть, у одной женщины, которая находились в этот момент у себя во дворе, оторвало ногу. Снаряд попал в ее дом. В остальных просто повылетали окна», — сообщил канал.

Согласно его информации, пострадавшим оказывают помощь в отделении травматологии в Клинцах, у них в основном осколочные ранения.

Авторы канала также отметили, что официальных подтверждений, что женщине оторвало ногу, не было. Некоторые подписчики, рассказали, что ее лишь ранило.

«Sputnik Ближнее зарубежье» со ссылкой на Департамент здравоохранения Брянской области сообщил, что в результате обстрела брянского села осколочные ранения получили три женщины и мужчина.