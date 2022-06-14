Единственный российский авианосец будут ремонтировать шесть лет

Авианосец «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов» в доке филиала 35-го Судоремонтного завода АО «ЦС «Звездочка» в Мурманске, 2022 год

Единственный российский авианосец – крейсер «Адмирал Кузнецов» — вернется в состав флота только в 2024 году. В Объединенной судостроительной корпорации заявили, что сроки передачи корабля сдвигаются на пару месяцев. Сейчас производится ремонт всех газотурбинных агрегатов крейсера. Судно находится в доке с 2018 года – после возвращения из похода в Средиземное море, где он принимал участие в сирийской кампании.

Авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», единственный авианосец Военно-морского флота России, вернется в строй после ремонта не раньше первого квартала 2024 года. Об этом заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает РИА «Новости».

«Сроки завершения ремонта и модернизации авианосца «Адмирал Кузнецов» после докования сдвинутся на пару месяцев. Передача ВМФ состоится в первом квартале 2024 года», — сказал он.

Возвращение авианесущего крейсера в состав ВМФ России было запланировано на конец 2023 года. Изначально предполагался ремонт лишь одного газотурбинного агрегата, однако в итоге после диагностики решено было ремонтировать все четыре двигателя.

«Адмирал Кузнецов» сейчас находится в доке на 35-м Судоремонтном заводе в Мурманске. По словам Рахманова, корабль покинет сухой док осенью 2022 года — после завершения ремонтных и модернизационных работ. После этого ремонт продолжится «у стенки завода».

Авианосец находится на плановом ремонте с 2018 года — после возвращения из похода в Средиземное море. Там «Адмирал Кузнецов» и его палубная авиация на протяжении 2016-2017 годов принимали участие в операции российских войск в Сирии.

Большое внимание СМИ – иностранных и российских – привлекли тогда, в 2016 году, кадры прохода авианосца через пролив Ла-Манш. От корабля шли клубы густого черного дыма.

close 100% Тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» во время прохода через пролив Ла-Манш РИА «Новости»

«Адмирал Кузнецов» был принят на вооружение в 1991 году. По версии журнала Business Insider, основная проблема корабля класса «Киев», построенного еще в СССР, — ненадежная силовая установка. Издание включило корабль в список семи худших авианосцев мира.

Ремонт авианосца сопровождается несчастными случаями. В 2018 году в Мурманске затонул крупнейший в России плавучий док ПД-50, когда из него выходил «Адмирал Кузнецов». Сам крейсер повреждений не получил и был отбуксирован на 35-й судоремонтный завод. В результате инцидента один человек пропал без вести, один рабочий скончался в больнице от полученных травм. Еще трое получили серьезные ранения.

В декабре 2019 года «Адмирал Кузнецов» загорелся в мурманском доке. При пожаре двое человек погибли, еще 19 пострадали.

«По предварительной информации, пожар происходит в первом энергоотсеке, с верхней палубы идет густой черный дым», — сообщал источник ТАСС.

Из-за срыва первоначальных сроков ремонта – Северный флот рассчитывал получить авианосец обратно в 2021 году — ОСК расторгла контракт с прежним подрядчиком по строительству дока, петербургской компанией «Инвестиции. Инжиниринг. Строительство» (ИИС). Новый контракт был заключен с компанией «Оргэнергострой».

Изначально стоимость ремонтных работ оценивалась в 20 млрд рублей, впоследствии она возросла до 33,6 млрд рублей.

2 июня американский военный портал 19FortyFive писал, что «Адмирал Кузнецов» является «стареющим дымящим реликтом». По мнению авторов материала, к авианосцам в Советском Союзе предъявляли меньше требований, чем в США, поэтому «Адмирал Кузнецов» получился пригодным «только для поддержки подводного и надводного флотов, защищающих прибрежную зону России, в то время как американские — для проецирования силы далеко за пределы Америки».

Максимальная скорость «Адмирала Кузнецова» составляет 29 узлов (54 км/час), а площадь его взлетно-посадочной полосы сравнима с тремя футбольными полями. Авиакрыло «Адмирала Кузнецова» рассчитано на базирование и обслуживание 28 самолетов и 24 вертолетов.

Всего с момента первого спуска на воду авианосец ремонтировали семь раз – в сумме порядка 13,5 года он провел в доках.

Экс-командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов заявил, что авианосцы США и «Адмирал Кузнецов» – корабли одного класса, но между ними научно-техническая пропасть в 30 лет. В это же время военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков считает, что у «Кузнецова» хорошее сочетание авианесущих свойств и ракетного вооружения.