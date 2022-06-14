«Прямая угроза»: в Литве серьезно отнеслись к идее депутата Госдумы оспорить ее независимость

На одной из улиц Вильнюса во время празднования дня независимости Литвы, 11 марта 2022 года

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает «прямой угрозой» законопроект об отмене признания Россией независимости прибалтийской страны, поступивший на рассмотрение Госдумы от депутата Евгения Федорова. По словам Ландсбергиса, хотя российский парламентарий не отличается «серьезностью» в российских политических кругах, Вильнюс с ответственностью относится ко всему, что исходит из Москвы. В свою очередь Федоров на Литве останавливаться не намерен и заявил, что хочет отозвать независимость у Украины, Латвии и Эстонии.

«Прямая угроза Литве»

Габриэлюс Ландсбергис рассказал в интервью Foreign Policy, что заводы на Украине больше не работают и не могут производить боеприпасы, поэтому страна теперь полностью зависит от поставок вооружений с Запада. Он подчеркнул, что Литва и другие прибалтийские страны делают все возможное, чтобы помочь Киеву, но основную поддержку Украина получает от «крупных промышленных держав».

Как отметили авторы статьи, Литва «стала одним из самых стойких сторонников Киева», а также «первой страной, объявившей Россию террористическим» государством. «Маленькая прибалтийская страна» также принимает активное участие в «решении проблемы морской блокады» украинского зерна, а граждане Литвы «собрали более пяти миллионов долларов на покупку беспилотника турецкого производства для украинских военных». В то же время Литва «стремится укрепить присутствие НАТО в стране» из-за «опасений, что аппетиты России» могут не остановиться на Украине.

Комментируя законопроект, внесенный в Госдуму депутатом Евгением Федоровым, Ландсбергис сказал, что считает попытку Россией отменить независимость Литвы «угрозой».

«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой Литве, и мы серьезно относимся ко всем этим угрозам, даже если человек (внесший законопроект в Госдуму — прим. ред.) неизвестен серьезностью в российских политических кругах. Тем не менее, Россия — очень опасный сосед, и поэтому мы очень серьезно относимся ко всему, что исходит из Москвы», — сказал глава литовского МИД.

Он также уверен, что если западные страны позволят Украине «потерять территории», то тогда «все будут в опасности», «ни одна страна не будет достаточно большой, чтобы быть в полной безопасности».

«Если Россия не проиграет, то это тревожный сценарий для всех», — заключил Ландсбергис.

Отзыв независимостей

8 июня депутат Госдумы Евгений Федоров внес на ее рассмотрение законопроект, предлагающий отменить постановление Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».

В пояснительной записке к документу говорится, что «ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава» Советского Союза, «ни о прекращении существования СССР как единого государства». По мнению парламентария, признание независимости Литвы было «незаконным», кроме того, постановление было «принято неконституционным органом».

«В Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Таким образом <…> постановление Государственного Совета СССР подлежит отмене», — заключил депутат в пояснительной записке.

Позже в интервью в Sputnik Латвия Федоров сказал, что не намерен останавливаться на Литве. Он начал именно с этого прибалтийского государства, так как «с Литвой есть конкретная территориальная проблема» — «Вильнюс, Клайпеда и Игналинская АЭС». Кроме того, Литва – «ворота НАТО в Прибалтике».

«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», — заявил парламентарий.

По его мнению, Украина «также незаконно выходила из СССР». Депутат уточнил, что «Латвия и Эстония – на очереди». Федоров уточнил, что не ставит задачу именно забрать территории у стран, лишь намерен ликвидировать угрозы.

«У нас есть право, как у правопреемника Советского Союза, определить их как конфликтные, спорные. Это относится не ко всем территориям. Если страны угрозы не несут, то с ними мы ничего менять не будем – по-прежнему будет мир и дружба», — заключил он.

Поляновский договор

Предложение Федорова также не оценил депутат литовского Сейма Матас Малдейкис. В своем Twitter он предложил в ответ отменить Поляновский мир — мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой, подписанный в 1634 году в селе Семлево на реке Поляновке. Он завершил русско-польскую войну 1632—1634 годов. Согласно документу, Речь Посполитая сохраняла за собой Черниговскую и Смоленскую земли. А Москва отказывалась от всех занятых в ходе войны русских земель, которые были захвачены Речью Посполитой в начале XVII века, кроме города Серпейска с уездом.

«Если Россия отменит признание независимости Литвы 1991 года, Литва отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству Литовскому все оккупированные территории. Смоленск — это Литва!» — написал Малдейкис.