«Благодарна президенту!»: Поклонскую сняли с поста замглавы Россотрудничества

Наталью Поклонскую освободили от должности замруководителя Россотрудничества. Подписанный президентом РФ указ уже вступил в силу. Свою отставку Поклонская объяснила переходом на другую работу. На своем посту она пробыла чуть больше четырех месяцев.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник, 13 июня, освободил заместителя главы Россотрудничества Наталью Поклонскую от занимаемой должности. Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации.

«Освободить Поклонскую Наталью Владимировну от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству», — следует из документа.

Указ уже вступил в силу. Сама Поклонская объяснила, что ее отставка с поста замглавы Россотрудничества связана с переходом на другую работу, но не стала раскрывать новое место своего трудоустройства.

«Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие!» — написала она в своем Telegram-канале.

Поклонская заняла должность замглавы Россотрудничества в феврале, за три недели до начала специальной военной операции РФ на Украине.

«На стороне добра и здравого смысла»

В апреле она сделала несколько громких заявлений о событиях в соседней стране.

«Буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины», — сказала Поклонская в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь» 19 апреля.

Реакция главы Россотрудничества Евгения Примакова последовала уже на следующий день — 20 апреля он пообещал сделать выводы.

Перед этим, 13 апреля, Поклонская записала видеообращение к участникам форума БРИКС в Индии, заявив о происходящей на Украине катастрофе.

Поклонская тогда поделилась, что, будучи украинкой и русской, не может равнодушно наблюдать за гибелью многих людей. Она отметила, что выступает не с позиции одного из участников конфликта, а «на стороне добра и здравого смысла».

Поклонская подчеркнула, что нельзя раздавать людям метки по принципу «свой-чужой», и призвала членов БРИКС помочь «тем, чем возможно». «Пожалуйста, помогите. Кто может молиться — давайте молиться. Кто может сострадать — давайте сострадать» — заключила она.

Где еще работала Поклонская

Поклонская занимала пост прокурора республики Крым после его присоединения к России. Затем была избрана в Госдуму от «Единой России» и запомнилась тем, что оказалась единственной из состава фракции, кто проголосовал против пенсионной реформы в РФ. На сентябрьские выборы 2021 года она не пошла, сложив депутатские полномочия.

В октябре 2021 года ее назначили на должность посла РФ в Кабо-Верде. «Когда я узнала о назначении, я испытала большую радость и гордость за то, что президент мне доверяет такую ответственность и такой блок работы. Я отправляюсь в эту страну уже в самое ближайшее время. Реально изучить страну можно будет только уже на месте», — заявила Поклонская.

Но возглавить дипмиссию в западноафриканском островном государстве ей так и не довелось. В январе 2022-го в МИД России сообщили, что отъезд Поклонской в качестве главы дипмиссии в Кабо-Верде отменен по личным причинам. 2 февраля Путин назначил Поклонскую заместителем главы Россотрудничества, освободив ее от обязанностей посла.