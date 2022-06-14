Поклонская больше не будет выступать публично. Вспоминаем ее самые яркие цитаты

Занимавшая должность замглавы Россотрудничества экс-прокурор Крыма и бывший депутат Госдумы Наталья Поклонская сообщила, что назначена на должность советника генерального прокурора России Игоря Краснова. Она также заявила, что прекращает публичную деятельность и ведение социальных сетей, хотя до этого вся ее жизнь была открыта для общественности. Самые громкие высказывания Поклонской — в материале «Газеты.Ru».

Отказ от публичности

На своей странице «ВКонтакте» Поклонская поблагодарила подписчиков за добрые пожелания, «поддержку и интерес» к ее службе.

«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом «О прокуратуре РФ», — написала она.

Экс-прокурор Крыма уточнила, что теперь представителям средств массовой информации придется обращаться за комментариями в пресс-службу ведомства, а не напрямую к ней.

В Генпрокуратуре России подтвердили, что 14 июня Поклонскую назначили советником генпрокурора, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал журналистам, что предложение перейти на работу в Генпрокуратуру «соответствовало пожеланиям» экс-замглавы Россотрудничества.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указа об освобождении Поклонской с должности заместителя главы Россотрудничества. Тогда она пояснила, что это связано с ее переходом на другую работу.

«Прокурор должен быть красивым»

В 2014 году в интервью ТАСС Поклонская анонсировала, что на месте курилок во дворе прокуратуры Крыма появятся спортивные снаряды. Она также предложила проводить регулярные спортивные соревнования между силовыми ведомствами республики.

«Прокурор должен быть подтянутым, красивым, в хорошей физической форме — это же офицер», — заявила Поклонская.

Она также рассказала, что занимается физкультурой: делает упражнения на пресс, гимнастику и бегает по утрам.

«Изверги XX столетия»

В 2016 году экс-прокурор Крыма оказалась в центре скандала из-за своего поста в «Живом Журнале». В канун Дня народного единства она написала, что

«изверги XX столетия (Ленин, Троцкий, Гитлер, Мао Цзэдун), пролившие море человеческой крови, не вызывали такого отторжения, как убиенный со своей Семьей, добрый и милостивый Государь (Николай II), кардинально улучшивший благосостояние своего народа и причисленный к концу XX столетия к лику Святых».

Слова Поклонской вызвали негодование лидера КПРФ Геннадия Зюганова. По его мнению, «все, кто пытается оценивать Ленина», «ему в подметки не годятся».

«Ленин — гений. И он уже вошел в историю как гений», — сказал Зюганов, назвав Поклонскую «глупой» женщиной, с которой «бесполезно разговаривать». Его слова были опубликованы на сайте партии.

«Бюст Николая II, государя нашего, замироточил»

В 2017 году, будучи депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», Поклонская рассказала в эфире «Царьград ТВ», что бюст последнего российского императора Николая II, установленный у часовни при здании прокуратуры республики в Симферополе, замироточил.

«Мне мои сотрудники звонят из Крыма, из прокуратуры, которые ухаживают за часовней. Вы знаете, сегодня утром бюст Николая II, государя нашего, который мы установили в сквере возле часовни, замироточил!» — сказала она.

Парламентарий добавила, что к бюсту приходят люди с заболевшими детьми, «чтобы приложить их, чтобы исцелились».

Комиссия Русской православной церкви, изучив бронзовый бюст, следов мироточения не обнаружила. После этого на экс-прокурора Крыма обрушился шквал критики.

«Не будем критиковать молодую, неискушенную еще в политике женщину-депутата. Не стоит обращать внимания на богоборцев и сетевых пустобрехов — горбатого могила исправит. Оставим в покое и высокообразованных православных интеллигентов и богословов, у которых сам факт мироточения вызывает язвительные насмешки», — заступился тогда за Поклонскую епископ Троицкий Панкратий.

Николай II в «Бессмертном полку»

9 мая 2016 года экс-прокурор Крыма приняла участие в акции «Бессмертный полк» с иконой Николая II. Отвечая на многочисленные вопросы, как связан последний российский император с Великой Отечественной войной, она пояснила, что таким образом выполнила просьбу ветерана.

«В прошлом году, когда мы накануне Дня Победы посещали ветеранов, один из них рассказал мне историю. Они с товарищем попали в передрягу и ему было видение царя Николая Александровича, который помог ему спастись. И ветеран просил меня, чтобы по возможности Николай II тоже принял участие в «Бессмертном полку». Вот это пожелание мы и выполняем», — заявила Поклонская.

«Тьма и катастрофа» на Украине

13 апреля Поклонская, будучи замглавы Россотрудничества, записала видеообращение к участникам форума БРИКС в Индии, в котором заявила о происходящей на Украине катастрофе.

«То, что происходит с Украиной сегодня, — это и есть тьма, катастрофа. Гибнут люди, разрушены дома, целые города, миллионы беженцев. Искалечены тела и души. Мое сердце разрывается от боли. <...> Две мои родные страны убивают друг друга, я этого не хотела и не хочу», — сказала экс-прокурор Крыма.

А 19 апреля она заявила в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь», что «буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины».

На следующий день глава Россотрудничества Евгений Примаков в своем Telegram-канале пообещал «сделать выводы» после слов своего заместителя.