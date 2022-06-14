Морем, поездом или через Белоруссию. Как разные страны предлагают вывозить украинское зерно

США и Евросоюз намерены построить временные зернохранилища на границе Украины с Польшей, которые позволят вывозить украинское зерно в Европу по железной дороге, рассказал американский президент Джо Байден. Помочь с вывозом зерна с Украины также намерены Германия и Турция, свое посредничество предлагала ООН, а президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с транспортировкой зерна с Украины не существует и предложил несколько способов вывезти зерно. Как оценивают кризис в разных странах — в материале «Газеты.Ru».

Вашингтон разрабатывает план вывоза зерна с территории Украины по железной дороге с созданием временных зернохранилищ на границе, в том числе в Польше, заявил президент США Джо Байден.

«Я тесно работаю с нашими европейскими партнерами над тем, чтобы доставить 20 млн тонн зерна, которое заперто на Украине, на рынок, чтобы помочь сбить цены на продовольствие», — отметил президент.

«Тысячи тонн зерна лежат в зернохранилищах и готовы к отправке на экспорт, но они не могут отправить их по Черному морю», — сказал он и объяснил, что США планируют вывезти зерно через другие страны по железным дорогам.

При этом с доставкой зерна прямиком в Европу возникнут сложности из-за разницы в ширине железнодорожной колеи на Украине и в странах ЕС.

«Мы построим временные зернохранилища на границах Украины, в том числе в Польше, чтобы мы могли перегрузить его [зерно] из вагонов в эти зернохранилища и затем в вагоны в Европе, довезти его до океана и доставить по всему миру», — разъяснил суть плана президент США.

Байден признал, что идея «потребует времени» на реализацию.

Ранее помочь с вывозом зерна с Украины решила Германия, однако ее правительство подсчитало, что сможет вывезти из страны только 10 млн тонн.

Посредничество Турции и ООН

Турецкое агентство Anadolu сообщало, что Москва, Анкара, Киев и ООН подготовили дорожную карту по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Отмечается, что план обеспечит работу «зернового коридора» под эгидой всемирной организации.

В соответствии с дорожной картой, акваторию Черного моря предлагается обезвредить, а зерновые запасы поставить на зарубежные рынки.

«Благодаря механизму, который позитивно воспринимают в РФ и на Украине, станет возможным разминирование территорий вокруг черноморских портов и поставки запасов зерна на зарубежные рынки», — отмечает агентство.

Газета The Wall Street Journal указывала, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Москвой и Киевом о разблокировании поставок зерна через Черное море в обмен на снятие некоторых санкций, препятствующих экспорту российских удобрений.

Информацию об этом позднее подтвердили постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд. При этом стороны утверждали, что вопросы поставок зерна и снятия санкций обсуждаются отдельно и о каком-либо обмене речь не идет.

Что предлагает Россия

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что проблем с транспортировкой зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому.

Путин назвал несколько способов вывезти зерно с украинской территории. Во-первых, это можно сделать через подконтрольные Украине порты, в частности Одессу.

«Не мы же заминировали подходы к порту [Одессы], это Украина заминировала», — сказал Путин. Он пообещал, что Россия не будет использовать ситуацию с разминированием Азовского и Черного морей для нападения на Украину морским путем и гарантирует проход судов без всяких проблем в международные воды.

Он также рассказал, что Россия может организовать экспорт украинского зерна через подконтрольные ей Бердянск и Мариуполь. По словам президента, Россия обеспечит заход иностранных судов и их движение по Азовскому и Черному морям в любом направлении.

В-третьих, Киев может воспользоваться сухопутными маршрутами в Польшу, Венгрию или Румынию.

«Наконец, самое простое — это вывоз через территорию Белоруссии. Самое легкое и самое дешевое, потому что оттуда сразу в порты Прибалтики, в Балтийское море и дальше в любую точку планеты. Но для этого нужно снимать санкции с Белоруссии», — указал президент РФ.

Белорусский президент Александр Лукашенко в свою очередь заявил о готовности Минска поставить зерно в порты Германии, Польши, прибалтийских стран и России при условии, что там можно будет грузить и белорусские товары.

Киев отверг план Москвы

Украина отвергла идею экспорта зерна через Белоруссию и заявила, что не доверяет обещаниям Москвы не использовать торговую акваторию в военных целях.

«Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности», – подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, лучшей гарантией разблокирования украинских портов для вывоза зерна является размещение противокорабельных систем на побережье страны. Зеленский указал, что Украина уже готова к вывозу зерна.

«Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти за этим форматом и помогать нашим «дружественным» соседям», – отметил президент.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в свою очередь заявил, что Украина не верит в обещания президента России.

«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину – за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем верить Путину, его слова пустые», – сказал Кулеба.

Выступая перед Европарламентом, замминистра аграрной политики Украины Маркиян Дмитрасевич заявил, что Киев не участвовал в переговорах «о зеленых гуманитарных коридорах из Черного моря».

«Даже если бы мы установили такие коридоры, ситуация с безопасностью может быть непредсказуемой в этом регионе», — указал он.

Политик также прокомментировал возможность организовать воздушные коридоры для вывоза зерна: «небо над Украиной закрыто, и потом остается вопрос стоимости таких перевозок».

12 июня в Киеве сообщили, что украинское правительство разработало маршруты вывоза зерна через Польшу и Румынию.

Продовольственная проблема

Россия и Украина являются одними из крупнейших в мире экспортеров зерна. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, на две страны в 2021 году пришлось 30% мировых поставок пшеницы и 20% — кукурузы. Крупнейшими импортерами украинской пшеницы были страны Ближнего Востока и Африки.

Владимир Зеленский ранее предупреждал об угрозе масштабного продовольственного кризиса. По его словам, в связи с военной операцией РФ поставки пшеницы, кукурузы и растительного масла, а также других товаров были сорваны.

В конце февраля украинские порты, через которые проходило 4,5 млн тонн сельскохозяйственной продукции в месяц, оказались заблокированы. В ООН обвинили Россию в препятствовании вывозу продовольствия. Речь идет о 20 млн тонн зерна, которые не могут вывезти с территории Украины. Россия неоднократно заверяла, что не блокирует вывоз продукции из украинских портов, для свободного доступа требуется только разминирование акватории Украиной. При этом Киев объяснял, что акваторию заминировали, чтобы предотвратить нападение.