Что вошло в шестой пакет санкций ЕС против России

ЕС утвердил шестой пакет рестрикций в отношении РФ после признания ей республик Донбасса и начала специальной военной операции на Украине. Он вступит в силу уже в пятницу, но нефтяное эмбарго отложено на полгода. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

3 июня Совет ЕС окончательно принял шестой пакет санкций против РФ. Он включает отложенное эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России, отключение от SWIFT еще нескольких банков, а также приостановку вещания телеканалов «Россия-24», «РТР-Планета», «ТВ-Центр» на территории Евросоюза, передает ТАСС.

В соответствующем постановлении отмечается, что запрет поставок на сырую нефть «отложен на шесть месяцев, на нефтепродукты — на восемь» месяцев с момента введения санкций. Они вступят в силу после публикации в «Официальном журнале ЕС», что может произойти уже в пятницу.

В частичном эмбарго предусмотрены временные исключения для Венгрии, Словакии, Болгарии и Хорватии.

Из эмбарго исключили поставки нефти по трубопроводу, предоставив ряд льгот по морским поставкам для отдельных стран и отказавшись от запрета на перевозки нефти из России танкерами под флагами стран ЕС.

Кроме того, рестрикции вводят запрет на консалтинговые, аудиторские и пиар-услуги, а также ограничивают доступ к облачным сервисам.

Санкции расширяют список лиц и предприятий России и Белоруссии, которым запрещено поставлять товары и технологии двойного назначения.

Пополняется и «черный список» лиц и организаций, против которых введены персональные санкции — запрет на въезд в ЕС, получение финансирования из Евросоюза, заморозку активов в странах сообщества.

В Брюсселе заявили, что в них будут включены лица, ответственные за «Бучу и Мариуполь», а также лица, поддерживающие российскую спецоперацию на Украине, включая крупных бизнесменов и членов их семей.

ЕС также намерен запретить экспорт в РФ около 80 химических компонентов, которые могут быть использованы для создания химического оружия.

Предыдущие пакеты

Напомним, 22 февраля ЕС ввел санкции против 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за независимость Донбасса. Евросоюз также запретил вести европейским компаниям бизнес с ЛНР и ДНР и принял решение ввести санкции против госдолга России, ограничив доступ к капиталу и финансовым рынкам сообщества.

25 февраля в связи с началом спецоперации на Украине ЕС согласовал второй пакет мер. В черный список были внесены 78 россиян, в том числе президент России Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров. 26 февраля этот санкционный пакет был дополнен запретом на новые поставки, техобслуживание и страхование самолетов и предписанием вернуть сданные в лизинг самолеты.

С 28 февраля начал вводиться третий санкционный пакет. Были заморожены активы ЦБ РФ. Под действие санкций подпали 26 человек, в том числе пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков, главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, глава «Транснефти» Николай Токарев, а также страховое общество «Согаз».

15 марта ЕС начал применять четвертый пакет ограничительных мер. Санкционный список был расширен на 15 физических и девять юридических лиц, среди которых Роман Абрамович и директор Первого канала Константин Эрнст, компании «Роснефть-аэро» и АО «Рособоронэкспорт». ЕС также запретил иметь деловые отношения с 12 российскими компаниями, в которых государственное участие составляет более 50%. ЕС ввел ограничение на торговлю с Россией товарами из железа и стали. Также были запрещены поставки в Россию предметов роскоши, премиальные духи, алкоголь, бытовой техники и одежды (стоимостью более €300 за единицу).

8 апреля Совет ЕС утвердил пятый пакет. В частности, был введен запрет на импорт из России угля и других твердых ископаемых видов топлива, участие компаний из РФ в госзакупках в ЕС, сделки с рядом ключевых российских банков. Был запрещен экспорт в РФ полупроводников, машин и транспортного оборудования, заход российских судов в порты ЕС, осуществление деятельности транспортных компаний на территории ЕС.