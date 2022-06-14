«Прямая угроза»: в Литве серьезно отнеслись к идее депутата Госдумы оспорить ее независимость

«Прямая угроза Литве»
Габриэлюс Ландсбергис рассказал в интервью Foreign Policy, что заводы на Украине больше не работают и не могут производить боеприпасы, поэтому страна теперь полностью зависит от поставок вооружений с Запада. Он подчеркнул, что Литва и другие прибалтийские страны делают все возможное, чтобы помочь Киеву, но основную поддержку Украина получает от «крупных промышленных держав».
Как отметили авторы статьи, Литва «стала одним из самых стойких сторонников Киева», а также «первой страной, объявившей Россию террористическим» государством. «Маленькая прибалтийская страна» также принимает активное участие в «решении проблемы морской блокады» украинского зерна, а граждане Литвы «собрали более пяти миллионов долларов на покупку беспилотника турецкого производства для украинских военных». В то же время Литва «стремится укрепить присутствие НАТО в стране» из-за «опасений, что аппетиты России» могут не остановиться на Украине.
Комментируя законопроект, внесенный в Госдуму депутатом Евгением Федоровым, Ландсбергис сказал, что считает попытку Россией отменить независимость Литвы «угрозой».
«Я бы назвал это угрозой, прямой угрозой Литве, и мы серьезно относимся ко всем этим угрозам, даже если человек (внесший законопроект в Госдуму — прим. ред.) неизвестен серьезностью в российских политических кругах. Тем не менее, Россия — очень опасный сосед, и поэтому мы очень серьезно относимся ко всему, что исходит из Москвы», — сказал глава литовского МИД.
Он также уверен, что если западные страны позволят Украине «потерять территории», то тогда «все будут в опасности», «ни одна страна не будет достаточно большой, чтобы быть в полной безопасности».
«Если Россия не проиграет, то это тревожный сценарий для всех», — заключил Ландсбергис.
Отзыв независимостей
8 июня депутат Госдумы Евгений Федоров внес на ее рассмотрение законопроект, предлагающий отменить постановление Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики».
В пояснительной записке к документу говорится, что «ни один государственный орган СССР не был правомочен принимать решения ни о выходе республик из состава» Советского Союза, «ни о прекращении существования СССР как единого государства». По мнению парламентария, признание независимости Литвы было «незаконным», кроме того, постановление было «принято неконституционным органом».
«В Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов. Таким образом <…> постановление Государственного Совета СССР подлежит отмене», — заключил депутат в пояснительной записке.
Позже в интервью в Sputnik Латвия Федоров сказал, что не намерен останавливаться на Литве. Он начал именно с этого прибалтийского государства, так как «с Литвой есть конкретная территориальная проблема» — «Вильнюс, Клайпеда и Игналинская АЭС». Кроме того, Литва – «ворота НАТО в Прибалтике».
«Это мы только начали с Литвы. И понятно почему — Литва более опасна для Российской Федерации в плане ситуации, связанной с Калининградской областью и в противостоянии с НАТО и США. Поэтому сейчас важнее Литва, но это не означает, что на ней мы остановимся», — заявил парламентарий.
По его мнению, Украина «также незаконно выходила из СССР». Депутат уточнил, что «Латвия и Эстония – на очереди». Федоров уточнил, что не ставит задачу именно забрать территории у стран, лишь намерен ликвидировать угрозы.
«У нас есть право, как у правопреемника Советского Союза, определить их как конфликтные, спорные. Это относится не ко всем территориям. Если страны угрозы не несут, то с ними мы ничего менять не будем – по-прежнему будет мир и дружба», — заключил он.
Поляновский договор
Предложение Федорова также не оценил депутат литовского Сейма Матас Малдейкис. В своем Twitter он предложил в ответ отменить Поляновский мир — мирный договор между Русским царством и Речью Посполитой, подписанный в 1634 году в селе Семлево на реке Поляновке. Он завершил русско-польскую войну 1632—1634 годов. Согласно документу, Речь Посполитая сохраняла за собой Черниговскую и Смоленскую земли. А Москва отказывалась от всех занятых в ходе войны русских земель, которые были захвачены Речью Посполитой в начале XVII века, кроме города Серпейска с уездом.
«Если Россия отменит признание независимости Литвы 1991 года, Литва отменит Поляновский договор 1634 года и потребует от Путина подчиниться власти Владислава IV и вернуть Великому княжеству Литовскому все оккупированные территории. Смоленск — это Литва!» — написал Малдейкис.